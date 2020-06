Tại sao cùng tuổi mà nhiều người trông già dặn hơn hẳn bạn đồng trang lứa và chuyện "trẻ hay không nằm ở lối sống"

Dưới đây là 2 celeb đình đám của showbiz US-UK: Cardi B và Ariana Grande.

Nếu không quan tâm đến showbiz quốc tế, có lẽ chị em sẽ vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng 2 cô này đều sinh năm 1993, hiện tại là 27 tuổi.

Đều là ca sĩ nhưng ta có thể thấy rõ: Cardi B trông "dừ" hơn hẳn Ariana Grande. Vì sao cùng tuổi, cùng là người nổi tiếng, cùng đi hát hò liên miên nhưng vẻ ngoài lại khác nhau đến như vậy?

Cardi B (trái) và Ariana Grande (phải)

Khái niệm Tuổi thời gian (Chronological Age) và Tuổi sinh học (Biological Age)

Lão hóa (aging) là quá trình sinh học diễn ra với mọi dạng sống hữu cơ trên trái đất. Từ rau củ, bông hoa cho tới động vật và con người.

Trên thực tế, một số người trông già trước tuổi, số khác lại trẻ hơn hẳn những người đồng trang lứa. Để hiểu vì sao có sự khác biệt này, cần phải hiểu rõ khái niệm Tuổi thời gian và Tuổi sinh học.

Tuổi thời gian

Đây là thứ tuổi để chúng ta mang ra hỏi thăm nhau hàng ngày và ghi vào giấy tờ. Tuổi thời gian tính từ khi sinh ra cho đến thời điểm hiện tại của mỗi cá nhân.

Tuổi sinh học

Tuổi sinh học hiểu đơn giản là tuổi cơ thể ở mức độ tế bào, nó là thước đo tốc độ lão hóa tương đối chính xác cho mỗi cá nhân.

Khi nói "tuổi tác chỉ là con số", nó chỉ đúng với tuổi thời gian. Thứ khiến hầu hết chị em trên thế giới này cuống hết cả lên phải là tuổi sinh học.

Có cách nào làm chậm quá trình "già đi về mặt sinh học" không?

Đáp án là CÓ!

Già nhanh hay chậm (về mặt sinh học) là do lựa chọn của mỗi người

Bất cứ ai cũng có thể làm chậm hoặc tăng tốc quá trình già đi của bản thân, tùy thuộc vào lựa chọn hằng ngày và môi trường sống.

Bên ngoài những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát như không khí ô nhiễm, di truyền... Thì chị em vẫn còn nhiều cách để làm chậm quá trình lão hóa. Thử xem chuẩn không nhé

Yếu tố thứ nhất: Thường xuyên tập thể dục cho tới ít tập, thậm chí là không vận động

Thể dục thể thao là yếu tố chính có thể can thiệp vào quá trình lão hóa của con người.

Vì sao? Vận động là "bạn tốt" của quá trình tuần hoàn máu, thúc đẩy tiêu hóa, giúp trái tim khỏe mạnh và hơn cả là tăng cường trao đổi chất và thải độc - Những tác dụng này rõ ràng giúp con người trẻ lâu và kiên cường hơn trước bệnh tật.

Trái lại, ít vận động cho tới không vận động khiến độc tố tích tụ trong cơ thể, về lâu về dài dẫn tới tác động tiêu cực như rối loạn miễn dịch, thừa cân béo phì.

Theo nhiều nghiên cứu, người tập thể dục ít nhất 30p từ 3 - 4 lần/tuần trông trẻ hơn hẳn người chỉ đi làm rồi về ngủ.

Yếu tố thứ hai: Hút thuốc và không hút thuốc

Hình ảnh minh họa trực quan về việc thuốc lá gây già trước tuổi của 1 cặp chị em sinh đôi: Chị hút thuốc (trái), em không hút thuốc (phải)

Theo ScienceAlert, hút thuốc lá là 1 trong những cách tàn bạo nhất để hủy hoại cơ thể.

Bên cạnh vô vàn tác hại như ung thư phổi, tắc nghẽn mạch máu... Hút thuốc lá có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

Người hút thuốc phải chịu đựng những gì?

- Khiến da nhăn, xuất hiện đồi mồi sớm hơn so với bình thường. Tất cả do tiêu thụ nicotine khiến mạch hẹp lại, giảm lưu lượng máu đến da.

- Khói thuốc khiến lượng oxi trong xương cạn kiệt, về lâu về dài gây ra loãng xương

- Khói thuốc gây rụng tóc, vảy nến, đục thủy tinh thể, hen suyễn, da chảy xệ, vàng răng, hôi miệng và nhiều tình trạng tệ hại khác.

Chỉ 1 vài trong số các tác hại nói trên, đã khiến người hút thuốc trông già hơn hẳn người không nghiện ngập gì cái món này.

Yếu tố thứ 3: Dinh dưỡng tử tế và dinh dưỡng tệ

Người xưa nói "You are what you eat" (tạm dịch: Bạn là những gì mà mình ăn) là hoàn toàn có cơ sở. Chính xác hơn phải là: Bạn trông giống những gì mà mình ăn.

Dẫu vậy, nhiều người hoàn toàn không có ý niệm về tầm quan trọng của dinh dưỡng với ngoại hình. Chế độ ăn uống vớ vẩn, tệ hại khiến bạn già nhanh hơn từ trong ra ngoài, chưa kể còn tăng cân không kiểm soát.

Dinh dưỡng tử tế và dinh dưỡng tệ

Theo chuyên trang lối sống Experience Life, dinh dưỡng quyết định sự ổn định của nội tạng và cơ thể, bất kể lứa tuổi.

Ví dụ, khẩu phần ăn không lành mạnh của con người hiện đại thường có:

- Gà rán

- Xúc xích

- Khoai tây chiên

- Bánh donut

- Bánh burger

- Ba chỉ muối

- Sữa lắc

- Đồ uống có gas

- Kẹo ngọt

- Pizza

Còn khẩu phần ăn lành mạnh?

- Thịt ít béo (cá, gà...) không chiên xào

- Hoa quả

- Rau củ

- Các loại hạt

- Trứng

- Đậu phụ

- Khoai tây (nướng)

- Chất béo lành mạnh, ví dụ như dầu olive

- Sữa chua

Vì sao ăn uống kém lành mạnh lại khiến chúng ta già nhanh hơn? Chúng chứa nhiều đường, chất béo bão hòa, muối, bột ngọt và nhiều thành phần không thân thiện khác. Cứ nhìn phụ nữ Nhật với chế độ ăn ít thịt đỏ là rõ nhất, họ trẻ lâu lắm!

Yếu tố thứ tư: Ánh sáng mặt trời

Diện mạo của tài xế sau hàng chục năm lái xe, nửa mặt bên phải bị nắng chiếu vào nhiều hơn

Chúng ta không quy chụp ánh sáng mặt trời có hại 100%.

Về cơ bản, tiếp xúc với áng sáng mặt trời vào lúc sáng sớm giúp quá trình tổng hợp vitamin D diễn ra mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, ánh nắng chói chang có thể khiến tế bào da bị hủy hoại, nhăn nhúm và nhanh xuất hiện các vết nám, đồi mồi - chỉ như này là đã già đi trông thấy.

Elastin, loại protetin chịu trách nhiệm cho sự đàn hồi của da sẽ bị tổn hại trước tia UV trong ánh sáng mặt trời.

Do đó, muốn trẻ lâu thì phải thoa kem chống nắng, che chắn kỹ trước khi ra đường - nhất là vào cái mùa hè tai quái này.

Yếu tố thứ năm: Nước!

Muốn trẻ lâu thì phải uống đủ nước!

Nước rất quan trọng, nó không chỉ là cội nguồn của sự sống, mà còn đảm bảo quá trình trao đổi chất lành mạnh trong cơ thể.

Một khi da, tế bào, mô và các cơ quan không được cung cấp đủ nước (hydrat hóa), chúng sẽ rơi vào trục trặc. Lão hóa sớm xảy ra khi bạn không uống đủ nước.

Bên cạnh đó, quá trình tiêu hóa, đổ mồ hôi và hít thở khiến cơ thể liên tục mất nước và cần được bù lại.

Trời nắng rất dễ khiến cơ thể bị mất nước nên hãy bổ sung đủ 2 lít mỗi ngày, nếu cần hãy uống nước muối loãng để cân bằng điện giải trong cơ thể.

Kết

Về cơ bản, việc già hay không già trước tuổi phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện sức khỏe, sự minh mẫn của bộ não, dẻo dai của cơ xương - Và tất cả những yếu tố này dựa vào chế độ vận động, ăn uống và dinh dưỡng nói chung. Tóm lại là, muốn trẻ lâu cần phải:

- Ăn uống lành mạnh

- Không hút thuốc

- Uống đủ nước

- Hạn chế tiếp xúc ánh nắng mặt trời (sau 9h sáng)

Tổng hợp từ ScienceAlert/Experience Life/WebMD