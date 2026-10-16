Sốt cao kéo dài, tổn thương đa cơ quan sau khi bị mò đốt

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương

Bé trai 3 tuổi nhập Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) sau 3 ngày sốt cao liên tục, nhiệt độ cao nhất gần 40°C, kèm ho từng cơn và chảy mũi trong. Dù đã được dùng thuốc tại nhà, tình trạng sốt vẫn không cải thiện.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều ban sẩn đỏ ở vùng mặt, cổ và hai cánh tay. Đáng chú ý, tại vùng hạ sườn trái của trẻ có một tổn thương nhỏ trên da, gợi ý dấu vết ấu trùng mò đốt.

Trẻ được thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xét nghiệm sốt mò dương tính; các đánh giá cận lâm sàng cho thấy bệnh đã có biểu hiện tổn thương đa cơ quan. Sau khi được theo dõi và điều trị phù hợp, đến ngày thứ 3, trẻ đã hạ sốt, tình trạng lâm sàng cải thiện. Vết mò đốt đóng vảy khô, không có mủ.

Theo các bác sĩ, sốt mò là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn Orientia tsutsugamushi, lây sang người qua vết đốt của ấu trùng mò nhiễm bệnh. Bệnh có thể gây sốt cao, đau đầu, đau mỏi cơ, nổi ban và xuất hiện vết loét hoại tử tại vị trí mò đốt.

Nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, bệnh có thể diễn biến nặng, gây tổn thương gan, phổi, tim mạch, thần kinh, thận và các cơ quan khác.

Một khó khăn trong nhận biết sốt mò là vết mò đốt thường nhỏ, ít đau hoặc ngứa nên dễ bị bỏ qua. Tổn thương có thể nằm ở những vùng da kín như nách, bẹn, bụng, vùng thắt lưng hoặc các nếp gấp da.

Bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ sốt cao kéo dài, nổi ban hoặc sốt chưa rõ nguyên nhân, đặc biệt sau khi vui chơi tại khu vực có nhiều cây cỏ, bụi rậm, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.

Gia đình nên kiểm tra kỹ toàn bộ vùng da của trẻ, nhất là những vị trí kín, để phát hiện các tổn thương bất thường. Không nên chủ quan khi trẻ sốt kéo dài dù chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng khác.

Việc cung cấp cho bác sĩ thông tin về môi trường trẻ từng tiếp xúc và những tổn thương trên da có thể giúp định hướng chẩn đoán, từ đó điều trị kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng.