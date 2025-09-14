Thời trang của Vương phi Kate luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho phái đẹp ở nhiều độ tuổi, đặc biệt là phụ nữ trung niên - những người vừa muốn giữ nét thanh lịch, vừa mong tìm kiếm yếu tố phong thủy, may mắn trong trang phục thường ngày.

Trong lần xuất hiện ngày 11/9 tại các xưởng dệt Sudbury và Cuxton, Vương phi Kate lựa chọn một bộ suit xám kẻ ca rô đến từ nhà mốt Bella Freud, kết hợp áo thun đen đơn giản. Đây không chỉ là phong cách "power suit" - bộ cánh biểu tượng của sự tự tin và quyền lực, mà còn ẩn chứa nhiều thông điệp. Họa tiết ca rô xám chính là "Prince of Wales check", gắn liền với Thân vương William, vừa khéo léo thể hiện tình cảm vợ chồng, vừa tôn vinh di sản hoàng gia.





Đáng chú ý, Vương phi còn khéo léo kết hợp chiếc vòng cổ vàng có khắc chữ cái đầu tên ba con: G (George), C (Charlotte) và L (Louis). Đôi khuyên tai vàng đính kim cương cùng giày cao gót đen Stuart Weitzman tạo nên tổng thể sang trọng, chuẩn mực mà không kém phần gần gũi.





Gợi ý cho phụ nữ trung niên: Suit kẻ ca rô vừa đẹp vừa vượng khí

Ở độ tuổi trung niên, nhiều phụ nữ lo lắng rằng suit sẽ khiến mình trở nên cứng nhắc. Tuy nhiên, nếu biết chọn gam màu trung tính như xám, đen, hoặc xanh than kết hợp họa tiết ca rô, trang phục không chỉ giúp vóc dáng gọn gàng, mà còn thể hiện khí chất tự tin, sang trọng. Theo quan niệm phong thủy, kẻ ca rô tượng trưng cho sự bền vững, chắc chắn - một lựa chọn lý tưởng để thu hút sự ổn định trong công việc, tài chính và gia đình.

Điều thú vị là sự lựa chọn của Vương phi Kate cũng gắn với câu chuyện gia đình: Tổ tiên bên ngoại của bà từng sở hữu một nhà máy dệt len ở Leeds, Anh. Vì thế, khi mặc suit kẻ xám và đến thăm các xưởng dệt, Vương phi không chỉ tôn vinh di sản nghề dệt may Anh quốc, mà còn như một cách trở về với cội nguồn. Đây cũng là bài học cho phụ nữ trung niên: Khi chọn trang phục gắn với những giá trị truyền thống, bạn không chỉ mặc đẹp mà còn tỏa ra sức hút tự nhiên, vững vàng.





Học từ Vương phi Kate: Suit kẻ – lựa chọn hợp mọi hoàn cảnh

Nếu đi làm, suit kẻ giúp bạn toát lên sự chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Nếu đi gặp gỡ bạn bè hay dự sự kiện, chỉ cần thay áo thun bằng sơ mi lụa, hoặc điểm nhấn là vòng cổ tinh tế, phong cách sẽ lập tức trở nên mềm mại, nữ tính hơn. Với phụ nữ trung niên, điều này đồng nghĩa với việc luôn giữ sự chủ động, linh hoạt trong mọi hoàn cảnh.

Thời trang không chỉ là cái đẹp bề ngoài, mà còn có thể chứa đựng những thông điệp riêng. Giống như cách Vương phi Kate lựa chọn họa tiết Prince of Wales check để tri ân Thân vương William, hay chiếc vòng cổ khắc chữ cái tên con – phụ nữ trung niên cũng có thể tìm thấy niềm vui trong việc gắn kết trang phục với gia đình, kỷ niệm và giá trị cá nhân. Điều này tạo nên sức hút rất riêng, không cần quá phô trương nhưng vẫn khiến người khác ghi nhớ.





Sắp tới, lịch trình hoàng gia của Vương phi Kate và Thân vương William sẽ càng thêm bận rộn với tang lễ Vương phi Kent và chuyến công du cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump cùng phu nhân. Nhưng ngay cả trong nhịp sống gấp gáp đó, Vương phi vẫn giữ được phong cách thời trang đầy tinh tế, khéo léo kết hợp giữa di sản, gia đình và yếu tố phong thủy.

Với phụ nữ trung niên, đó chính là gợi ý: Hãy chọn trang phục vừa tôn dáng vừa hợp vận, để không chỉ đẹp mà còn may mắn, tài lộc bền lâu.