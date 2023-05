Tại sao tỷ phú Jeff Bezos lại yêu Sanchez đến vậy?

Mới đây, tin tức tỷ phú Amazon cầu hôn bạn gái sau 5 năm hẹn hò đã thu hút giới truyền thông. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên kể từ khi cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2019, nhà báo và phi công trực thăng từng đoạt giải Emmy đã mở lòng với tạp chí WSJ.

"Chúng tôi thích ở bên nhau và thích làm việc cùng nhau. Chúng tôi bay cùng nhau. Chúng tôi tập thể dục cùng nhau. Chúng tôi luôn ở bên nhau", lời chia sẻ tràn đầy tình yêu của người phụ nữ 53 tuổi.

Dù trước đó nhiều người tiếc nuối với cuộc hôn nhân dài hơn 2 thập kỷ của ông Jeff Bezos nhưng dõi theo hành trình tình yêu của Sanchez và Bezos mới hiểu vì sao họ hợp nhau đến vậy.

Cùng có sở thích làm từ thiện

Hoạt động từ thiện đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ của họ. Bezos đã cam kết trao khoảng 8% giá trị tài sản ròng hiện tại của mình, khoảng 10 tỷ đô la trong 10 năm cho Quỹ Trái đất Bezos do Sanchez đồng chủ tịch. Theo tạp chí WSJ, đây là cam kết lớn nhất của họ cho đến nay.

Cặp đôi nỗ lực rất nhiều trong "chiến dịch cho đi". Sanchez bày tỏ: "Tôi cảm thấy vinh dự khi có thể trở thành một phần của những gì mọi người đang làm cho thế giới này".

Sanchez sinh ra ở Albuquerque, New Mexico cho rằng "khởi đầu khiêm tốn" của mình là động lực để cô cống hiến. Bà mẹ 3 con cho biết cô đã quyên góp 1 triệu đô la cho This Is About Humanity - tổ chức giúp xây dựng không gian học tập mang tính giáo dục cho trẻ em di cư ở biên giới Hoa Kỳ - Mexico, đồng thời cô đã đến thăm các gia đình di cư trong chuyến đi gần đây tới biên giới.

Sanchez và Bezos muốn mang lại "một chút ánh sáng" cho những người dùng sự đoàn kết thay vì xung đột để giải quyết các vấn đề.

Thích du hành vào vũ trụ

Bezos, người sáng lập công ty sản xuất hàng không vũ trụ và dịch vụ hàng không vũ trụ Blue Origin cho biết ông đang tạo ra một con đường vào không gian và tin rằng tất cả những ai muốn đi sẽ đến được trong đời.

Sanchez cho biết, khi họ không tham gia các chuyến đi từ thiện, họ thích khám phá vũ trụ. Là một phi công được cấp phép, Sanchez đã thành lập Black Ops Aviation vào năm 2016 - công ty sản xuất và quay phim trên không đầu tiên do phụ nữ sở hữu và điều hành, tập trung vào lĩnh vực truyền hình, điện ảnh.

"Tôi cũng đã học cách lái trực thăng. Và cô ấy ngồi ghế sau. Cô ấy thật mạnh mẽ", Bezos nhận xét về bạn gái.

Sanchez cười tự hào: "Tôi nhận ra rằng tôi ngồi ở phía sau khi anh ấy đang bay thì tôi chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ, tận hưởng phong cảnh".

Sanchez dự định sẽ có một chuyến du hành vào vũ trụ sắp tới với một phi hành đoàn gồm "những người phụ nữ đang tạo ra sự khác biệt trên thế giới, những người có sức ảnh hưởng và có thông điệp muốn gửi đi". Chuyến đi dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2024.

"Tôi muốn được ở trong tên lửa ngay từ bước nhảy, vì vậy Bezos rất vui mừng được biến điều đó thành hiện thực với tất cả những người phụ nữ tuyệt vời. Anh ấy rất vui và khích lệ động viên khi chúng tôi tập hợp nhóm này lại với nhau", cô nói thêm.

Luôn khen ngợi đối phương

Trong mỗi cuộc phỏng vấn, sự ngưỡng mộ của cặp đôi dành cho nhau luôn được thể hiện rõ rệt. Có lúc Bezos khen bạn gái: "Lauren là người hào phóng nhất, có trái tim nhân hậu nhất mà tôi từng gặp. Vì vậy, cô ấy là một nguồn cảm hứng với tôi. Cô ấy không bao giờ bỏ lỡ sinh nhật của bất cứ ai, đó là một ví dụ nhỏ".

Còn Sanchez nhận xét về bạn trai tỷ phú: "Anh ấy thật hài hước. Anh ấy làm tôi cười mọi lúc. Đôi khi anh ấy cũng rất ngốc nghếch".

Cặp đôi cũng nói đùa rằng tối thứ bảy của họ khá điển hình như bao người khác.

Cặp đôi đồng hành với nhau từ công việc tới cuộc sống

"Chúng tôi có thể hơi nhàm chán. Chúng tôi ăn tối với bọn trẻ. Đó luôn là niềm vui nhờ những cuộc trò chuyện tuyệt vời. Có 7 người trong gia đình, vì vậy có rất nhiều cuộc thảo luận. Và sau đó chúng tôi xem một bộ phim. Phải mất một thời gian dài để tìm thấy bộ phim ưng ý".

"Có lẽ chúng tôi dành nhiều thời gian chọn phim hơn mức cần thiết", Bezos hài hước chia sẻ.

Tình yêu là sự đồng hành trong mọi việc

Có thể thấy cặp đôi không ngần ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào dành cho nhau. Sanchez luôn biết cách làm Bezos mê đắm vì sự tràn đầy năng lượng tích cực. Cô cũng thường xuyên dành lời có cánh cho bạn trai. Trong mỗi câu chuyện hoặc trả lời phóng vấn cô luôn dùng từ "chúng tôi" để thấy họ thực sự đã hòa làm một. Họ hợp nhau, cùng tần số từ sở thích, tính cách, suy nghĩ, cách làm việc…

Sanchez là người phụ nữ tài năng, mạnh mẽ và rất chủ động thể hiện cũng như nắm giữ tình cảm trong mối quan hệ. Đó là lý do dù ở bất cứ nơi đâu cô cũng luôn nở nụ cười tươi khi nhìn người đàn ông của mình. Ở bên một người phụ nữ như thế có lẽ khó ai có thể buồn bã hay tiêu cực được.

Sanchez khẳng định: "Chúng tôi thực sự là những người đồng đội tuyệt vời và chúng tôi cũng có rất nhiều niềm vui khi ở bên nhau. Và chúng tôi yêu nhau… Chúng tôi luôn hướng về nhau vì chúng tôi là một đội".

Bezos cũng bày tỏ tình cảm: "Thật dễ dàng. Chúng tôi truyền năng lượng cho nhau, chúng tôi tôn trọng nhau. Vì vậy, thật vui khi được làm việc cùng nhau".