Sun Guzto trở thành món cookie được người Việt mang đi tặng bạn bè quốc tế

Khi người Việt ở nhiều quốc gia ưu ái chọn Sun Guzto làm quà tặng

Hình ảnh Sun Guzto xuất hiện trong hành lý của người Việt xa quê ngày càng phổ biến. Từ Nhật Bản, Thái Lan tới New Zealand.

Tại Nhật Bản, tiktoker Snooppi - người sở hữu hơn 2 triệu follower - gây chú ý khi đăng video mở chiếc vali gần như đầy kín Sun Guzto trong chuyến quay lại Nhật. Anh luôn dành hộp thiếc lớn làm quà biếu sếp, còn các hộp giấy nhỏ để tặng bạn bè. Với Snooppi, hương vị kết hợp giữa nét Á và Âu khiến chiếc bánh dễ dàng tạo được thiện cảm với người Nhật.

Vẫn ở Nhật, tiktoker Văn Hằng Ngân - cô gái Việt lấy chồng Ấn Độ - chia sẻ niềm vui khi nhận được thùng Sun Guzto từ quê nhà gửi sang. Chồng cô khen ngợi bánh sang trọng, rất phù hợp làm quà biếu ông bà người Nhật vì mang theo sự tinh tế của món quà Việt Nam. Hai vợ chồng cho biết mỗi lần về Việt Nam, họ sẽ mang Sun Guzto sang Nhật và Ấn Độ để tặng bạn bè, bởi đây là lựa chọn thể hiện sự chỉn chu.

Cặp đôi “Như một điều hiển nhiên” chỉ nói ngắn gọn rằng họ sẽ mang vài hộp Sun Guzto theo trong chuyến sang New Zealand vì muốn chia sẻ hương vị này với bạn bè quốc tế.

Các kênh Tiktok Snooppi, Văn Hằng Ngân & Như một điều Hiển nhiên mang Sun Guzto đi khắp thế giới

Còn tại Thái Lan, tiktoker Dinh Áo Bông xem Sun Guzto như “món quà tâm lý” mỗi khi cần mang quà từ Việt Nam sang. Anh thường tặng cho bạn bè, đồng nghiệp người Thái và luôn nhận lại phản hồi tích cực vì bánh vừa đẹp mắt vừa dễ ăn.

Hai kênh Ăn Cơm Ở Thái và Fahnguyen cũng thường xuyên đưa Sun Guzto vào danh sách món Việt chiêu đãi khách. Những người bạn Thái Lan của họ đều đánh giá bánh thơm, giòn, nhiều hạnh nhân và vị ngọt nhẹ rất dễ chịu. Điều đó cho thấy Sun Guzto có khả năng chinh phục cả những người chưa từng ăn bánh Việt.

Những người Việt ở Thái Lan tự hào lan tỏa Sun Guzto

Những câu chuyện này cho thấy Sun Guzto đã trở thành món quà mà nhiều người Việt ở nước ngoài lựa chọn khi muốn kể về hương vị Việt Nam trong những cuộc gặp gỡ bạn bè quốc tế.

4 chuyên gia quốc tế hết lời khen ngợi

Thuộc Fancy Foods - Nhất Hương Group, dòng cookie hạnh nhân này gây ấn tượng mạnh ngay từ khi xuất hiện.

Sự yêu thích của cộng đồng người Việt xa quê càng được củng cố khi Sun Guzto nhận nhiều lời khen từ các chuyên gia trong ngành thực phẩm

Giáo sư - Tiến sĩ người Hà Lan Ruud Bottemanne nhận xét: “Đây là trải nghiệm đặc biệt mà chưa loại cookie nào đạt được.”

Giáo sư Đan Mạch Henrik Jeppesen nói ngắn gọn: “Đây là bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn.”

Ông Tan Chooi Leng - chuyên gia thực phẩm người Malaysia, và Chef David Broutin - đầu bếp người Pháp, đều khẳng định Sun Guzto là “một trong những loại cookie ngon nhất thế giới” hay “cookie hạnh nhân ngon nhất trên đời”.

Sun Guzto - sự tổng hòa của 5 yếu tố: Ngon, bổ, đẹp, sang và ý nghĩa

Điều làm Sun Guzto đặc biệt chính là sự hội tụ của 5 giá trị quan trọng. Trước hết, dòng sản phẩm có 8 hương vị giao thoa Á - Âu: hạnh nhân bơ, chocolate, mè đen, matcha, moka cùng ba vị mặn nhẹ tôm, cá và rong biển. Đây là các hương vị đáp ứng nhiều sở thích, từ truyền thống đến thích khám phá mới lạ.

8 vị bánh như 8 phong cách, cho phép Sun Guzto chinh phục cả những người khó tính nhất

Về mặt cảm quan, Sun Guzto gây ấn tượng nhờ lớp hạnh nhân phủ dày, màu vàng đẹp mắt và hương thơm dịu. Khi ăn, bánh giòn vừa phải, không khô, vị béo bùi dễ chịu và độ ngọt rất tinh tế.

Về giá trị dinh dưỡng, Sun Guzto được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO 22000, không dùng chất bảo quản. Mỗi chiếc bánh chứa 20% hạnh nhân - nguồn vitamin E và protein tự nhiên. Những nguyên liệu như matcha, chocolate hay mè đen cũng góp phần nâng cao giá trị sức khỏe cho sản phẩm.

Sun Guzto có bao bì sang trọng, hiện đại và phù hợp để biếu tặng trong mọi dịp

Bao bì của Sun Guzto được đầu tư kỹ lưỡng, từ hộp giấy đến hộp thiếc đều mang phong cách sang trọng, thích hợp làm quà tặng trong nhiều dịp.

Toàn bộ nỗ lực này là kết quả của ba năm nghiên cứu của Fancy Foods - Nhất Hương Group. Sun Guzto vừa mang hơi thở quốc tế vừa giữ hồn Việt, khiến chiếc bánh trở thành món quà được người Việt tự hào giới thiệu khắp 5 châu.

