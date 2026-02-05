Sữa Ông Thọ từ lâu đã là sản phẩm quá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. Từ pha cà phê, chấm bánh mì, làm bánh, nấu chè cho tới ướp đồ ăn, hầu như căn bếp nào cũng từng xuất hiện ít nhất một hộp sữa Ông Thọ. Thế nhưng, không phải ai cũng để ý rằng dòng sữa này có khá nhiều phiên bản khác nhau: từ nhãn đỏ, nhãn xanh lá, xanh biển cho tới nhãn vàng.

Chính vì vậy, khi một tài khoản đặt câu hỏi trên mạng xã hội về sự khác biệt giữa các loại sữa Ông Thọ, không ai ngờ rằng phần bình luận lại trở thành… sân khấu tấu hài.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: Lozi)

Gây "sốc" nhất là một cư dân mạng khẳng định chắc nịch: "Màu xanh là loại cay, màu đỏ là loại không cay."

Dù ai cũng hiểu đây chỉ là câu trả lời troll, nhưng nhiều người lại thấy cách phân biệt này nghe cũng… xuôi tai. Bởi trong suy nghĩ quen thuộc của không ít người, màu đỏ thường gắn với vị cay hoặc đậm hơn, còn màu xanh thì dịu nhẹ.

(Ảnh chụp màn hình)

Từ đó, loạt bình luận hài hước khác cũng nối đuôi xuất hiện, khiến cộng đồng mạng cười không ngớt. Thậm chí có người còn đùa rằng: "Nhà sản xuất mà đọc được chắc cũng nhức đầu theo."

Một số câu trả lời "bá đạo" được chia sẻ rầm rộ:

- "Một cái là sữa Ông Thọ ban ngày, còn một cái là ban đêm nha bạn."

- "Màu đỏ uống dịp Tết, màu xanh uống các mùa còn lại."

- "Màu xanh mệnh Thuỷ, màu đỏ mệnh Hoả."

(Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh những màn tấu hài này, ở phần bình luận cũng xuất hiện nhiều chia sẻ nghiêm túc từ những người thường xuyên sử dụng sữa Ông Thọ trong nấu nướng và pha chế. Theo kinh nghiệm được dân tình truyền tai nhau:

- Sữa Ông Thọ nhãn vàng: được xem là dòng cao cấp nhất, sánh đặc, béo ngậy và rất ngọt. Loại này thường được dùng để làm bánh ngọt, bánh flan hoặc các món tráng miệng cần độ béo cao.

- Sữa Ông Thọ xanh biển: béo thơm nhưng loãng hơn loại nhãn vàng, phù hợp để pha chế đồ uống hoặc làm sữa chua vì cho hương vị nhẹ và dễ bắt mùi hơn.

- Sữa Ông Thọ nhãn đỏ: dòng truyền thống, hàm lượng đạm cao, độ ngậy vừa phải. Nhiều người thích dùng loại này để chấm bánh mì, pha cà phê hoặc ướp đồ ăn.

- Sữa Ông Thọ xanh lá (creamer đặc có đường): làm từ đường và sữa tươi, lượng đường cao hơn, thường được dùng làm bánh hoặc xay sinh tố.

(Nguồn: Bách Hoá Xanh)

Dĩ nhiên, đây đều là những kinh nghiệm sử dụng được người tiêu dùng chia sẻ và truyền miệng qua nhiều năm, không phải phân loại chính thức từ nhà sản xuất. Tuy vậy, chính những câu chuyện đời thường này lại khiến sản phẩm quen thuộc như sữa Ông Thọ bỗng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên mạng xã hội.

Từ một câu hỏi đơn giản, dân mạng đã "sáng tạo" ra đủ kiểu phân biệt từ cay - không cay cho tới ngày - đêm, ngũ hành… và vô tình biến sản phẩm sữa quen mặt thành tâm điểm chú ý. Một lần nữa cho thấy, chỉ cần chạm đúng mạch, cộng đồng mạng Việt có thể khiến bất cứ chủ đề nào cũng trở nên thú vị theo cách rất riêng.