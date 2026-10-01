Cô nàng móc túi của "100 ngày lừa dối" đã đạt đến đỉnh cao nhan sắc: Vóc dáng thanh tú như tiên nữ, bí quyết giảm 8kg được tiết lộ!

Từ cô bé diễn viên ngày nào đến mỹ nhân màn ảnh Hàn Quốc ở tuổi 27, Kim Yoo Jung ngày càng trưởng thành về ngoại hình lẫn diễn xuất. Trong bộ phim mới "100 Days of Lies" (100 ngày lừa dối), nữ diễn viên gây chú ý với tạo hình thanh lịch, vòng eo gọn gàng và thần thái khác hẳn hình ảnh “em gái quốc dân” quen thuộc.

Theo truyền thông, Kim Yoo Jung từng chia sẻ rằng cô không thuộc tuýp người tự nhiên đã gầy, thậm chí gia đình còn có thói quen ăn uống khá tốt. Nữ diễn viên được cho là đã giảm khoảng 8kg qua quá trình điều chỉnh ăn uống và duy trì vận động. Tuy nhiên, con số này chưa đủ để khẳng định toàn bộ quá trình thay đổi vóc dáng của cô, và những bí quyết được chia sẻ cũng không đồng nghĩa phù hợp với tất cả mọi người.

1. Duy trì yoga để cơ thể dẻo dai, đường nét cân đối

Yoga là một trong những hình thức vận động Kim Yoo Jung duy trì trong nhiều năm. Nữ diễn viên còn kết hợp tập luyện cùng huấn luyện viên cá nhân và Pilates để tăng cường sức mạnh cơ lõi, cải thiện độ linh hoạt và tư thế.

Yoga không phải bài tập giúp giảm cân thần tốc, nhưng có thể hỗ trợ cơ thể dẻo dai, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và giúp người tập hiểu rõ hơn về tư thế của mình. Khi kết hợp với những hình thức vận động phù hợp khác, yoga cũng góp phần xây dựng thói quen sống năng động.

Với người bận rộn, không nhất thiết phải bắt đầu bằng những động tác khó. Dành 15-20 phút mỗi ngày để tập những tư thế cơ bản, thực hiện đều đặn và tăng dần cường độ theo khả năng đã là một khởi đầu tốt.

2. Đi bộ mỗi sáng khoảng một giờ

Đi bộ cũng là thói quen được nhắc đến trong chế độ vận động của Kim Yoo Jung. Theo bài viết, cô thường dành khoảng một giờ mỗi sáng để đi bộ ngoài trời.

Đây là hình thức vận động dễ thực hiện, không đòi hỏi nhiều dụng cụ và phù hợp với nhiều độ tuổi. Đi bộ thường xuyên giúp tăng mức độ hoạt động thể chất, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng đi bộ lúc bụng đói sẽ giúp đốt mỡ hiệu quả hơn một cách đáng kể. Khả năng giảm mỡ còn phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức độ vận động và nhiều yếu tố khác. Nếu không có thời gian đi bộ một giờ liên tục, bạn vẫn có thể chia thành những quãng ngắn trong ngày, chẳng hạn đi bộ sau bữa ăn hoặc tranh thủ đi lại trong giờ nghỉ.

3. Chú ý dinh dưỡng thay vì chỉ tập trung giảm cân

Một điểm đáng lưu ý trong chế độ chăm sóc vóc dáng được bài viết đề cập là việc duy trì dinh dưỡng cân đối. Kim Yoo Jung được cho là có bổ sung vitamin và một số sản phẩm hỗ trợ sức khỏe tùy theo nhu cầu cơ thể.

Dù vậy, thực phẩm bổ sung không phải điều bắt buộc đối với tất cả mọi người. Nếu chế độ ăn đa dạng, cơ thể được cung cấp đủ dưỡng chất và không có tình trạng thiếu hụt, bạn có thể không cần sử dụng thêm sản phẩm bổ sung. Việc dùng vitamin hay khoáng chất nên dựa trên nhu cầu thực tế, tốt nhất có sự tư vấn của nhân viên y tế, thay vì mặc định rằng muốn giảm cân mà vẫn giữ được sắc mặt tươi tắn thì phải uống thêm nhiều loại thực phẩm bổ sung.

Giảm cân lành mạnh không chỉ được đánh giá bằng số cân nặng giảm đi. Cơ thể vẫn cần đủ năng lượng, protein, chất béo thiết yếu, vitamin và khoáng chất để duy trì hoạt động bình thường.

4. Bổ sung protein sau khi tập luyện

Theo bài viết, Kim Yoo Jung chú ý bổ sung thực phẩm giàu protein sau khi vận động. Những món được nhắc đến gồm sinh tố ức gà và cơm tô kiểu poke với hải sản, rau, rong biển và trứng luộc.

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phục hồi cơ bắp, đặc biệt ở người thường xuyên tập luyện. Các nguồn protein như cá, trứng, thịt nạc, sữa, đậu phụ và các loại đậu đều có thể đưa vào thực đơn hằng ngày.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải uống sinh tố ức gà hay ăn theo đúng thực đơn của nữ diễn viên. Một bữa ăn thông thường với cá hoặc thịt nạc, rau xanh và lượng tinh bột phù hợp cũng có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng sau vận động.

Điều quan trọng là tổng lượng protein trong cả ngày, chất lượng bữa ăn và mức độ vận động, chứ không phải một món ăn riêng lẻ có thể quyết định vóc dáng.

5. Khi cần kiểm soát cân nặng, ưu tiên thực phẩm ít chế biến

Trong thời gian quay phim, Kim Yoo Jung được cho là có giai đoạn kiểm soát khẩu phần chặt chẽ hơn, ưu tiên bí đỏ hấp, salad, bắp cải hoặc thay cơm trắng bằng cơm khoai lang.

Bí đỏ là thực phẩm có thể bổ sung vào thực đơn giảm cân nhờ cung cấp chất xơ và nhiều dưỡng chất với lượng năng lượng tương đối thấp. Khoai lang cũng là một lựa chọn cung cấp carbohydrate, giúp đa dạng hóa nguồn tinh bột trong bữa ăn.

Tuy nhiên, không nên mặc định bí đỏ luôn có chỉ số đường huyết thấp hoặc cứ thay cơm bằng bí đỏ là sẽ giảm cân. Tác động đến đường huyết còn phụ thuộc loại thực phẩm, cách chế biến, khẩu phần và những món ăn kết hợp. Cơm trắng cũng không phải thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên dùng cá tuyết khô nướng giòn khi muốn ăn vặt. Đây có thể là một lựa chọn cung cấp protein, nhưng người dùng vẫn nên chú ý lượng muối trong sản phẩm cá khô và không nên xem đây là món ăn có thể ăn không giới hạn.

Với người muốn giảm cân, cách thực tế hơn là duy trì khẩu phần phù hợp, ăn đủ rau và protein, lựa chọn thực phẩm ít qua chế biến, đồng thời hạn chế bánh kẹo và đồ uống nhiều đường. Không cần ép mình theo một thực đơn quá khắt khe nếu không thể duy trì lâu dài.

Từ câu chuyện của Kim Yoo Jung, điều đáng tham khảo không phải là mục tiêu giảm đúng 8kg hay việc thay cơm bằng một món cụ thể. Yoga, đi bộ, tập luyện phù hợp và ăn uống cân đối đều là những thói quen có ích khi được duy trì đều đặn. Còn tốc độ giảm cân và vóc dáng đạt được sẽ khác nhau tùy thể trạng, lịch sinh hoạt và nhu cầu của mỗi người.