Bé trai 4 tuổi ngứa mắt, mẹ sốc khi bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ" bên trong

Bé trai Tiểu Lý, 4 tuổi, sống tại Trung Quốc, liên tục than ngứa mắt, kèm theo tình trạng dịch tiết tăng bất thường. Ban đầu, gia đình cho rằng trẻ bị viêm kết mạc thông thường nên chưa quá lo lắng.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, hai mắt của bé ngày càng đỏ, trẻ liên tục dụi mắt và quấy khóc vì khó chịu. Nhận thấy tình trạng không thuyên giảm, cha mẹ đưa con đến Khoa Khúc xạ và Bệnh mắt trẻ em tại một cơ sở y tế ở Thượng Hải để thăm khám.

Qua kiểm tra ban đầu, các bác sĩ nhận thấy triệu chứng của trẻ không hoàn toàn giống viêm kết mạc dị ứng thông thường. Đặc biệt, ở chân lông mi xuất hiện nhiều chất màu nâu đỏ, trông giống những mảng vảy nhỏ.

Sau khi thăm khám và khai thác tiền sử bệnh bé 4 tuổi sau đó được chuyển đến Khoa Giác mạc và Bề mặt nhãn cầu để kiểm tra chuyên sâu.

Những phần nhô lên trên lông mi thực chất là rận mu và trứng của chúng. Rận có hình dáng giống con cua. Ảnh minh họa Sohu.

Kết quả khiến gia đình bất ngờ hàng chục ký sinh trùng có hình dáng giống những con cua nhỏ đang bám ở chân lông mi của bé. Bên cạnh các cá thể trưởng thành, bác sĩ còn phát hiện nhiều trứng hình bầu dục bám dọc theo thân lông mi, một số vỏ trứng đã rỗng.

Thông qua chụp ảnh bờ mi kết hợp quan sát bằng kính hiển vi đèn khe, bác sĩ xác định trẻ bị nhiễm rận mu ở vùng lông mi. Ngoài ra, bé còn được phát hiện nhiễm ve Demodex.

Rận mu ở lông mi gây ngứa và kích ứng mắt

Theo bác sĩ, những ký sinh trùng có hình dáng giống cua nhỏ được phát hiện ở chân lông mi thực chất là rận mu. Đây là loài côn trùng ký sinh, thường sống ở vùng lông mu nhưng cũng có thể xuất hiện ở các vùng lông khác trên cơ thể, bao gồm lông mi.

Rận mu trưởng thành có kích thước khoảng 1-3 mm, thân ngắn, rộng, hình dáng giống con cua. Chúng có các chân với móng vuốt giúp bám chặt vào sợi lông và sống bằng cách hút máu vật chủ.

Khi ký sinh ở vùng lông mi, rận mu có thể gây ngứa dữ dội, đỏ và sưng bờ mi, kích ứng da quanh mắt cũng như tăng tiết dịch. Trứng rận bám chặt vào thân lông mi. Sau khi trứng nở, ký sinh trùng tiếp tục phát triển, khiến tình trạng ngứa ngáy và viêm nhiễm có thể kéo dài nếu không được xử lý đúng cách.

Do các triệu chứng ban đầu tương tự một số bệnh lý mắt thường gặp, tình trạng nhiễm rận mu ở lông mi có thể bị nhầm với viêm kết mạc hoặc viêm bờ mi. Vì vậy, việc kiểm tra kỹ chân lông mi đóng vai trò quan trọng trong xác định nguyên nhân.

Rận mu có thể lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp, đặc biệt là tiếp xúc gần với người nhiễm. Nguy cơ lây nhiễm cũng có thể xuất hiện khi sử dụng chung các vật dụng cá nhân như khăn, quần áo hoặc chăn ga có ký sinh trùng.

Tuy nhiên, chỉ từ việc phát hiện rận mu ở lông mi chưa thể xác định chính xác nguồn lây trong trường hợp của trẻ. Gia đình cần phối hợp với bác sĩ để đánh giá các yếu tố liên quan và có biện pháp xử lý phù hợp.

Phân biệt rận mu với ve Demodex

Rận mu và ve Demodex đều có thể liên quan đến những vấn đề ở vùng mắt, nhưng khác nhau về đặc điểm sinh học và cách điều trị.

Rận mu là côn trùng có kích thước tương đối lớn, có thể quan sát khi phóng đại bằng thiết bị chuyên dụng. Chúng bám vào lông mi, hút máu và gây ngứa, kích ứng tại chỗ.

Trong khi đó, ve Demodex có kích thước rất nhỏ, thường cư trú trong nang lông và tuyến bã nhờn. Khi số lượng tăng lên hoặc gây phản ứng tại chỗ, chúng có thể liên quan đến viêm bờ mi, ngứa mắt và các vấn đề trên bề mặt nhãn cầu.

Vì nguyên nhân khác nhau, phương pháp xử lý hai tình trạng cũng không giống nhau. Với rận mu ở lông mi, bác sĩ cần loại bỏ ký sinh trùng và trứng bằng phương pháp an toàn. Đối với Demodex, việc điều trị có thể bao gồm vệ sinh bờ mi đúng cách và các biện pháp chuyên môn phù hợp với tình trạng cụ thể.

Bác sĩ loại bỏ ký sinh trùng, hướng dẫn gia đình vệ sinh đồ dùng

Sau khi xác định nguyên nhân, bác sĩ Xu Weiwei tiến hành vệ sinh chuyên môn vùng bờ mi và chân lông mi cho bé, cẩn thận loại bỏ ký sinh trùng, trứng và dịch tiết bám quanh mắt.

Gia đình cũng được hướng dẫn vệ sinh môi trường sinh hoạt, làm sạch quần áo, khăn, chăn ga và những vật dụng có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nhằm hạn chế nguy cơ tái nhiễm hoặc lây nhiễm chéo.

Theo các bác sĩ, nhiễm rận mu ở lông mi trẻ em là tình trạng không thường gặp trong thực hành nhãn khoa. Tuy nhiên, những trường hợp như vậy cho thấy triệu chứng ngứa mắt kéo dài không phải lúc nào cũng xuất phát từ dị ứng hay viêm kết mạc thông thường.

Những lưu ý giúp phòng ngừa ký sinh trùng ở mắt trẻ

Trong các dịp du lịch, lưu trú bên ngoài hoặc tham gia hoạt động tập thể, phụ huynh cần chú ý hơn đến vệ sinh cá nhân của trẻ để giảm nguy cơ lây nhiễm ký sinh trùng.

Một số biện pháp được khuyến cáo gồm:

- Không để trẻ dùng chung khăn mặt, khăn tắm, quần áo, gối, chăn và các vật dụng vệ sinh cá nhân với người khác.

- Giặt và xử lý khăn, quần áo, chăn ga theo hướng dẫn phù hợp nếu nghi ngờ có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng.

- Hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, hạn chế dụi mắt và duy trì thói quen vệ sinh cá nhân.

- Nên đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt nếu tình trạng ngứa kéo dài, mắt đỏ, tăng tiết dịch hoặc xuất hiện những hạt trắng xám bám chặt ở chân lông mi.

Lưu ý: Phụ huynh không nên tự nhổ lông mi, dùng nhíp gắp ký sinh trùng hoặc tùy tiện bôi thuốc diệt rận, kem diệt ký sinh trùng quanh mắt khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Những thao tác không đúng cách có thể làm tổn thương giác mạc, kết mạc và khiến tình trạng kích ứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi nghi ngờ trẻ có ký sinh trùng ở lông mi, cha mẹ nên đưa con đến cơ sở chuyên khoa mắt để được kiểm tra bằng thiết bị phù hợp và điều trị an toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ liên tục than ngứa mắt, dụi mắt nhiều hoặc có biểu hiện viêm bờ mi dai dẳng, phụ huynh không nên chủ quan. Thăm khám sớm giúp xác định đúng nguyên nhân, tránh điều trị nhầm và hạn chế nguy cơ tổn thương bề mặt mắt.