Những năm gần đây, vòng tay, mặt dây chuyền, charm 12 con giáp xuất hiện dày đặc trong tủ đồ của chị em. Có người đeo vì thấy dễ thương, có người lại tin rằng nếu chọn đúng con giáp hợp tuổi, hợp mệnh thì công việc, tiền bạc và các mối quan hệ cũng “dễ chịu” hơn. Trong sách phong thủy cổ có câu, gặp chuyện xui xẻo muốn hóa giải cần nhờ “cát tinh”, còn việc đeo trang sức hợp tuổi được xem như một cách mượn “trường khí” tốt để bù đắp phần thiếu của bản thân.

Nghe thì có vẻ cao siêu, nhưng nếu tách nhỏ ra, đó chỉ là câu chuyện chọn biểu tượng hợp con giáp, chất liệu hợp ngũ hành và đeo - bày trí sao cho tự mình cảm thấy an tâm, tự tin.

Bài viết này không bàn đến “bùa phép”, mà nhìn trang sức 12 con giáp dưới góc rất đời thường: Chọn sao cho hợp, đeo sao cho vui mà vẫn giữ được chút “niềm tin” phong thủy dễ thương cho đời sống.

1. Trang sức 12 con giáp - “bộ lọc năng lượng” trong phong thủy

Theo quan niệm truyền thống, mỗi con giáp mang một dạng khí trường riêng. Khi kết hợp đúng nhóm “hợp nhau”, nguồn năng lượng đó được cộng hưởng, dễ sinh ra cảm giác thuận lợi, trơn tru hơn trong công việc và mối quan hệ.

Phong thủy gọi đó là tam hợp và lục hợp:

Tam hợp là nhóm ba con giáp “chung đội”: Thân – Tý – Thìn, Tỵ – Dậu – Sửu, Dần – Ngọ – Tuất. Hợi – Mão – Mùi Những nhóm này được coi là “bạn cùng chí hướng”, gặp nhau thì dễ phối hợp, dễ mở “kho tài”.

Lục hợp là “cặp bài trùng” hai con giáp hợp nhau đặc biệt, ví dụ: Tý – Sửu, Dần – Hợi, Mão – Tuất, Tỵ – Thân, Ngọ – Mùi, Dậu – Thìn.

Trong mắt người chơi phong thủy, đeo hoặc bày trang sức mang hình con giáp nằm trong tam hợp, lục hợp với tuổi mình giống như rủ thêm “đồng minh” vào đội. Nói một cách mộc mạc, nó là cách nhắc nhở bản thân: “Mình không cô đơn, quanh mình luôn có người hỗ trợ”, từ đó tâm lý yên hơn, quyết định cũng bớt hấp tấp.

2. Ngũ hành và chất liệu: Chọn sao cho “hợp vía” mà không cần thuộc lòng lý thuyết

Mỗi con giáp lại gắn với một ngũ hành nổi trội (Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ). Thay vì phải nhớ từng câu chữ trong sách, có thể hiểu đơn giản như sau:

Người tuổi Tý, Hợi nghiêng về Thủy hợp chất liệu Kim (vàng, bạc, bạch kim…) vì Kim sinh Thủy.

Tuổi Dần, Mão nghiêng về Mộc hợp đeo đá tối màu, đá đen, hoặc chất liệu tượng trưng cho nước vì Thủy sinh Mộc.

Tuổi Tỵ, Ngọ mang nhiều Hỏa hợp gỗ, các chất liệu từ cây vì Mộc sinh Hỏa.

Tuổi Thân, Dậu thuộc Kim hợp đồ gốm sứ, đá màu đất vì Thổ sinh Kim.

Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi mang nhiều Thổ hợp đá sắc đỏ, cam, hồng vì Hỏa sinh Thổ.

Từ nguyên tắc “cái gì sinh ra mình là tốt”, người ta chọn chất liệu trang sức để hỗ trợ năng lượng bản mệnh. Ví dụ: Tuổi Tý đeo vòng vàng mặt Trâu (Tý – Sửu lục hợp), vừa có Kim sinh Thủy, vừa có “bạn hợp tuổi” bên cạnh. Tuổi Hổ đeo chuỗi gỗ trầm khắc hình lợn (Dần – Hợi lục hợp, Mộc – Thủy tương sinh). Tuổi Thìn chọn mặt gà bằng đá đỏ (Thìn – Dậu lục hợp, Hỏa sinh Thổ).

Nhìn thì phức tạp, nhưng khi được gợi ý rõ ràng, việc chọn món đồ hợp tuổi lại khá vui, giống như mặc một “bộ đồng phục may mắn” cho riêng mình.

3. Gợi ý chọn trang sức theo nhóm con giáp (đơn giản, dễ áp dụng)

Nhóm Thân – Tý – Thìn (nghiêng Thủy): Những tuổi này thường được khuyên “mượn lực” từ Kim. Chị em có thể chọn: Vòng tay, nhẫn, dây chuyền vàng/ bạc có charm hình trâu, khỉ, rồng. Đặt một tượng nhỏ rồng hoặc chuột bằng kim loại ở bàn làm việc như một “bạn đồng hành” khi chốt deal, làm báo cáo.

Nhóm Tỵ – Dậu – Sửu (nghiêng Kim): Nhóm này cần Thổ để nuôi dưỡng, nên hợp gốm sứ, đá màu nâu – vàng đất: Tuổi Tỵ đeo mặt khỉ bằng đá vàng hoặc hoàng ngọc (Tỵ – Thân lục hợp). Tuổi Dậu bày tượng trâu bằng gốm trên kệ sách, vừa trang trí, vừa mang ý nghĩa “đầu tư bền vững”. Tuổi Sửu có thể đeo vòng đá đỏ hoặc cam, mặt rắn nhỏ biểu tượng chịu khó, bền bỉ.

Nhóm Dần – Ngọ – Tuất (nghiêng Hỏa): Nhóm này mạnh mẽ, dễ bốc đồng, nên dùng Mộc để vừa nuôi lửa, vừa giúp dịu lại: Tuổi Dần đeo vòng gỗ hoặc trầm hương có charm hình heo. Tuổi Ngọ chọn mặt dê bằng đá xanh, hoặc chuỗi gỗ phối đá xanh lá vừa trẻ trung vừa hợp ngũ hành. Tuổi Tuất có thể đặt tượng mèo bằng gỗ hoặc đào mộc ở góc làm việc, như một lời nhắc “đừng quá nóng, cứ từ tốn sẽ có lợi”.

Nhóm Hợi – Mão – Mùi (nghiêng Mộc): Cần Thủy để nuôi dưỡng nên hợp đá đen, xanh đậm, chất liệu mát mắt: Tuổi Hợi đeo vòng đá đen mặt hổ (Hợi – Dần lục hợp). Tuổi Mão chọn dây chuyền mặt chó bằng pha lê trong hoặc đá xanh nước biển. Tuổi Mùi đeo khuyên tai, mặt dây hình mèo, phối đá xanh dương hoặc xanh lam.

Những gợi ý này không phải “công thức duy nhất”, mà là cách để bạn dễ hình dung hơn khi đi mua một món đồ cho bản thân hoặc làm quà tặng.

4. Đeo thế nào để cảm thấy “an tâm” hơn?

Người chơi phong thủy thường có vài thói quen nhỏ:

- Vòng tay đeo tay trái – phía “nhận vào”, tượng trưng cho việc đón nhận năng lượng tốt.

- Mặt dây chuyền, bùa nhỏ thường đeo sát người, dưới lớp áo thay vì phô trương, vừa kín đáo vừa tránh va chạm.

- Tượng nhỏ, vật trang trí đặt ở nơi sáng sủa, sạch sẽ như bàn làm việc, kệ phòng khách, tránh đặt ở nơi ẩm thấp, bừa bộn.

Trang sức mới mua về có thể ngâm nhanh với nước muối loãng rồi lau khô như một nghi thức “rửa trôi” bụi bặm trước khi dùng.

Quan trọng nhất món đồ đó phải khiến bạn thấy dễ chịu, nhìn vào là thấy thích, đeo lên là thấy mình đẹp và tự tin hơn. Nếu chỉ vì “thầy bảo hợp” nhưng mỗi lần đeo lại khó chịu, vướng víu thì tác dụng tâm lý cũng mất.

Ở một góc độ nào đó, trang sức 12 con giáp không tự nhiên làm ta giàu lên, nhưng nó giúp ta ý thức rõ hơn về điều mình mong muốn: Muốn bình tĩnh hơn, muốn bớt nóng nảy, muốn tự tin khi đi làm ăn, gặp gỡ. Khi đã nhớ điều đó, cách bạn nói, cách bạn cư xử, cách bạn ra quyết định cũng thay đổi theo.

Trang sức chỉ là vật nhỏ trên tay, trên cổ. Thứ thật sự quyết định tài vận vẫn là thái độ sống và lựa chọn mỗi ngày. Nhưng nếu một sợi dây chuyền hình con giáp, một chiếc vòng tay hợp tuổi có thể khiến bạn mỉm cười mỗi sáng, nhắc bạn “hôm nay cố thêm một chút”, thì đó đã là một “món quà phong thủy” đúng nghĩa cho chính mình rồi.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)