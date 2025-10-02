Ngày Quốc khánh Bỉ hồi tháng 7 đã trở thành "sàn catwalk ngoài trời" của Công chúa Elisabeth - người kế vị ngai vàng. Sau khi hoàn thành năm học đầu tiên tại Harvard, cô trở về trong diện mạo khiến cả Brussels bùng nổ.

Elisabeth chọn một thiết kế xanh neon rực rỡ từ nhà mốt Natan - thương hiệu gắn liền với phong cách của Vương hậu Mathilde. Chiếc váy dài ngang mắt cá, xếp tầng tinh tế kết hợp cùng áo choàng cape bay bồng trong gió đã giúp cô trở thành điểm sáng tại Nhà thờ Thánh Michael và Thánh Gudula, khi sánh bước cùng Hoàng tử Emmanuel.





Điểm nhấn khiến giới mộ điệu bàn tán chính là việc Elisabeth "mượn đồ" từ mẹ. Cô phối trang phục với đôi sandal vàng ánh kim, băng đô đồng điệu của Anne Stoffels, nhưng đặc biệt gây chú ý khi sử dụng đôi khuyên tai vàng đĩa tròn của Hervé Van der Straete và chiếc clutch Carolina Herrera thuộc về Vương hậu Mathilde .





Trong khi đó, Vương hậu Mathilde cũng không hề kém cạnh với bộ đầm ren đỏ lệch vai đầy quyền lực, kết hợp cùng mũ của Fabienne Delvigne. Em gái út - Công chúa Eleonore, 17 tuổi chọn đầm xanh ngọc Diane von Furstenberg tinh tế ton-sur-ton với chị gái.





Màn xuất hiện này không chỉ ghi dấu ấn về thời trang mà còn cho thấy vị thế ngày càng mạnh mẽ của Elisabeth trong lòng công chúng. Ở tuổi 23, vừa là sinh viên Harvard, vừa là biểu tượng thời trang Hoàng gia, nàng công chúa đang chứng minh cô hoàn toàn xứng đáng với danh xưng "nữ hoàng tương lai của nước Bỉ".

