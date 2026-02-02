Trước khi rời khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh để sang Mỹ, Harry và Meghan từng có những ngày tháng làm cha mẹ bỉm sữa đầy bỡ ngỡ tại Frogmore Cottage. Giữa những ồn ào của truyền thông, câu chuyện về người phụ nữ đứng sau hỗ trợ họ chăm sóc cậu bé Archie luôn là một ẩn số. Mới đây, Lorren Khumalo – một y tá nhi khoa kiêm chuyên gia tư vấn người gốc Zimbabwe đã lên tiếng kể lại hành trình từ một người phụ nữ bình dân bỗng chốc bước chân vào Hoàng gia.





Nỗi lo sợ trước ngưỡng cửa biệt thự Hoàng gia

Khi nhận được lời mời phỏng vấn cho vị trí bảo mẫu của Hoàng tử Archie, Lorren Khumalo đã trải qua những giây phút căng thẳng tột độ. Trong tâm trí của một người lao động bình thường, Hoàng gia là một thế giới của những bộ đồng phục cứng nhắc, những quy tắc lễ nghi nghiêm ngặt và sự xa cách.





Cô nhớ lại khoảnh khắc đứng trước gương để chọn trang phục: "Tôi tự hỏi, không biết bảo mẫu của họ trông như thế nào? Họ có đi giày cao gót không?". Nhìn sang Thân vương William, người luôn có những bảo mẫu tốt nghiệp trường Norland danh giá với bộ đồng phục màu nâu đặc trưng, Lorren cảm thấy tự ti. Cô biết màu nâu đó không hề hợp với làn da của mình. Cuối cùng, cô quyết định chọn một bộ đồ tối màu, đi đôi giày gót thấp thanh lịch nhưng quan trọng nhất là cô chọn để mặt mộc.

Lorren tự nhủ với lòng mình rằng: "Nếu họ chọn tôi, họ phải chấp nhận con người thật của tôi. Tôi không sinh ra trong nhung lụa, tôi không mang dòng máu xanh, tôi sẽ đi phỏng vấn bằng đức tin và con người thật của mình". Áp lực lớn đến mức trên đường lái xe đến Frogmore Cottage, cô đã bị cảnh sát tuýt còi vì chạy quá tốc độ do quá nôn nóng và lo lắng.

Sự thật về một "Hoàng tử đi chân đất" và bầu không khí bình dân đến lạ

Vừa đặt chân đến dinh thự ở Windsor, Lorren đã chuẩn bị sẵn tâm lý để gặp một "nhân vật Hoàng tộc" trong bộ vest đắt tiền của Đức hay Thụy Sĩ. Cô loay hoay hỏi nhân viên an ninh rằng liệu mình có phải thực hiện nghi thức nhún chân chào (curtsy) hay không. Nhưng câu trả lời của anh bảo vệ chỉ là một nụ cười hiền hậu: "Cô sẽ thấy thôi, Vương tử Harry tuyệt vời lắm".





Và rồi, mọi rào cản tan biến khi Harry bước ra. Không có vest, không có sự uy nghiêm giả tạo, vị Vương tử của nước Anh xuất hiện với chiếc quần jeans, áo thun giản dị và... đi chân đất vì thời tiết lúc đó khá nóng. Harry dang rộng vòng tay chào đón: "Chào Lorren!" và dành cho cô một cái ôm ấm áp. "Wow, thật là một quý ông, một viên ngọc quý. Tôi không thể tin được vào mắt mình!", Lorren thốt lên khi nhớ lại.

Khi bước vào trong và gặp Meghan, cô lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và sự gần gũi của nữ Công tước. Không gian sống mà cô tưởng tượng là một tòa lâu đài lạnh lẽo thực chất lại là một ngôi nhà bình thường, ấm cúng và đầy tình thân.

Những ông bố, bà mẹ "hands-on" và sự giao thoa văn hóa đầy xúc động

Trong loạt phim tài liệu của Netflix, Lorren cũng từng chia sẻ về một ngày làm việc điển hình của mình tại nhà Sussex. Khác với những đồn đoán về việc phó mặc con cho người làm, Harry và Meghan là những ông bố bà mẹ "hands-on" (tự tay làm mọi việc).





Mỗi buổi sáng khi Archie thức dậy, người đầu tiên xuất hiện bên giường cậu bé luôn là cha mẹ. Meghan sẽ trực tiếp cho con bú, dành thời gian âu yếm con trước khi bàn giao cho Lorren để cô đưa cậu bé đi dạo buổi sáng. Mối quan hệ giữa họ không dừng lại ở chủ và tớ, mà là sự tin tưởng và tôn trọng sâu sắc.

Lorren kể lại một kỷ niệm đầy xúc động khi cô hỏi Meghan: "Liệu tôi có thể dùng tấm vải bùn truyền thống của quê hương Zimbabwe để địu Archie trên lưng không?". Meghan đã không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức: "Vâng, hãy làm thế đi!". Chính sự cởi mở này đã giúp Lorren cảm thấy mình không chỉ chăm sóc Archie, mà còn đang chăm sóc cho cả gia đình họ. Meghan cũng từng dành những lời có cánh cho cô bảo mẫu: "Lorren không chỉ chăm sóc Archie, cô ấy chăm sóc cả chúng tôi, và chắc chắn là cô ấy đã chăm sóc tôi rất nhiều trong những ngày tháng khó khăn đó".

Câu chuyện của Lorren như một lát cắt chân thực, cho thấy phía sau những ồn ào gia tộc, họ vẫn chỉ là một gia đình trẻ đang nỗ lực bảo vệ và nuôi dạy đứa con nhỏ của mình bằng tất cả sự chân thành.