"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư" 3 lần cưới: Địch Lệ Nhiệt Ba bị chú rể bỏ rơi, chỉ có Dương Mịch hạnh phúc

Bộ phim Tam sinh tam Thế Chẩm thượng thư do Cao Vỹ Quang - Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính hiện vẫn đang phát sóng trên hệ thống Tencent - Đằng Tấn và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Tam sinh tam thế chẩm thượng thư vẫn lấy bối cảnh thần tiên ở tứ hải bát hoang, nhưng nội dung lại không phải là nối tiếp Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa như các fan vẫn nhầm tưởng.

"Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư" hiện vẫn đang phát sóng trên Tencent.

Bộ phim có nội dung xoay quanh cặp đôi vai chính là Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Đông Hoa Đế Quân (Cao Vỹ Quang). Bạch Phượng Cửu vì yêu đơn phương Đông Hoa nên mới bất chấp thân phận, bất chấp tuổi tác và bất chấp cả sự ngăn cấm từ gia đình.

Đến thời điểm hiện tại, tạo hình khi làm cô dâu của Bạch Phượng Cửu (Địch Lệ Nhiệt Ba) đã bị lộ. Tuy phân đoạn cưới hỏi chưa chính thức xuất hiện nhưng ekip sản xuất vẫn làm khán giả đứng ngồi không yên.

Với Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, có tổng cộng 3 lần cưới hỏi. Lần đầu tiên đến từ Tri Hạc (Vương Nhất Phi), lần thứ 2 đến từ Bạch Thiển (Dương Mịch) và lần cuối cùng đến từ Bạch Phượng Cửu.

Tri Hạc ê chề nhực nhã vì "lên nhầm kiệu hoa"

Theo dõi Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư, ắt hẳn sẽ có không ít khán giả đặt câu hỏi rằng Tri Hạc làm đám cười từ bao giờ và nàng ta đã cưới ai?

Câu trả lời mang đến không ít điều bất ngờ khi Tri Hạc làm đám cưới với Đông Hoa, đồng thời còn suýt danh chính ngôn thuận trỏ thành Đế Hậu.

Chẳng là vì muốn trả hết ân tình cho Mạnh Hạo - tướng quân thân cận đã cùng mình vào sinh ra tử trong quá khứ, Đông Hoa Đế Quân mới đồng ý thu nạp Công chúa Ma Tôc - Cơ Hoành. Cơ Hoành là con gái của Mạnh Hạo, điều này chẳng phải ai cũng biết. Về phía anh trai Cơ Hoành, chàng ta lại muốn em gái trở thành vợ Đông Hoa. Mục đích của hành động đó là vì muốn mối quan hệ giữa Thiên Tộc - Ma Tộc trở nên nhẹ nhàng hơn, tránh cảnh chiến tranh máu đổ như mấy chục vạn năm qua.

Tri Hạc.

Ban đầu, Đông Hoa chỉ có ý định để Cơ Hoành bước vào Cung Thái Thần rồi sống cuộc đời an nhàn thanh đạm. Chàng chẳng có chút tư tình nào với nàng Công chúa xinh đẹp đến từ Ma Tộc. Về phần Cơ Hoành, do yêu nhầm 1 cô gái nên mới có ý định bỏ trốn, hủy hôn. Trước khi đám cưới chính thức diễn ra, Cơ Hoành mới nhờ vả Tri Hạc đóng vai cô dâu giúp mình.

Tri Hạc cũng là kẻ yêu đơn phương Đông Hoa, thế nên khi cơ hội cưới chàng ập đến, Tri Hạc đã nhận ngay. Ngày cử hành hôn lễ, chẳng ai hay biết sự thật này, cho đến khi Ma Quân Yến Trì Ngộ lao đến cướp cô dâu, tất cả thần tiên mới vỡ lẽ chuyện người ngồi trong kiệu hoa là Tri Hạc.

Vì lên nhầm kiệu hoa mà Tri Hạc phải chịu hình phạt.

Thời điểm đó, Tri Hạc diện chiến váy cưới màu vàng sang chảnh, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện làm vợ Đông Hoa. Nhưng tiếc thay, Tri Hạc đã tính toán sai. Đông Hoa chưa từng yêu thương Tri Hạc, những việc mà nàng ta cố cưỡng cầu chỉ làm cho bản thân trở nên đáng thương hơn mà thôi.

Bạch Thiển gây rúng động vì đám cưới trắng tuyệt mỹ

Ở tập 24, Bạch Thiển có cảnh rước dâu cực đẹp mắt. Sau khi vượt 3 kiếp khổ ải kéo dài hàng vạn năm, cuối cùng Bạch Thiển cũng nên duyên vợ chồng với Dạ Hoa. Chàng là Thái Tử Thiên Tộc, nàng là Thanh Khâu - Bạch Thiển Thượng Thần, 1 lời làm sao có thể nói hết thân phận cao quý được người người ngưỡng mộ của Bạch Thiển - Dạ Hoa.

Vậy nên, đám cưới cũng phải tổ chức rình rang, long trọng nhất Tứ Hải Bát Hoang. Trước khi hôn lễ chính thức diễn ra, Đông Hoa Đế Quân dắt theo Ti Mệnh, Liên Tống và các thần tiên khác đến động hồ ly Thanh Khâu để làm lễ rước dâu.

Bạch Thiển xinh đẹp trong ngày cưới.

Sau đó, Bạch Thiển xuất hiện cùng bộ lễ phục trắng đẹp mắt. Cảnh tượng này gây xao xuyến lòng người và giúp Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư lao thẳng lên Hot Search Weibo với nhiều bình luận tích cực.

Trước đó, Bạch Thiển - Dương Mịch từng được ca tụng hết mình khi xuất hiện ở Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa. Lần đóng Chẩm thượng thư này, Dương Mịch chỉ xuất hiện vỏn vẹn có 8 phút, dẫu vậy, cô vẫn gây bão khắp các diễn đàn, đồng thời còn được đánh giá là xinh đẹp, thần thái cuốn hút hơn nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dương Mịch đã hoàn thành xuất sắc vai trò khách mời.

Từ sau khi Dương Mịch xuất hiện, nhiều sự so sánh tương tự như trên đã xuất hiện. Chỉ vì áp lực đổ dồn vào Địch Lệ Nhiệt Ba quá nhiều nên fan của nữ diễn viên mới tấn công, miệt thị Dương Mịch nặng nề. Không ít người cho rằng Dương Mịch không biết điều, đã được mời đến đóng khách mời mà còn cố tình nổi bật hơn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Fan Dương Mịch chứng kiến cảnh thần tượng bị ném đá cũng không chịu ngồi yên, lập tức rủ nhau chê bai Địch Lệ Nhiệt Ba diễn kém đến mức đàn chị chỉ góp mặt trong 8 phút mà đã bị lu mờ.

Đám cưới đầy đau xót của Bạch Phượng Cửu

Mới đây, hình ảnh Bạch Phượng Cửu mặc áo cưới màu tím lộng lẫy cũng đã xuất hiện. Trong tiểu thuyết nguyên tác do Đường Thất Công Tử viết ra, về sau Đông Hoa - Phượng Cửu có cảnh đám cưới. Nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, Đông Hoa lại bỏ đi để cứu mạng Cơ Hoành (Lưu Vũ Hân).

Phượng Cửu sầu khổ khi bị bỏ rơi trong ngày cưới.

Vì hiểu nhầm Đông Hoa yêu Cơ Hoành hơn mình, Bạch Phượng Cửu mới sinh lòng oán hận. Còn về phần Đông Hoa, lý do khiến chàng bỏ đi là do Cơ Hoành gặp nguy hiểm tính mạng. Do lời hứa năm xưa với Mạnh Hạo là phải chăm sóc, bảo vệ Cơ Hoành thật tốt nên Đông Hoa mới tạm bỏ đám cưới. Đông Hoa chẳng thể ngờ được, vì hành động này mà Phượng Cửu đã oán hận chàng.

Về sau, Phượng Cửu âm thầm sinh con, đặt tên cho đứa trẻ là Bạch Cổn Cổn rồi giấu nhẹm chuyện này.

Bạch Phượng Cửu là cô gái hồn nhiên, ngây thơ.

Hiện tại, Tam sinh tam thế Chẩm thượng thư vẫn đang phát sóng trên hệ thống Tencent - Đằng Tấn vào mỗi tối thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần.