Tôi từng nghĩ mình còn trẻ, sức khỏe tương đối tốt nên chẳng cần quá bận tâm đến chuyện tiêm vaccine cúm. Một năm, tôi chỉ ốm một vài lần. Mỗi khi cảm sốt, tôi thường nghỉ ngơi, uống nhiều nước, dùng thuốc theo hướng dẫn rồi lại trở về với công việc như bình thường. Vì thế, khi văn phòng có nhiều người mắc cúm, tôi chỉ cố giữ khoảng cách với đồng nghiệp đang ho, rửa tay thường xuyên hơn và tự nhủ như vậy là đủ cẩn thận.

Ngay cả khi đọc được những thông tin về số ca cúm gia tăng, tôi vẫn nghĩ bệnh chủ yếu đáng lo với trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc những người có sức khỏe yếu. Với một người trẻ, vẫn đi làm đều đặn và ít khi đau ốm như tôi, cúm dường như chỉ là căn bệnh theo mùa, cùng lắm khiến cơ thể mệt mỏi vài ngày rồi sẽ khỏi.

Tôi cũng từng nghe mọi người nhắc đến việc tiêm vaccine cúm hằng năm, nhưng lần nào cũng tự nhủ để khi nào rảnh rồi tính. Công việc bận rộn, lịch sinh hoạt dày đặc, còn chuyện tiêm phòng dường như chẳng bao giờ đủ cấp thiết để tôi phải ưu tiên.

Cho đến một lần mắc cúm, tôi mới nhận ra mình đã chủ quan đến mức nào.

Buổi sáng còn đi làm, tối đã sốt đến mức không muốn nhấc người dậy

Ban đầu, tôi chỉ thấy hơi gai người, cổ họng khô rát và đầu đau âm ỉ. Hôm ấy, văn phòng đã có vài người xin nghỉ vì cúm, nhưng tôi vẫn nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh thông thường. Tôi uống một cốc nước ấm, cố làm nốt việc đang dang dở rồi về nhà nghỉ ngơi, nghĩ rằng hôm sau mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng đến tối, cơn sốt bắt đầu tăng. Người lúc nóng ran, lúc rét run dù đã đắp chăn kín. Đầu đau nhức, các cơ bắp ê ẩm, toàn thân rã rời. Tôi gần như không muốn nói chuyện, cũng chẳng buồn cầm điện thoại. Những việc bình thường như đứng dậy lấy cốc nước hay đi từ phòng ngủ ra nhà vệ sinh cũng trở nên nặng nhọc.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là các triệu chứng đến khá nhanh. Buổi sáng, tôi vẫn nghĩ mình đủ khỏe để xử lý hết đống công việc trước mắt. Đến đêm, tôi gần như chỉ muốn nằm im, chờ cơn sốt dịu xuống.

Sáng hôm sau, tôi buộc phải xin nghỉ làm. Tôi nghĩ chỉ cần ngủ một giấc thật dài, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi là sẽ nhanh khỏe. Nhưng cơn sốt không biến mất ngay, cảm giác đau nhức vẫn dai dẳng, còn ho và mệt mỏi khiến tôi không thể sinh hoạt như bình thường.

Những cuộc họp phải xin vắng mặt, tin nhắn công việc trả lời chậm hơn, các đầu việc đang dang dở phải nhờ đồng nghiệp hỗ trợ. Một trận ốm mà tôi từng nghĩ chỉ kéo dài vài ngày đã khiến nhịp sống thường ngày bị đảo lộn hoàn toàn.

Tôi bắt đầu hiểu rằng không phải lúc nào mình cũng có thể cố gắng làm việc như bình thường, càng không thể xem nhẹ những dấu hiệu cơ thể đang phát ra.

Đến lượt vợ con ốm, tôi mới thấy một người bệnh có thể làm xáo trộn cả gia đình

Những ngày đầu bị bệnh, tôi vẫn sinh hoạt trong nhà như thường lệ. Tôi dùng chung không gian phòng khách, ăn uống cùng gia đình và chỉ hạn chế tiếp xúc khi cảm thấy quá mệt. Khi ấy, tôi chưa thực sự nghĩ nhiều đến khả năng mình có thể lây bệnh cho người thân.

Vài ngày sau, con gái tôi bắt đầu có biểu hiện ho, sốt. Bé vốn quấn bố nên thường xuyên ở gần tôi. Tiếp đó, vợ tôi cũng thấy mệt mỏi, đau nhức toàn thân. Cả nhà lần lượt phải điều chỉnh lịch làm việc, nghỉ ngơi và sắp xếp lại những việc vốn được chia nhau làm mỗi ngày.

Nhưng có một điều may mắn là vợ con tôi chỉ mệt trong khoảng 2-3 ngày rồi dần khỏe lại, các triệu chứng cũng nhẹ hơn tôi. Có thể là do cả hai đã tiêm vaccine cúm trước đó. Tôi không thể khẳng định vaccine là lý do duy nhất khiến vợ con có triệu chứng nhẹ hơn, bởi mức độ bệnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi tác, tình trạng sức khỏe và chủng virus. Tuy nhiên, sự khác biệt ấy khiến tôi bắt đầu quan tâm hơn đến việc chủ động phòng bệnh.

Tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn vợ con lây bệnh trực tiếp từ mình, dù các triệu chứng xuất hiện gần nhau về thời điểm. Nhưng trải nghiệm ấy đủ khiến tôi nhận ra rằng khi một bệnh hô hấp xuất hiện trong gia đình, điều bị ảnh hưởng không chỉ là sức khỏe của người đầu tiên mắc bệnh.

Người ốm cần được nghỉ ngơi, người khỏe phải lo cơm nước, chăm sóc con cái và xoay xở công việc. Nhưng khi các thành viên lần lượt mệt mỏi, những việc tưởng chừng rất nhỏ cũng trở thành gánh nặng. Lịch làm việc bị xáo trộn, kế hoạch cuối tuần phải hủy, việc nhà không ai đủ sức cáng đáng. Những sinh hoạt bình thường bỗng trở nên khó khăn chỉ vì cả nhà không ai thực sự khỏe mạnh.

Điều khiến tôi áy náy là trước đó mình đã không chủ động hơn trong việc hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng. Tôi từng nghĩ chỉ cần bản thân chịu mệt một chút là đủ, nhưng thực tế, một trận ốm có thể ảnh hưởng đến cả những người mình yêu thương.

Cúm không phải chỉ là chuyện sốt vài ngày rồi khỏi

Trước đây, tôi thường hình dung cúm cũng giống một đợt cảm lạnh thông thường. Nhưng cúm có thể khởi phát đột ngột với sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho và đau họng. Phần lớn người bệnh hồi phục sau khoảng một tuần, song tình trạng ho và kiệt sức có thể kéo dài hơn. Đáng lưu ý, cúm đôi khi gây biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Tôi từng nghĩ người trẻ, khỏe mạnh như mình nếu mắc cúm thì cùng lắm cũng chỉ phải nghỉ làm vài hôm. Nhưng những ngày sốt cao, đau nhức và gần như không thể sinh hoạt bình thường đã khiến tôi hiểu rằng ngay cả khi không gặp biến chứng nặng, căn bệnh này vẫn có thể làm gián đoạn cuộc sống nhiều hơn mình tưởng.

Sau trải nghiệm đó, tôi chủ động hơn khi có dấu hiệu mắc bệnh: nghỉ ngơi, hạn chế tiếp xúc gần với người thân, đeo khẩu trang khi cần ở chung không gian, giữ vệ sinh tay và duy trì phòng ở thông thoáng. Tôi cũng tìm hiểu nghiêm túc hơn về việc tiêm vaccine cúm hằng năm, thay vì cứ trì hoãn với suy nghĩ mình còn trẻ và khỏe.

Tôi hiểu rằng vaccine không bảo vệ tuyệt đối trước mọi trường hợp mắc cúm, nhưng tiêm chủng có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và nguy cơ diễn biến nặng. Việc tiêm phòng cần được thực hiện theo khuyến cáo phù hợp với độ tuổi và tình trạng sức khỏe; đồng thời vẫn cần kết hợp các biện pháp vệ sinh, hạn chế lây nhiễm trong sinh hoạt hằng ngày.

Tôi không thể quay lại để thay đổi những ngày mình đã chủ quan. Nhưng nếu có thể rút ra một điều từ trải nghiệm ấy, thì đó là đừng đợi đến khi bản thân nằm bẹp, vợ con lần lượt đổ bệnh và cả nhà phải xoay xở trong mệt mỏi mới nghĩ đến chuyện phòng ngừa. Bởi đôi khi, điều khiến chúng ta nhớ mãi sau một trận cúm không chỉ là những cơn sốt hay cảm giác đau nhức, mà còn là những ngày cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn chỉ vì một người mắc bệnh.