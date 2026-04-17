Là một trong những thành viên Hoàng gia Anh được săn đón nhất, Vương phi xứ Wales hiếm khi để lộ cuộc sống riêng tư đằng sau cánh cửa đóng kín. Công chúng vốn quen thuộc với một vị Vương phi hoàn hảo, luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ và những cái cúi chào thanh lịch. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc ngoại giao ấy, con người thật của Catherine rốt cuộc ra sao?

Những người may mắn được tiếp xúc với cô thường chọn cách giữ im lặng, nhưng mới đây, một chuyên gia Hoàng gia đã quyết định "phá lệ", hé lộ góc khuất đầy duyên dáng và bất ngờ về nữ chủ nhân tương lai của Vương quốc Anh.

Chân dung đời thực khác xa vẻ ngoài cẩn trọng

Theo thông tin được trích dẫn từ tạp chí Marie Claire, chuyên gia kiêm biên tập viên Hoàng gia Emily Andrews - người đồng dẫn chương trình podcast "Catching Up with the Royals" đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với Vương phi xứ Wales trong những khoảnh khắc cô trút bỏ lớp áo choàng nghi thức.

Chia sẻ trong một đoạn video gây chú ý trên Instagram, Andrews đã giải đáp thắc mắc lớn nhất của người hâm mộ về con người thật của vị Vương phi này. "Vương phi xứ Wales thực sự là người như thế nào ở ngoài đời? Chà... Tôi đã từng gặp Kate, hay đúng hơn là Catherine, trong một số dịp và phải công nhận rằng cô ấy có một khiếu hài hước cực kỳ nhạy bén", Andrews hào hứng kể lại.

Khác với hình ảnh đôi lúc có phần quá nghiêm túc và khuôn mẫu trên truyền thông, nữ chuyên gia khẳng định Vương phi là người phản ứng rất nhanh với các câu nói đùa và sẵn sàng tung hứng cùng mọi người xung quanh. "Cô ấy thực sự, thực sự rất vui tính", vị biên tập viên Hoàng gia nhấn mạnh. Lời tiết lộ này khiến không ít người bất ngờ bởi nó phá vỡ định kiến về một nàng dâu Hoàng gia lúc nào cũng phải khép mình trong những quy tắc ứng xử khắt khe đến mức cứng nhắc.

Sự chuyên nghiệp hòa quyện cùng nét duyên dáng như "một người bạn cũ"

Thực tế, Thân vương và Vương phi xứ Wales vẫn thường xuyên tổ chức những buổi gặp gỡ bán thường kỳ với các thành viên của giới báo chí. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi để họ tương tác một cách giản dị, tự nhiên và trực tiếp gửi lời cảm ơn đến các phóng viên vì sự đồng hành vất vả của họ, thường là diễn ra ngay sau những chuyến công du dài ngày hoặc các sự kiện lớn của Hoàng gia.

Andrews giải thích thêm rằng dù ở trong một bầu không khí thoải mái đến mấy, Vương phi đương nhiên vẫn phải giữ một sự cẩn trọng nhất định khi trò chuyện với giới truyền thông bởi cô hiểu rõ vị trí của mình. "Ở một vài khía cạnh, cô ấy khá kín kẽ và đề phòng, nhưng cô ấy lại rất vui vẻ. Tiếp xúc với cô ấy mang lại cảm giác thân thuộc hệt như đang gặp gỡ một người bạn cũ vậy", Andrews nhận xét và không quên dành tặng từ "duyên dáng" để miêu tả trọn vẹn về Catherine.

Cách Vương phi xứ Wales cân bằng xuất sắc giữa sự chuyên nghiệp của một nhân vật đại diện cho bộ mặt quốc gia và sự ấm áp của một cá nhân bình thường chính là chìa khóa giúp cô luôn ghi điểm tuyệt đối trong mắt những người đối diện.

Thói quen bình dị phía sau lớp màn nhung

Không dừng lại ở những đánh giá về tính cách, Emily Andrews còn chia sẻ thêm những câu chuyện hậu trường thú vị về thói quen cá nhân của cặp đôi Hoàng gia, đặc biệt là những yêu cầu về đồ ăn thức uống tại các sự kiện. Nếu như công chúng thường hình dung bàn tiệc của họ phải tràn ngập những thức uống xa hoa, cầu kỳ thì sự thật lại vô cùng mộc mạc và dễ đoán. "Vương phi xứ Wales không bao giờ thiếu một lon Diet Coke bên mình", Andrews bật mí sự yêu thích đặc biệt của Kate dành cho thức uống có ga không đường này.

Trong khi đó, Thân vương William lại có một thói quen giải khát nguyên tắc và thực tế không kém khi "luôn muốn đảm bảo rằng phải có sẵn một chai nước lọc". Chi tiết này lập tức thu hút sự chú ý của độc giả, biến hình tượng của họ từ những nhân vật quyền lực trở thành một cặp vợ chồng duyên dáng có thói quen sinh hoạt vô cùng gần gũi.

Nhờ những lời kể chân thực này, người hâm mộ lại càng có thêm lý do để yêu mến một Vương phi Kate không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà còn tỏa sáng bởi sự thông minh, hài hước và tính cách rất "đời".