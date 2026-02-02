Từ một cô bé hay vẫy tay rụt rè trên ban công cung điện, Công chúa Charlotte giờ đây đã bước sang tuổi thứ 10 với một diện mạo hoàn toàn khác biệt. Không còn là "cái bóng" nép sau tà váy của mẹ Kate, tiểu công chúa đang dần khẳng định sự tự tin đầy bản lĩnh, thậm chí được đánh giá là mạnh dạn hơn cả anh trai George. Sự thay đổi tinh tế trong cách Charlotte xuất hiện trước công chúng từ việc buông tay mẹ đến cách "chỉnh đốn" em trai Louis không chỉ là sự trưởng thành tự nhiên, mà còn là kết quả của một chiến lược nuôi dạy con đầy tinh tế và tiến bộ của vợ chồng Thân vương xứ Wales.

Sự độc lập bắt đầu từ những cái buông tay

Trong thế giới của những quy tắc hoàng gia nghiêm ngặt, mỗi bước đi, mỗi cái nắm tay đều mang một thông điệp riêng. Nếu như trước đây, chúng ta thường thấy hình ảnh một Charlotte nhỏ nhắn, luôn nắm chặt tay mẹ trong mọi sự kiện, thì gần đây, các chuyên gia đã nhận thấy một sự thay đổi rõ rệt.

Giáo sư Judith Rowbotham từ Đại học Plymouth quan sát thấy rằng Charlotte đang dần buông tay mẹ để tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Cô bé không còn cần sự dìu dắt trực tiếp của Công nương Kate để cảm thấy an toàn trước hàng trăm ống kính máy ảnh.

Thay vào đó là một phong thái ung dung, tự tại, cho thấy sự tự tin nội tại đã được bồi đắp vô cùng vững chắc. Sự độc lập này không chỉ là sự trưởng thành về mặt thể chất, mà còn là minh chứng cho việc Charlotte đã sẵn sàng với vai trò là một thành viên cấp cao của hoàng gia, một người có thể đứng vững độc lập thay vì chỉ là một "đứa trẻ đi kèm".





Khí chất "chị đại" và trách nhiệm với cậu em út tinh nghịch

Một chi tiết thú vị mà người hâm mộ hoàng gia thường xuyên truyền tay nhau chính là sự tương tác giữa Charlotte và cậu em trai Louis. Trong khi Louis thường có những biểu cảm tinh nghịch, đôi khi là "vượt rào" tại các sự kiện trang trọng, thì Charlotte luôn là người đầu tiên xuất hiện để nhắc nhở em mình.

Chuyên gia Rowbotham khẳng định: "Nếu Charlotte có nắm tay ai đó vào lúc này, khả năng cao người đó là Louis". Giữa hai chị em có một sợi dây liên kết rất rõ ràng, nơi Charlotte thực hiện vai trò "chị lớn" một cách cực kỳ nghiêm túc. Cô bé không ngần ngại "chỉnh đốn" những hành vi chưa phù hợp của em trai, thể hiện một sự quyết đoán và bản lĩnh quản lý tự nhiên. Chính khí chất này đã khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh của Vương nữ Anne – em gái Vua Charles III – một người phụ nữ mạnh mẽ, thẳng thắn và luôn là điểm tựa vững chắc cho gia đình.





Chiến lược nuôi dạy con đầy nhân văn của William và Kate

Để có được một Charlotte tự tin như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến công lao của Thân vương William và Công nương Kate. Họ hiểu rằng việc giữ những đứa trẻ hoàn toàn xa khỏi ánh mắt của công chúng là điều không thực tế, thậm chí có thể phản tác dụng. Thay vào đó, họ chọn cách đưa con cái ra ngoài một cách chừng mực, giúp chúng làm quen dần với áp lực nhưng vẫn đảm bảo một tuổi thơ "bình thường" nhất có thể.

Sử gia Justin Vovk nhận định rằng, vợ chồng xứ Wales đang cố gắng mang lại sự ổn định cho tương lai của các con, giúp chúng kết nối với công chúng theo cách chân thật hơn – điều mà các thế hệ hoàng gia trước đây từng gặp khó khăn. Charlotte đang được nuôi dạy với niềm tin rằng cô bé có thể lớn lên và trở thành bất cứ ai mình muốn, một cá nhân độc lập với bản sắc riêng, chứ không chỉ là một "người dự phòng" trong dòng kế vị.

Một điểm quan trọng làm nên sự tự tin của Charlotte chính là sự thay đổi trong luật kế vị vào năm 2013, khi sự ưu tiên cho con trai bị bãi bỏ. Điều này có nghĩa là sự xuất hiện của em trai Louis không hề đẩy Charlotte xuống thấp hơn trong dòng kế vị. Cô bé vẫn đứng vững ở vị trí thứ ba, ngay sau cha và anh trai George.

Sự công bằng này, kết hợp với những lời khuyên quý giá từ Vương nữ Anne – người vốn dày dạn kinh nghiệm ở vị trí "người dự phòng" đã giúp William và Kate có cái nhìn thấu đáo hơn trong việc định hướng cho con gái. Họ đang tạo ra một môi trường mà ở đó Charlotte cảm thấy mình quan trọng và có giá trị ngang bằng, bất kể thứ tự sinh ra. Chính vì vậy, người ta thấy ở Charlotte một sự tự tin có phần lấn lướt cả anh trai mình, một sự mạnh mẽ của một cô gái trẻ hiểu rõ vị trí của mình và không ngại ngần tỏa sáng theo cách riêng đầy thu hút.