Tại sao cứ vào mùa thu, thịt vịt lại được ưu ái khuyên ăn đều?

Mùa thu là thời điểm nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến chế độ ăn uống để thích nghi với sự thay đổi của thời tiết. Trong quan niệm ẩm thực và y học cổ truyền, thịt vịt thường được xem là thực phẩm có tính mát, phù hợp với những ngày hanh khô. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ăn thịt vịt sẽ tự động giúp cơ thể hết nóng trong hay phòng ngừa bệnh tật.

Xét dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, thịt vịt có thể là một phần của chế độ ăn cân bằng. Điều quan trọng là chọn phần thịt phù hợp, chế biến hợp lý và kiểm soát khẩu phần, thay vì chỉ chú ý đến những lời truyền miệng về tác dụng của món ăn này.

1. Thịt vịt cung cấp protein cùng nhiều vi chất

Thịt vịt là nguồn protein động vật, góp phần cung cấp các axit amin cần thiết cho việc duy trì cơ bắp và phục hồi mô. Ngoài ra, loại thịt này còn chứa một số vitamin nhóm B, sắt, kẽm và các khoáng chất khác tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, từng chia sẻ trên báo VnExpress cho biết theo Bảng thành phần dinh dưỡng Việt Nam, 100 g thịt vịt có khoảng 267 kcal, 17,8 g protein và 7,3 g chất béo. Hàm lượng thực tế có thể thay đổi tùy phần thịt, lượng da và mỡ, cũng như cách chế biến.

Điều này cũng lý giải vì sao không nên đánh giá thịt vịt chỉ qua cảm giác béo ngậy khi ăn vịt quay hoặc vịt áp chảo. Phần da và lớp mỡ dưới da có thể làm tăng đáng kể lượng chất béo và năng lượng của món ăn. Nếu muốn kiểm soát năng lượng nạp vào, bạn có thể chọn phần thịt nạc, bỏ bớt da và ưu tiên cách chế biến ít dầu mỡ.

2. Vì sao thịt vịt thường được nhắc đến vào mùa thu?

Theo quan niệm của y học cổ truyền, thịt vịt có vị ngọt, tính mát và thường được dùng trong các món ăn với mục đích bồi bổ, dưỡng âm. Khi thời tiết chuyển sang thu, không khí khô hơn, những món canh hoặc món hầm có thịt vịt thường được lựa chọn vì dễ kết hợp với rau củ, tạo thành bữa ăn nóng sốt và đa dạng.

Trong Đông y, các khái niệm như “dưỡng âm”, “thanh nhiệt” hay “dưỡng phế” thuộc hệ thống lý luận y học cổ truyền, không nên đồng nhất với kết luận đã được chứng minh bằng các thử nghiệm lâm sàng hiện đại.

Về mặt thực tế, một bát canh vịt nấu rau củ hoặc món vịt hầm nóng có thể giúp bữa ăn phong phú hơn, đồng thời cung cấp protein và một số vi chất. Nhưng thịt vịt không phải thuốc chữa ho, khô họng hay các triệu chứng do thời tiết hanh khô gây ra.

3. Không phải phần nào của con vịt cũng giống nhau về dinh dưỡng

Một điểm cần lưu ý là giá trị dinh dưỡng của thịt vịt thay đổi theo từng bộ phận. Phần thịt nạc và phần thịt còn nhiều da, mỡ không cung cấp cùng lượng năng lượng và chất béo. Vì vậy, nếu đang kiểm soát cân nặng hoặc mỡ máu, việc lựa chọn phần thịt và cách chế biến có thể quan trọng không kém tần suất ăn.

Các món vịt luộc, hấp hoặc nấu canh thường dễ kiểm soát lượng dầu hơn vịt quay nhiều mỡ hay vịt chiên. Khi ăn, bạn có thể kết hợp thịt vịt với rau xanh, nấm, củ quả và một lượng tinh bột phù hợp để bữa ăn cân đối hơn.

Với nội tạng như gan vịt, cần lưu ý đây là thực phẩm có thể cung cấp sắt và vitamin A, nhưng không nên ăn quá nhiều hoặc xem là nguồn bổ sung vi chất duy nhất. Vitamin A có thể tích lũy trong cơ thể nếu nạp quá mức trong thời gian dài. Người đang mang thai hoặc có bệnh lý cần điều chỉnh chế độ ăn nên hỏi ý kiến chuyên gia y tế về lượng nội tạng phù hợp.

4. Ăn thịt vịt thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Thịt vịt có thể xuất hiện trong thực đơn thường xuyên nếu khẩu phần phù hợp với nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Không có một tần suất ăn cố định phù hợp với tất cả mọi người, bởi nhu cầu dinh dưỡng còn phụ thuộc vào tuổi, mức độ vận động, bệnh lý nền và tổng thể chế độ ăn.

Một số nguyên tắc đơn giản có thể áp dụng gồm:

- Ưu tiên món ít dầu mỡ: Luộc, hấp, hầm hoặc nấu canh giúp dễ kiểm soát lượng chất béo hơn so với chiên ngập dầu.

- Cân nhắc lượng da và mỡ: Người cần kiểm soát cân nặng hoặc cholesterol nên chú ý phần da vịt và lượng mỡ được sử dụng khi chế biến.

- Ăn kèm rau củ: Rau xanh, nấm và các loại củ giúp bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất, đồng thời làm bữa ăn đa dạng hơn.

- Hạn chế món quá mặn: Vịt quay, vịt kho hoặc các món chế biến sẵn có thể chứa nhiều muối, vì vậy không nên ăn quá thường xuyên với khẩu phần lớn.

- Bảo đảm an toàn thực phẩm: Thịt vịt cần được bảo quản đúng cách và nấu chín kỹ. Không nên ăn tiết canh vịt hoặc các món tiết sống vì có nguy cơ lây nhiễm vi khuẩn và tác nhân gây bệnh.

5. Những ai nên chú ý khi ăn thịt vịt?

Người có mỡ máu cao hoặc đang kiểm soát cân nặng nên chú ý lượng thịt ăn vào, đặc biệt khi dùng các món còn nhiều da và mỡ.

Người mắc bệnh gout hoặc tăng axit uric máu cũng nên trao đổi với bác sĩ về khẩu phần thịt và nội tạng phù hợp với tình trạng của mình.

Ngoài ra, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thường xuyên đầy bụng hoặc khó tiêu có thể cần điều chỉnh lượng ăn và cách chế biến. Nếu một món ăn khiến bạn khó chịu sau khi sử dụng, không nên cố ăn chỉ vì cho rằng thực phẩm đó bổ dưỡng.

Tóm lại, thịt vịt được ưa chuộng vào mùa thu không chỉ vì quan niệm truyền thống mà còn bởi hương vị và giá trị dinh dưỡng của nó. Tuy nhiên, lợi ích sức khỏe không đến từ việc ăn thật nhiều một loại thực phẩm. Chọn phần thịt phù hợp, chế biến an toàn, ăn đa dạng và cân đối khẩu phần mới là những nguyên tắc quan trọng để tận dụng giá trị của thịt vịt trong bữa cơm gia đình.