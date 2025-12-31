Câu chuyện về Harry và Meghan rời bỏ Hoàng gia Anh (Megxit) đã trôi qua được nửa thập kỷ, nhưng những dư âm của nó vẫn như những đợt sóng ngầm chưa bao giờ dứt. Trong khi Vua Charles đang phải chiến đấu với bệnh tật và khao khát được gặp các cháu, thì phía bên kia đại dương, nàng dâu Meghan Markle được cho là vẫn đang loay hoay với những câu hỏi "Tại sao?". Nguồn tin thân cận mới đây tiết lộ, Meghan đã chủ động liên lạc với bố chồng bằng một lá thư tay. Nhưng trái với mong đợi về một sự xuống nước hay giảng hòa, nội dung lá thư lại xoáy sâu vào những "quy tắc ngầm" và sự phân biệt đối xử mà cô cho rằng mình đã phải chịu đựng. Phải chăng, sau tất cả hào quang và tự do, điều Meghan cần nhất vẫn là một sự công nhận công bằng?





Theo chuyên gia hoàng gia Neil Sean, một nguồn tin đáng tin cậy đã tiết lộ rằng Meghan Markle đã cố gắng thiết lập một kênh liên lạc riêng tư với Vua Charles. Mục đích của sự liên lạc này không đơn thuần là hỏi thăm sức khỏe, mà là để giải tỏa những bức xúc đã dồn nén suốt nhiều năm qua. Cụ thể, Meghan muốn sắp xếp một cuộc gặp gỡ "một đối một" với nhà Vua để thảo luận về những vấn đề mà cô gặp phải ngay từ những ngày đầu bước chân vào làm dâu Hoàng gia.

Điều khiến công chúng bất ngờ nhất chính là nội dung cốt lõi của lá thư. Meghan được cho là đã thẳng thắn phàn nàn về việc có những "quy tắc khác biệt" áp dụng cho cô, trong khi các thành viên khác trong gia đình lại không phải chịu sự ràng buộc khắt khe đến thế. Có vẻ như trong mắt Meghan, cô luôn cảm thấy mình bị đối xử bất công, bị "soi" kỹ hơn và chịu nhiều áp lực hơn so với những người khác trong "Firm" (cách gọi nội bộ của Hoàng gia Anh).





Khi sự im lặng không còn là vàng

Trong văn hóa Á Đông hay Phương Tây, mối quan hệ giữa bố chồng và nàng dâu luôn cần sự tế nhị. Tuy nhiên, hành động viết thư của Meghan cho thấy cô là người phụ nữ hiện đại, muốn mọi thứ phải rõ ràng, trắng đen phân minh. Chuyên gia Neil Sean nhận định: "Meghan Markle muốn có câu trả lời từ Đức Vua. Cô ấy đã gửi thư và muốn một cuộc gặp mặt trực tiếp để giải thích chính xác những rắc rối mà cô ấy gặp phải kể từ khi trở thành thành viên của chế độ quân chủ Anh".

Việc Meghan nhắc đến những "quy tắc" trong lá thư cho thấy vết thương lòng của cô chưa bao giờ thực sự lành miệng. Có lẽ đối với cô, sự giàu sang hay danh tiếng tại Mỹ không thể lấp đầy cảm giác bị "ra rìa" hoặc bị đối xử thiếu công bằng khi còn ở Anh. Cô muốn biết tại sao mình không được phép làm điều này, điều kia, trong khi những người khác vẫn có thể ung dung tự tại.





Giữa bộn bề lo toan, liệu nhà Vua có hồi đáp?

Bối cảnh hiện tại của Hoàng gia Anh cũng là điều khiến câu chuyện này thêm phần day dứt. Vua Charles, ở tuổi 76, đang phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và áp lực công việc. Ông được cho là rất nhớ thương hai cháu nội Archie và Lilibet, những đứa trẻ đang lớn lên ở California mà thiếu vắng tình thương của ông nội.

Tuy nhiên, khoảng cách địa lý và cả khoảng cách lòng người dường như quá lớn. Meghan và Harry đã trải qua Giáng sinh thứ 7 xa rời Hoàng gia, và là cái Tết thứ 6 liên tiếp họ đón năm mới tại Mỹ. Những nỗ lực hàn gắn, nếu có, dường như luôn vấp phải những rào cản vô hình mà cụ thể ở đây là sự thiếu tin tưởng và những ấm ức chưa được giải quyết triệt để.

Câu chuyện của Meghan đặt ra một vấn đề muôn thuở trong các gia đình: Khi cảm thấy bị đối xử bất công, chúng ta nên im lặng để giữ hòa khí hay lên tiếng để đòi quyền lợi?

Với Meghan, có lẽ cô chọn cách thứ hai. Cô không chấp nhận sự mập mờ. Nhưng liệu lá thư này có phải là nước đi khôn ngoan? Việc khơi lại những chuyện cũ, những "quy tắc" đã thuộc về quá khứ vào thời điểm Vua Charles đang cần sự bình yên để dưỡng bệnh, có thể sẽ khiến hố sâu ngăn cách càng thêm rộng.

Dù kết quả của lá thư này có ra sao, nó cũng cho thấy một điều: Rời khỏi Hoàng gia là dễ, nhưng để Hoàng gia "rời khỏi" tâm trí mình mới là điều khó. Meghan vẫn đang đi tìm một sự xác nhận, một lời giải thích cho quá khứ, để có thể thực sự an yên trong hiện tại. Còn với Vua Charles, có lẽ điều ông mong mỏi nhất lúc này không phải là những lời chất vấn, mà là sự sum vầy đơn giản của tình thân, thứ mà dường như đang ngày càng trở nên xa xỉ.