Squat không phải "vua của các bài tập", HLV chỉ ra sự thật về squat khiến nhiều chị em bất ngờ

Chúng ta thường nghe nói rất nhiều về công dụng của squat. Nhiều người cho rằng muốn mông to thì phải tập squat. Nhiều người cho rằng đây là bài tập tác động toàn thân, tốt cho toàn bộ cơ thể. Câu nói "squat là vua của các bài tập" có lẽ là điều chúng ta được nghe thấy nhiều nhất trong giới fitness.



Tuy nhiên, HLV Phạm Hoàng Vũ (làm việc tại Đà Nẵng) chia sẻ, anh thật sự cảm thấy mệt mỏi khi phải nghe những nhận định không chính xác này.

"Nói một cách công bằng thì squat không phải bài tập tốt nhất cho mông hay toàn thân. Nó càng không thể là 'vua của các bài tập'. Squat nếu không biết cách tập đúng sẽ là bài tập nguy hiểm nhất, trong khi không tạo được nhiều cơ nạc như các bài Leg Press, Leg Extension...".

Nhận định này của chuyên gia hẳn khiến chị em phụ nữ đang chăm chỉ tập squat để cải thiện sức khỏe, sở hữu mông to... sẽ phải bất ngờ. Dưới đây là 4 lý do thực tế cho thấy chị em không nên có suy nghĩ squat là "vua của các bài tập".

4 lý do khiến squat không phải "vua của các bài tập"

1. Tập bằng máy smith hiệu quả hơn rất nhiều

So với tập squat thông thường, squat nâng tạ nặng... thì tập với máy smith sẽ giúp bạn chuyển động trên một đường thẳng cố định. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng, điều này mới đảm bảo chuẩn khoa học nhất. Tập với máy smith cũng được khoa học chứng minh là hiệu quả hơn.

Khi một bài tập hiệu quả hơn thì nó cũng tác động lên cơ thể bạn hiệu quả và an toàn hơn. Do đó, để tập squat đạt tối ưu thì nên kết hợp máy smith, không phải kiểu tập thuần hay nâng tạ nặng một chút là xong.

2. Squat nặng có thể ảnh hưởng ham muốn vợ chồng

Nhiều quan điểm cho rằng, tập squat đem lại nhiều lợi ích, từ chữa ung thư đến việc tăng mức testosterone. HLV Phạm Hoàng Vũ nhận định, xét theo các nghiên cứu khoa học thì điều này hoàn toàn sai lầm.

"Tất cả chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra sau một buổi tập squat nặng. Tất cả những gì bạn muốn làm là ăn và ngủ vì kiệt sức. Sự thôi thúc muốn nghỉ ngơi này chính là dấu hiệu của một vấn đề lớn. Điều này chứng tỏ mức testosterone và ham muốn tình dục của bạn đã giảm sâu", vị huấn luyện viên nhận định.

Vậy nên, HLV Phạm Hoàng Vũ khuyên, tuyệt đối không nên có suy nghĩ tập squat càng nhiều càng tốt, cũng như coi nó là "vua của các bài tập" để lạm dụng bất cứ lúc nào.

3. Squat quá nhiều có thể khiến bạn bị chậm chạp

Coi squat là "vua của các bài tập", nhiều người hẳn sẽ tập lấy tập để với hi vọng mông to, mông quả đào... HLV Phạm Hoàng Vũ cho rằng, trong thực tế, khối lượng phần thân dưới nhiều hơn sẽ khiến bạn trông rất cồng kềnh, chậm chạp. Tất cả chúng ta đều thấy rõ điều đó. Những người chân mông to phải chạy nước rút thì chắc chắn không bao giờ kịp mấy người chân mông nhỏ gọn hơn được. Chưa kể, tướng đi đứng nhìn cũng khá dị, trông rất kém thẩm mỹ.

Vậy nên, vị huấn luyện viên bày tỏ sự bất bình: "Bài tập không làm mình khỏe đẹp hơn thì không xứng đáng vua của các bài tập".

4. Squat không hề dễ tập nếu muốn đảm bảo chính xác 100%

Chia sẻ từ kinh nghiệm cá nhân, HLV Phạm Hoàng Vũ cho biết, thật khó để có thể tìm được người nào đó tại phòng tập của mình biết cách squat. Không phải cứ tập squat nhấp như mô tả thường thấy là bài tập sẽ phát huy hiệu quả. Nhất là với hội chị em muốn tăng cơ, sở hữu chân khỏe, mông to.

"Squat đã đủ nguy hiểm rồi nếu không có một huấn luyện viên vào hỗ trợ bạn thực hiện động tác đó, tức là bạn đang mạo hiểm với đầu gối, lưng dưới và cột sống của mình", HLV Phạm Hoàng Vũ cảnh báo.

Một bài tập không hề dễ dàng thực hiện đúng cách, cũng không dễ dàng đảm bảo hiệu quả, lại có nguy cơ chấn thương cao, không có lý gì lại được coi là "vua của các bài tập" cả.

Vậy đâu mới là "vua của các bài tập"?

HLV Phạm Hoàng Vũ khẳng định không có bài tập nào xứng danh "vua của các bài tập". Việc ca ngợi, thổi phồng một bài tập bất kỳ theo ý kiến cá nhân không hữu ích đối với cộng đồng, đôi khi có thể dẫn đến những sai lệch đáng tiếc trong tập luyện.

Vị chuyên gia khuyên, mọi người nên tập đồng đều các bài tập, tập cho toàn thân, không ưu tiên vào một vùng nhất định. Nên có huấn luyện viên đi kèm để hỗ trợ, đạt hiệu quả tối ưu, dù mục tiêu của bạn là gì chăng nữa.