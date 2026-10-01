Không ăn kiêng hà khắc hay ép bản thân theo đuổi lối sống quá kỷ luật, nữ ca sĩ Đài Loan Điền Phức Chân (Hebe Tien) lựa chọn cách chăm sóc sức khỏe nhẹ nhàng: Uống đủ nước, duy trì một ly sinh tố xanh mỗi ngày và ưu tiên thực phẩm tươi, giàu dinh dưỡng.

Ở tuổi 43, Hebe Tien, cựu thành viên nhóm nhạc S.H.E đình đám một thời, vẫn giữ được thần thái thanh thoát, phong cách trẻ trung cùng vẻ ngoài cuốn hút. Không chỉ được khán giả yêu mến bởi giọng hát, nữ ca sĩ còn khiến nhiều người tò mò về những thói quen ăn uống giúp cô duy trì trạng thái tốt qua năm tháng.

Mới đây, Hebe ra mắt album cá nhân thứ sáu và thông báo trở lại sân khấu Taipei Arena từ ngày 12/12 với chuỗi 6 đêm diễn. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đồng thời khiến những bí quyết giữ gìn sức khỏe và vóc dáng của nữ ca sĩ được quan tâm trở lại.

Theo chia sẻ được truyền thông Đài Loan đăng tải, Hebe không theo đuổi chế độ dưỡng sinh quá khắt khe. Cô chú trọng ăn uống thanh đạm, ưu tiên thực phẩm nguyên bản, bổ sung đủ protein và các dưỡng chất có lợi. Đặc biệt, một trong những thức uống xuất hiện gần như mỗi ngày trong thực đơn của nữ ca sĩ là sinh tố xanh, được kết hợp từ rau xanh, trái cây và các loại hạt.

1. Uống đủ nước, duy trì một ly cà phê đen mỗi ngày

Với Hebe, chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ những thói quen đơn giản nhất, trong đó có uống đủ nước. Bên cạnh nước lọc, nữ ca sĩ còn có thói quen uống cà phê đen.

Nước đóng vai trò thiết yếu trong quá trình điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì hoạt động bình thường của các cơ quan. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, làn da cũng có điều kiện duy trì trạng thái mềm mại, hạn chế tình trạng khô do thiếu nước.

Trong khi đó, cà phê đen chứa caffeine giúp tăng sự tỉnh táo, tập trung. Thức uống này còn cung cấp các hợp chất chống oxy hóa, trong đó có axit chlorogenic và một số polyphenol.

Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận mối liên hệ giữa việc uống cà phê ở mức vừa phải với nguy cơ thấp hơn của một số bệnh mạn tính. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa cà phê là thức uống chống lão hóa hay có thể thay thế chế độ ăn uống lành mạnh.

Caffeine cũng không phù hợp với tất cả mọi người. Người dễ mất ngủ, hồi hộp, nhạy cảm với caffeine hoặc có một số bệnh lý tim mạch, tiêu hóa cần cân nhắc lượng sử dụng. Phụ nữ mang thai cũng nên giới hạn caffeine theo khuyến nghị y tế.

2. Gần như mỗi ngày một ly sinh tố xanh giàu dưỡng chất

Trong danh sách đồ uống thường ngày của Hebe, sinh tố xanh là lựa chọn được cô đặc biệt yêu thích. Thay vì sử dụng một công thức cố định, nữ ca sĩ điều chỉnh nguyên liệu theo mùa và các loại rau củ, trái cây sẵn có.

Theo bài viết gốc, phần nền của món sinh tố thường gồm cải xoăn kale và sữa chua không đường. Cô kết hợp thêm các nguyên liệu như việt quất, nghệ, hạt lanh, hạt chia, cùng một số loại dầu thực vật như dầu hạt đen hoặc dầu tía tô. Cà rốt và cần tây cũng có thể được thêm vào để tăng sự đa dạng về dinh dưỡng.

Để thức uống dễ uống hơn, Hebe cho thêm một lượng táo vừa phải, khoảng 1/4 đến 1/2 quả, tạo vị ngọt tự nhiên mà không cần bổ sung nhiều đường.

Cách kết hợp này mang đến nhiều nhóm dưỡng chất khác nhau. Cải xoăn cung cấp chất xơ, vitamin và các hợp chất thực vật; việt quất chứa anthocyanin, một nhóm chất chống oxy hóa; còn hạt chia và hạt lanh cung cấp chất xơ cùng axit béo omega-3 thực vật.

Sữa chua không đường bổ sung protein và canxi, đồng thời có thể cung cấp lợi khuẩn tùy loại sản phẩm. Khi phối hợp các nguyên liệu hợp lý, sinh tố xanh có thể trở thành một cách thuận tiện để tăng lượng rau quả trong khẩu phần.

Tuy nhiên, không có một loại sinh tố nào đủ khả năng ngăn chặn lão hóa hoặc duy trì vẻ trẻ trung chỉ nhờ uống mỗi ngày. Lợi ích thực tế phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn, lượng nguyên liệu sử dụng và lối sống của mỗi người.

3. Kết hợp nghệ với hạt tiêu đen, chú ý cách phối hợp nguyên liệu

Một điểm đáng chú ý trong công thức sinh tố của Hebe là việc kết hợp nghệ với hạt tiêu đen.

Nghệ chứa curcumin, hợp chất được nghiên cứu về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm trong một số điều kiện. Tuy nhiên, curcumin có sinh khả dụng tương đối thấp khi cơ thể hấp thu qua đường uống.

Piperine, hợp chất có trong hạt tiêu đen, có thể làm tăng sinh khả dụng của curcumin. Đây là lý do hai nguyên liệu thường được kết hợp trong một số công thức thực phẩm.

Dù vậy, cần phân biệt việc sử dụng một lượng nghệ và tiêu thông thường trong món ăn với việc dùng các chế phẩm curcumin hoặc piperine cô đặc. Các sản phẩm bổ sung có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa thuốc và không phù hợp với tất cả mọi người.

Vì vậy, việc phối hợp nguyên liệu có thể giúp đa dạng khẩu phần, nhưng không nên xem đây là công thức đặc biệt có khả năng đảo ngược tuổi tác hay thay thế điều trị y tế.

4. Không cho quá nhiều trái cây, hạn chế thêm đường

Dù sử dụng nhiều loại rau củ và trái cây, Hebe không cho quá nhiều trái cây vào sinh tố. Theo chia sẻ được bài viết gốc dẫn lại, cô thường chỉ sử dụng một lượng táo nhỏ để tạo vị ngọt tự nhiên, đồng thời tránh uống quá nhiều nước ép khi bụng đói.

Cách lựa chọn này giúp nữ ca sĩ kiểm soát lượng nguyên liệu và hạn chế việc bổ sung đường không cần thiết. Tuy nhiên, trái cây nguyên quả vẫn là thực phẩm có lợi cho sức khỏe, cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Không có cơ sở để cho rằng ăn trái cây khi bụng đói nói chung là có hại đối với người khỏe mạnh.

Điều cần lưu ý là sinh tố và nước ép không hoàn toàn giống nhau. Sinh tố giữ lại phần lớn chất xơ nếu sử dụng cả phần thịt rau quả, trong khi nước ép thường loại bỏ một phần đáng kể chất xơ. Việc xay nhuyễn cũng có thể khiến một số người tiêu thụ nhiều trái cây nhanh hơn so với khi ăn nguyên quả.

Bởi vậy, khi làm sinh tố tại nhà, nên ưu tiên rau xanh, trái cây nguyên quả với lượng phù hợp, hạn chế đường bổ sung và không dùng thức uống này thay thế hoàn toàn các bữa ăn cân đối.

5. Dưỡng sinh theo cách nhẹ nhàng, không ép bản thân phải hoàn hảo

Từ những thói quen được chia sẻ, có thể thấy Hebe không đặt nặng việc phải tuân thủ mọi nguyên tắc ăn uống một cách tuyệt đối. Cô duy trì những lựa chọn có lợi như uống đủ nước, sử dụng cà phê với lượng phù hợp, bổ sung sinh tố xanh và linh hoạt thay đổi nguyên liệu theo mùa.

Điều đáng chú ý không nằm ở việc một ly sinh tố có bao nhiêu loại siêu thực phẩm, mà ở cách xây dựng thói quen chăm sóc bản thân có thể duy trì lâu dài. Một chế độ ăn lành mạnh không nhất thiết phải cầu kỳ, đắt đỏ hay đi kèm những quy tắc khiến người thực hiện cảm thấy áp lực.

Để hỗ trợ sức khỏe và làm chậm các thay đổi bất lợi theo tuổi tác, mỗi người nên kết hợp chế độ ăn đa dạng, đủ protein, rau xanh và trái cây; vận động thường xuyên; ngủ đủ giấc; hạn chế thuốc lá, rượu bia và bảo vệ da trước ánh nắng.

Ở tuổi 43, Hebe cho thấy sức khỏe không nhất thiết đến từ những phương pháp chăm sóc phức tạp. Đôi khi, điều quan trọng hơn cả là duy trì những lựa chọn nhỏ có lợi cho cơ thể mỗi ngày, đồng thời không biến việc sống khỏe thành một cuộc chạy đua để đạt đến sự hoàn hảo.