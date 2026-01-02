Chúng ta vẫn thường nghe Vương tử Harry và Meghan Markle lên tiếng mạnh mẽ về những nguy cơ tiềm ẩn của mạng xã hội đối với trẻ em. Họ từng là những người vận động không mệt mỏi để bảo vệ sự riêng tư cho thế hệ trẻ. Thế nhưng, bước sang năm 2026, công chúng lại đang chứng kiến một nghịch lý khó hiểu. Những hình ảnh của Hoàng tử bé Archie (6 tuổi) và Công chúa nhỏ Lilibet (4 tuổi) xuất hiện ngày một dày đặc hơn, nhưng không phải theo cách tự nhiên, mà dường như nằm trong một toan tính kỹ lưỡng để phục vụ cho công việc kinh doanh của Meghan. Liệu đây có phải là một chiến lược "tiền hậu bất nhất"?

Câu chuyện bắt đầu nóng lên ngay những ngày đầu năm khi Richard Eden, biên tập viên nhật ký kỳ cựu của tờ Daily Mail, đã không ngần ngại chỉ ra điểm bất thường trong cách nhà Sussex sử dụng mạng xã hội thời gian gần đây. Ông cho rằng Harry và Meghan cần phải dừng ngay việc "khai thác" hình ảnh con cái một cách có chủ đích như hiện tại. Nhìn vào thực tế, ai cũng thấy Harry và Meghan luôn xây dựng hình tượng là những "chiến binh" đi đầu trong việc cảnh báo các bậc phụ huynh về cạm bẫy của thế giới ảo, đặc biệt là sự tác động tiêu cực của nó lên tâm lý trẻ thơ. Nhưng trớ trêu thay, chính Meghan lại đang sử dụng các nền tảng này, từ Instagram cho đến các kênh truyền thông khác, một cách "không biết mệt mỏi" để quảng bá cho công ty riêng của mình. Và điều đáng nói nhất, tần suất xuất hiện của Archie và Lilibet trong các video quảng bá ấy đang tăng lên theo cấp số nhân.

Chiến lược hình ảnh của Meghan đối với hai con có thể gói gọn trong cụm từ "nửa kín nửa hở", một cách làm mà theo Richard Eden là vô cùng kỳ lạ và thiếu nhất quán. Hãy nhớ lại đoạn video gia đình đi chơi Disneyland được đăng tải trên Instagram của Meghan, hay những khoảnh khắc đời thường khác. Người xem hiếm khi nào được nhìn thấy trọn vẹn gương mặt rạng rỡ của hai đứa trẻ. Thay vào đó, chúng ta chỉ được thấy những góc nghiêng, những bóng lưng, hoặc những khung hình được cắt cúp khéo léo để che đi một phần diện mạo.

Ông Eden nhận định rằng, vợ chồng Harry thừa hiểu sức hút khủng khiếp từ những đứa trẻ mang dòng máu Hoàng gia. Chẳng thế mà họ đã kiên quyết đấu tranh để Archie và Lilibet được giữ tước hiệu "Hoàng tử" và "Công chúa". Nhưng cách họ sử dụng tước hiệu và hình ảnh ấy lại khiến người ta cảm thấy như hai đứa trẻ đang bị biến thành công cụ marketing đắc lực cho thương hiệu của mẹ, hơn là được chia sẻ như những khoảnh khắc gia đình đơn thuần.

Sự mâu thuẫn này bị đẩy lên đỉnh điểm khi đặt cạnh những tuyên bố hùng hồn trước đó của cặp đôi. Họ muốn giữ bí mật danh tính, muốn con cái có cuộc sống bình thường, nhưng lại chủ động tung ra những video "nhử mồi" dư luận. "Đối với tôi, đây là hành động đạo đức giả," Richard Eden thẳng thắn chia sẻ. Ông đưa ra lời khuyên chân thành nhưng cũng đầy đanh thép: "Hoặc là họ tránh xa mạng xã hội hoàn toàn, hoặc là họ chấp nhận cuộc chơi. Họ không thể một tay thì chỉ trích nó, tay kia lại sử dụng nó một cách tàn nhẫn, mang cả video của con cái ra để thu hút sự chú ý". Rõ ràng, ranh giới giữa việc chia sẻ niềm vui làm cha mẹ và việc thương mại hóa hình ảnh con cái đang trở nên quá mong manh trong trường hợp của nhà Sussex.

Gần đây nhất, trong bức ảnh Giáng sinh hay video tổng kết cuối năm làm nức lòng người hâm mộ, sự hiện diện của Archie và Lilibet là không thể phủ nhận. Trong bức ảnh được chia sẻ rộng rãi, cậu bé Archie 6 tuổi đang ôm chặt lấy cha mình, trong khi Meghan cúi người nắm tay cô con gái nhỏ Lilibet 4 tuổi trên một cây cầu gỗ mộc mạc, khung cảnh được cho là ngay tại khu vườn của gia đình. Một khoảnh khắc khác cũng gây chú ý không kém là cảnh hai đứa trẻ cùng bố mẹ nướng bánh quy chuẩn bị cho Lễ Tạ ơn cùng một tổ chức từ thiện địa phương. Những thước phim này được lồng ghép khéo léo để làm nổi bật các hoạt động của Quỹ Archewell.

Không ai phủ nhận đó là những hình ảnh đẹp, ấm áp và giàu lòng nhân ái, nhưng khi đặt trong bối cảnh những lời chỉ trích về "tiêu chuẩn kép", người ta không khỏi đặt câu hỏi: Liệu đến bao giờ, những đứa trẻ mới thực sự được tách biệt khỏi hào quang và áp lực từ danh tiếng cũng như tham vọng của bố mẹ mình? Câu trả lời có lẽ vẫn còn bỏ ngỏ trong năm 2026 này.