Nghe TikTok uống vi chất suốt 1 năm, người phụ nữ 42 tuổi sốc khi đi khám

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, cho biết bệnh nhân đến khám và được tầm soát đột quỵ. Kết quả kiểm tra não và tim không phát hiện bất thường, nhưng xét nghiệm cho thấy nồng độ vitamin B12 tăng cao, hơn gấp đôi mức bình thường.

Khai thác tiền sử sử dụng sản phẩm, bác sĩ mới biết bệnh nhân thường xuyên xem TikTok, nghe theo lời khuyên đau đầu thì cần bổ sung vi chất rồi tự mua uống kéo dài khoảng một năm. Dù tình trạng đau đầu không cải thiện, thậm chí đau nhiều hơn, kèm chóng mặt, chị vẫn tiếp tục mua thêm sản phẩm. Đáng chú ý, ngay trước buổi khám, người phụ nữ còn mua thêm 4 triệu đồng tiền vi chất.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông.﻿Ảnh: Diễm Ly/Nhà báo & Công luận

Theo bác sĩ Mạnh, việc tự ý bổ sung vitamin và thực phẩm chức năng mà không có chỉ định phù hợp có thể gây ra những hệ lụy không mong muốn. Vitamin B12 tăng cao cần được đánh giá trong bối cảnh cụ thể của người bệnh; không thể chỉ dựa vào một chỉ số để kết luận ngộ độc hay xác định nguyên nhân gây triệu chứng.

Bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân dừng các sản phẩm đang tự sử dụng để đánh giá lại tình trạng sức khỏe và hướng dẫn điều chỉnh sinh hoạt, vận động phù hợp.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên tự mua vitamin, vi chất hay thực phẩm chức năng chỉ vì nghe người khác chia sẻ trên mạng xã hội. Việc bổ sung cần căn cứ vào nhu cầu thực tế, tình trạng sức khỏe và tư vấn chuyên môn, thay vì mặc định cơ thể cứ mệt mỏi, đau đầu là thiếu chất.

Quảng cáo vitamin B12 trên Tiktok. Ảnh: Chụp màn hình/Nhà báo & Công luận

Cùng trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho rằng tâm lý lo ngại uống nhiều thuốc ảnh hưởng đến gan, thận là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, thay vì tự ý bỏ thuốc hoặc chuyển sang sử dụng sản phẩm khác, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ điều trị, rà soát đơn thuốc và kiểm tra các chỉ số cần thiết để được điều chỉnh phác đồ nếu có chỉ định.

"Đừng tự bỏ việc điều trị rồi đặt niềm tin vào một sản phẩm mà mình chưa biết rõ thành phần. Điều đáng tiếc nhất ở ca này là khoảng thời gian đáng lẽ bệnh nhân có thể được theo dõi sát hơn và điều chỉnh điều trị sớm hơn đã trôi qua", bác sĩ Hoàng nói.

Ảnh minh họa.

Theo ông, ngay cả thuốc chính hãng cũng không có nghĩa là phù hợp với tất cả mọi người. Khi kê đơn, bác sĩ phải xem xét tuổi, mức độ bệnh, bệnh nền, các thuốc người bệnh đang sử dụng và tiền sử tác dụng phụ để lựa chọn thuốc, liều lượng cũng như phương án theo dõi phù hợp.

Cùng một triệu chứng nhưng cách điều trị có thể khác nhau tùy nguyên nhân và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, người bệnh không nên tự đổi thuốc, ngừng điều trị hoặc sử dụng sản phẩm thay thế chỉ vì nghe theo lời khuyên trên mạng.

Vitamin có vai trò quan trọng đối với sức khỏe, nhưng sử dụng không đúng cách có thể gây ra nhiều hệ lụy. Thay vì chạy theo xu hướng bổ sung vitamin tràn lan, mỗi người cần hiểu rõ nhu cầu của cơ thể và lựa chọn giải pháp dinh dưỡng phù hợp, an toàn.

Nguy cơ tiềm ẩn khi bổ sung dư thừa một số loại vitamin Mặc dù vitamin đóng vai trò quan trọng trong duy trì sức khỏe, việc dùng quá liều có thể gây ra các tác dụng phụ và rủi ro sức khỏe không mong muốn. Vitamin A: Nguy cơ tổn thương gan và dị tật bẩm sinh Theo thông tin đăng trên trang TOI, quá nhiều vitamin A, ngay cả từ thực phẩm bổ sung, có thể tích tụ trong gan, dẫn đến ngộ độc, rối loạn thị giác và đau khớp. Phụ nữ mang thai sử dụng vitamin A dư thừa có nguy cơ cao gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi. Vitamin D: Tăng canxi huyết và áp lực lên nội tạng Vitamin D còn gọi là "vitamin ánh nắng", khi dùng quá liều có thể làm tăng nồng độ canxi trong máu, dẫn đến rối loạn chức năng thận, nhịp tim không đều và trong các trường hợp nghiêm trọng, tăng nguy cơ tử vong. Vitamin E: Tăng nguy cơ chảy máu Vitamin E có tác dụng chống oxy hóa, nhưng ở liều cao có thể làm loãng máu, tăng nguy cơ xuất huyết hoặc đột quỵ. Sử dụng kéo dài có thể gây xuất huyết nội, chảy máu cam hoặc các biến chứng đe dọa tính mạng. Vitamin C: Gây khó chịu đường tiêu hóa Vitamin C nói chung an toàn, nhưng liều cao trên 2 gam/ngày có thể gây đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và tăng nguy cơ sỏi thận do tích tụ oxalat. Người mắc bệnh thận hoặc có tiền sử sỏi thận cần thận trọng khi dùng liều lớn. Vitamin B6 (Pyridoxine): Tổn thương thần kinh Sử dụng quá nhiều vitamin B6 có thể gây tổn thương thần kinh cảm giác, dẫn đến tê, ngứa ran hoặc cảm giác nóng rát ở tay chân, còn gọi là hội chứng megavitamin-B6 (ngộ độc vitamin B6). Theo Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Hoa Kỳ (NCBI), liều trên 200 mg/ngày thường liên quan đến bệnh lý thần kinh ngoại biên. Niacin (vitamin B3): Đỏ bừng mặt và gây hại gan Liều cao niacin có thể gây đỏ bừng mặt, nóng rát, hạ huyết áp. Sử dụng lâu dài có thể làm gan quá tải, dẫn đến các vấn đề về gan: Làm tăng men gan, vàng da, mệt mỏi, đau bụng và tăng nguy cơ tổn thương gan, đặc biệt khi kết hợp với rượu hoặc các chất độc cho gan khác. Nhiều vitamin, đặc biệt là các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K), tích tụ âm thầm trong cơ thể, tăng nguy cơ ngộ độc mạn tính. Vitamin tan trong nước (B6, B3) cũng có thể gây hại khi dùng quá liều. Việc lạm dụng thực phẩm bổ sung không có hướng dẫn y tế làm trầm trọng thêm vấn đề, gây tác dụng phụ cho sức khỏe, chẩn đoán chậm trễ, can thiệp y tế không cần thiết và che giấu các thiếu hụt hoặc tình trạng bệnh lý thực sự cần điều trị chuyên biệt.

(t/h theo Nhà báo & Công luận, Sức khỏe & Đời sống)