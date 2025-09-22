Theo CDC Hà Nội, chỉ trong 7 ngày (12 - 19/9), Hà Nội ghi nhận thêm 258 ca sốt xuất huyết, tăng 68 ca so với tuần trước. Các địa bàn có số mắc cao tập trung ở nhiều khu vực như Dân Hòa (11 ca), Tây Hồ (10 ca), Tây Mỗ (10 ca), Xuân Phương (10 ca), Khương Đình (9 ca)…

Sự phân bố rộng cho thấy dịch bệnh không còn giới hạn tại một khu vực nhất định mà đã xuất hiện ở cả nội thành lẫn ngoại thành.

Trong tuần, thành phố phát hiện 19 ổ dịch mới. Một số điểm ghi nhận nhiều bệnh nhân gồm: tổ 17 Vĩnh Hưng (6 bệnh nhân), thôn Đông – Phượng Dực (5 bệnh nhân), khu vực Ngọc Hà (3 bệnh nhân)…

Tính từ đầu năm 2025, toàn Hà Nội đã ghi nhận 94 ổ dịch sốt xuất huyết, trong đó còn 33 ổ dịch đang hoạt động.

Điều đáng lưu ý, kết quả giám sát tại các ổ dịch cho thấy chỉ số côn trùng (bọ gậy, muỗi truyền bệnh) đều ở ngưỡng nguy cơ cao. Đây là nguyên nhân trực tiếp khiến nguy cơ lan rộng trong cộng đồng ngày càng lớn, đặc biệt tại những khu vực đông dân cư, nhà trọ công nhân, hoặc nơi có nhiều công trình xây dựng, tập trung nước đọng.

Theo đại diện CDC Hà Nội, nguyên nhân khiến dịch sốt xuất huyết gia tăng là do thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi. Bên cạnh đó, dịp lễ hội, các sự kiện lớn thu hút đông đảo du khách và người dân từ các tỉnh thành đến Hà Nội làm tăng nguy cơ mang mầm bệnh và lan truyền trong cộng đồng.

"Chúng tôi dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, đúng theo chu kỳ dịch hàng năm. Nguy cơ bùng phát diện rộng là hiện hữu nếu không có sự phối hợp đồng bộ từ chính quyền địa phương và người dân"- đại diện CDC Hà Nội nhận định.

Để hạn chế dịch bệnh lây lan, ngành y tế khuyến cáo mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống như thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng như lọ hoa, chậu cảnh, vỏ chai, lốp xe cũ.

Phối hợp cùng địa phương khi có chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi, không né tránh hoặc cản trở lực lượng y tế. Sử dụng màn khi ngủ, mặc quần áo dài tay, bôi thuốc chống muỗi khi cần thiết.

Bên cạnh đó, khi có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, nổi mẩn đỏ hoặc chảy máu bất thường, cần đến cơ sở y tế sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.