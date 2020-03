"Tại sao boss muốn cưới tôi" phần 2 ngập tràn cưỡng hôn, cảnh ân ái 18 khiến người xem đỏ mặt

Sau thành công phần 1, bộ phim Tại sao boss muốn cưới tôi đã phát sóng phần 2 cách đây không lâu.

Tuy nhiên, phần 2 không nối tiếp diễn biến nội dung của phần trước. Bộ phim chỉ cải biên tình tiết và tiếp tục kể lại câu chuyện tình yêu giữa Hạ Lâm (Vương Song) và Lăng Dị Châu (Từ Khai Sính) một lần nữa. Cả hai bắt đầu mối quan hệ bằng hợp đồng kết hôn giả. Sau một thời gian tiếp xúc, Hạ Lâm và Lăng Dị Châu dần nảy sinh tình cảm với đối phương. Điều này khiến khán giả bất ngờ vì nhiều người cho rằng phần 2 sẽ kể về cuộc sống gia đình hạnh phúc của cặp đôi sau khi đã có con.

So với phần 1, Tại sao boss muốn cưới tôi 2 vẫn tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng hàng loạt cảnh hôn ngọt ngào giữa cặp đôi chính. Trong tập 7, phân cảnh Lăng Dị Châu hôn ngấu nghiến Hạ Lâm tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý. Mọi chuyện bắt đầu khi Lăng Dị Châu uống rượu say và được Hạ Lâm đưa về nhà. Trước hành động thân mật đột ngột của bạn trai, Hạ Lâm đã cảnh báo: “Em nói cho anh biết, anh uống say rồi, em sợ mình không khống chế được. Cẩn thận em bắt nạt anh đấy”. Sau khi nghe câu nói này, Lăng Dị Châu bất ngờ cưỡng hôn Hạ Lâm, đồng thời chủ động cởi quần áo bạn gái. Tuy nhiên, Hạ Lâm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đẩy Lăng Dị Châu ra ngoài.

Một số cảnh hôn táo bạo của cặp đôi trong tập 7.

Cảnh quay nóng bỏng này đã nhận được nhiều sự chú ý của khán giả trên mạng xã hội Weibo: “Điều này giống như phần trước”, “Tôi không thể vượt qua sự ngọt ngào này”, “Say rượu nhưng không quên hôn nhé”, “Quá ngọt ngào rồi, nó khiến tôi mong đợi bộ phim”, “Tôi cảm thấy nụ cười của nữ chính rất xinh đẹp”, “Thật hài hước. Tôi cười chết mất”, "Cái này có được xem là quá táo bạo không nhỉ?".

Cộng đồng mạng xứ Trung bày tỏ sự thích thú đối với cảnh quay của bộ phim.

Sau khi phát sóng, bộ phim Tại sao boss muốn cưới tôi 2 được đánh giá 5.8 điểm trên trang chủ Douban. Trong đó, số lượt chấm 1 sao và 2 sao lần lượt chiếm 13.1% và 25.2%. So với phần 1, nội dung bộ phim chưa có nhiều khác biệt tạo nên sự đột phá. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tại sao boss muốn cưới tôi 2 không thể nối tiếp thành công của phần trước.