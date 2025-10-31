Theo báo cáo công tác y tế tháng 10 (18/9 - 17/10) của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận 24.250 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 6 ca tử vong. Tính từ đầu năm đến nay, tổng cộng có 110.503 ca mắc và 23 ca tử vong, tăng 16,8% số mắc và 2 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2024.

Bệnh tay chân miệng ghi nhận 12.663 ca mắc trong tháng, không có ca tử vong. Lũy tích đến nay, cả nước có 58.538 ca mắc, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sốt rét ghi nhận 24 ca trong tháng, 101 ca lũy tích, giảm 67,5% so với cùng kỳ 2024. Viêm não virus có 49 ca mắc mới, không có ca tử vong; lũy tích 306 ca mắc, 1 ca tử vong, giảm hơn 22% so với năm ngoái.

Đáng chú ý, viêm màng não do não mô cầu trong tháng có 2 ca mắc, 1 ca tử vong; lũy tích 84 ca, tăng mạnh 70 trường hợp so với cùng kỳ.

Bệnh dại tiếp tục ghi nhận 4 ca tử vong trong tháng, 62 ca tử vong lũy tích, giảm 8 ca so với năm 2024. COVID-19 ghi nhận 48 ca mắc trong tháng, không có ca tử vong mới. Lũy tích 15.082 ca mắc, trong đó TP Hồ Chí Minh có 3 người tử vong do bệnh nền nặng.

Sốt phát ban nghi sởi ghi nhận 1.851 ca trong tháng, lũy tích 114.621 ca, 11 ca tử vong có xét nghiệm dương tính với sởi; số mắc duy trì ổn định từ tuần 15.

Trong khi đó, HIV/AIDS ghi nhận 750 ca nhiễm mới và 130 ca tử vong trong tháng, lũy tích từ đầu năm 7.723 ca nhiễm mới, 1.238 ca tử vong. Số người nhiễm HIV đang còn sống là 252.578 trường hợp; tổng số người nhiễm HIV tử vong lũy tích là 117.242 trường hợp.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt muỗi, giữ vệ sinh môi trường, tiêm chủng đầy đủ và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh truyền nhiễm.