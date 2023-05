Sự nghiệp thăng hoa, Tom Cruise vẫn 'lẻ bóng' ở tuổi ngoài 60

Hết lòng vì sự nghiệp

Tom Cruise sở hữu nhiều biệt thự, xe sang và phi cơ.

Tom Cruise là ngôi sao nổi tiếng Hollywood. Ông ghi điểm với những bom tấn như: “Top Gun”, “A few good man”, “Mission Imposible”... Nam tài tử là một trong những diễn viên luôn hết mình vì sự nghiệp.

Ông tự mình thực hiện nhiều cảnh quay hành động, nguy hiểm mà không cần nhờ đến diễn viên đóng thế. Nhờ tài năng và sự nghiệp ở đỉnh cao, Tom Cruise là ngôi sao có cát-xê khủng. Nam diễn viên cũng là gương mặt quảng cáo được nhiều nhãn hàng săn đón.

Tính tới năm 2021, tổng tài sản của tài tử là khoảng 600 triệu USD.

Ngay từ khi 8 tuổi, Tom Cruise đã bắt đầu làm việc bằng cách cắt cỏ và giao báo. Sau khi tìm thấy cảm hứng với diễn xuất, ông chuyển đến Los Angeles. Ông đóng bộ phim đầu tay vào năm 1981 và từng bước trở thành ngôi sao với những vai diễn được giới phê bình đánh giá cao. Các bộ phim của Tom Cruise đã thu về hơn 9,6 tỷ USD tại phòng vé, biến ông trở thành một trong những diễn viên thành công nhất Hollywood.

Dù chiều cao dưới mức trung bình và gương mặt điển trai không được “chuộng” vào thời bấy giờ, nhưng Tom Cruise vẫn nhanh chóng làm nên tên tuổi tại Hollywood. Vai diễn đầu tiên của ông là Billy trong bộ phim tình cảm lãng mạn “Endless Love” - một nhân vật phụ.

Sau đó, Tom nhanh chóng nhận được vai thứ chính - cảnh sát David Shawn trong bộ phim tâm lý “TAPS” (1981). Ngay từ những vai diễn đầu tiên, Tom đã thể hiện sức hút mạnh mẽ với khán giả. Hai năm sau đó, Tom trở thành nam chính trong phim tâm lý hài “Losin' It” và liên tiếp đảm nhận nhiều vai khác.

Cái tên Tom Cruise ngày càng được đông đảo khán giả biết đến. Thế nhưng, phải tới “Top Gun” - bộ phim ra mắt vào tháng 5/1986, sự nghiệp của Tom Cruise mới thăng hoa.

Chàng phi công Maverick mang về cho nhà sản xuất hơn 350 triệu USD và trở thành một trong những nhân vật mang tính biểu tượng của Hollywood. Vai diễn này cũng chính thức đưa Tom lên hàng sao hạng A của làng điện ảnh.

Năm 2022, nam tài tử đã trở lại vai diễn trong “Top Gun: Maverick” và gặt hái thành công vang dội. Cả giới phê bình lẫn công chúng đều nhiệt liệt ngợi khen. Sau “Top Gun”, trong vòng 4 năm, từ 1986 - 1989, Tom Cruise tham dự hàng loạt phim như: “The Color of Money” (1986); “Rain Man” (1988); “Born on the Fourth of July” (1989). Những bộ phim này đều nhận được đánh giá tốt của giới phê bình lẫn doanh thu phòng vé.

Trong thập niên 1990, Tom Cruise luôn nằm trong danh sách những diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới. Trung bình, nam diễn viên có được 15 triệu USD khi tham gia một siêu phẩm, như “Interview With The Vampire: The Vampire Chronicles” (1994) cùng Brad Pitt.

Năm 1996, Tom Cruise vinh dự nhận được đề cử Oscar Nam chính xuất sắc nhất đầu tiên cho vai diễn trong “Jerry Maguire”. Cũng trong năm đó, Tom Cruise tham gia “Mission: Impossible” (1996).

Thành công vang dội của phim đã bắt đầu cho một series hành động điệp viên mang đậm chất 007 thuộc về người Mỹ. Tính đến nay, loạt phim đã “càn quét” các rạp chiếu phim đến phần thứ 6 và đang lên kế hoạch ra mắt phần phim mới thứ 7.

Tom Cruise sở hữu 3 đề cử Oscar, 3 giải Quả Ccầu Vàng cùng hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ. Nam diễn viên cũng không ngại tự làm xấu mình khi tham gia bộ phim hành động hài “Tropic Thunder”. Để vào vai gã tài phiệt xấu tính, chửi thề như hát hay Les Grossman, Tom Cruise phải hóa trang đầu hói và bụng bự.

Chuyện tình trắc trở

Nam tài tử hiện độc thân ở tuổi 61.

Ngoài việc là diễn viên tài năng của Hollywood, Tom Cruise còn là đại gia bất động sản. Ông sở hữu nhiều biệt thự hàng triệu USD ở Mỹ, Canada. Nam diễn viên không ngần ngại chi số tiền khổng lồ để thuê những căn hộ giá trị, dù chỉ ở tạm thời trong thời gian đóng phim. Tom Cruise còn có sở thích sưu tập xe sang.

Ông cũng là số ít ngôi sao sở hữu phi cơ riêng. Tài tử sinh năm 1962 là chủ nhân của chiếc phi cơ Gulfstream IV. Đây là máy bay phản lực loại hiện đại, có hai phi công trong buồng lái, chở được 19 hành khách. Gulfstream IV có thể đạt độ cao khoảng hơn 13.700 m. Giá của chiếc máy bay phản lực này là 36 triệu USD.

Tom Cruise dường như có tất cả mọi thứ mà một người đàn ông hằng ao ước. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đằng sau người đàn ông sở hữu cuộc sống tưởng như hoàn hảo ấy lại là một quá khứ đầy sóng gió và chuyện tình cảm nhiều trắc trở.

Tom Cruise trải qua 3 cuộc hôn nhân, nhưng đều đổ vỡ. Nam diễn viên kết hôn lần đầu vào năm 25 tuổi. Người vợ đầu tiên của ông là nữ diễn viên Mimi Rogers. Tuy nhiên, cả hai chỉ sống cùng nhau hơn 2 năm và quyết định “đường ai nấy đi” vào năm 1989.

Chia tay trong êm đẹp, họ cũng thường tránh nhắc đến nhau nhiều trên báo chí. Chỉ một năm sau chia tay người vợ đầu, Tom Cruise nhanh chóng kết duyên với “thiên nga nước Úc” Nicole Kidman.

Thập niên 1990 được xem là thời kỳ hoàng kim của cặp đôi, cả hai đắm chìm trong cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm. Trong khoảng thời gian hôn nhân hạnh phúc, hai ngôi sao này đã nhận nuôi 2 em bé là Connor và Isabella.

Tuy nhiên, năm 2001, Tom bất ngờ đệ đơn ly hôn Nicole Kidman, lúc nữ diễn viên đang mang thai. Cú sốc hôn nhân khiến Nicole sẩy thai. Sau chia tay chồng, Nicole Kidman mất niềm tin về tình yêu và cuộc sống trong một thời gian dài.

Mặc dù đã trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, song, Tom Cruise vẫn quyết đi thêm bước nữa vào năm 2006 với nữ diễn viên Katie Holmes. Cả hai có với nhau một cô con gái xinh đẹp là Suri. Những tưởng Tom đã lấy lại hình ảnh một người đàn ông hạnh phúc bên gia đình, nhưng năm 2012, nam diễn viên một lần nữa đối mặt với hôn nhân tan vỡ.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 60, ông vẫn tiếp tục làm việc với nhiệt huyết như những năm đầu sự nghiệp. Dù đôi khi có trải qua thất bại, Tom Cruise không bao giờ để bản thân gục ngã. Bằng sự cống hiến và làm việc chăm chỉ, ông luôn đảm bảo mọi vai diễn của mình đều là tốt nhất.