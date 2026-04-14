Hầu hết chúng ta, khi nhận được lời mời dự tiệc từ một vị sếp mà mình đang có mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt", thường sẽ chọn cách từ chối khéo hoặc đến góp mặt rồi gượng gạo xã giao vài câu. Nhưng Meghan Markle thì khác. Cuối tuần qua, cô cùng Vương tử Harry đã đường hoàng bước vào bữa tiệc hội tụ dàn sao hạng A tại Montecito do đồng Giám đốc điều hành Netflix Ted Sarandos tổ chức, mang theo một diện mạo đập tan mọi đồn đoán.

Cái ôm thân tình đập tan tin đồn "thất sủng"

Theo tờ The Telegraph uy tín đưa tin, bất chấp những lời xì xầm rằng Ted Sarandos đã âm thầm cắt đứt quan hệ với nhà Sussex, Meghan xuất hiện trước ống kính như thể cô đang tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất bên những người bạn thân thiết. Các bức ảnh ghi lại cảnh Nữ công tước cười thả ga với Sarandos, nắm tay và ôm chầm lấy vợ ông - cựu Đại sứ Mỹ Nicole Avant.

Từng có thời điểm, mối quan hệ giữa Netflix và nhà Sussex tưởng chừng không thể tốt đẹp hơn khi vào năm 2020, cặp đôi ký bản hợp đồng 5 năm trị giá 100 triệu USD qua công ty Archewell. Sarandos khi đó là người đứng đầu chiến lược "thâu tóm nhân tài", nhưng thực tế phũ phàng là ngoài bộ phim tài liệu đình đám Harry & Meghan năm 2022, gã khổng lồ phát trực tuyến nhận lại quá ít từ khoản đầu tư khổng lồ này.

Các chương trình như Live to Lead hay Polo ra mắt chìm nghỉm, trong khi dự án tâm huyết Pearl của Meghan bị hủy ngay từ trong trứng nước. Đỉnh điểm của tin đồn rạn nứt là vào tháng 2 năm nay, Sarandos và giám đốc sáng tạo Bela Bajaria bị phát hiện đã hủy theo dõi thương hiệu phong cách sống mới của Meghan trên Instagram. Thế nhưng, cả Sarandos và nhà Sussex đều đang nỗ lực chứng minh không có bất kỳ rạn nứt nào trong công việc, và cách tốt nhất để khẳng định điều đó chính là những cái ôm rạng rỡ trước ống kính tại bữa tiệc này, đặc biệt là khi cặp đôi được cho là đang giúp Netflix phát triển một bộ phim truyền hình mới.

Thông điệp ẩn sau chiếc "váy phục thù" màu xanh olive

Sự chú ý của giới mộ điệu ngay lập tức va vào chiếc váy lụa màu xanh olive nổi bật của nhà thiết kế Heidi Merrick mà Meghan khoác lên người, kết hợp cùng giày cao gót Jimmy Choo. Đây là một sự phá cách bất thường bởi bảng màu quen thuộc của Nữ công tước thường loanh quanh ở các tông trung tính an toàn như đen, kem, nâu hoặc be.

Chính Meghan từng giải thích trong phim tài liệu rằng thói quen mặc đồ trung tính xuất phát từ quy tắc ngầm khi cô còn sống cùng Vương thất Anh. Cô chia sẻ bản thân hiếm khi mặc đồ màu nổi vì không được phép mặc trùng màu với cố Nữ hoàng hay các thành viên cấp cao khác, do đó cô chọn màu lạc đà, be, trắng để dễ dàng hòa lẫn và không làm lu mờ ai.

Dĩ nhiên, quy tắc này đã bị phá vỡ vào đầu năm 2020 khi cặp đôi tuyên bố rời bỏ nghĩa vụ Vương thất, minh chứng bằng loạt trang phục rực rỡ như chiếc váy Victoria Beckham xanh dương hay đầm đỏ Safiyaa. Giới truyền thông phương Tây khi đó đã nhanh chóng gắn mác cho sự chuyển đổi màu sắc chói lọi này là "thời trang phục thù" - gợi nhớ lại khoảnh khắc kinh điển khi Công nương Diana diện chiếc váy đen ôm sát trễ vai của Christina Stambolian ngay trong đêm Thái tử Charles thừa nhận ngoại tình trên sóng truyền hình. Dù tình huống hiện tại không căng thẳng đến mức độ đó, nhưng người ta hoàn toàn có lý do để tin rằng chiếc váy xanh tại tiệc Netflix mang cùng một thông điệp: mối quan hệ hợp tác béo bở có thể đang gặp sóng gió, nhưng Meghan Markle quyết không để ai gạt mình vào góc khuất.

Chiếm sóng toàn tập giữa dàn khách mời mặc đồ trung tính

Bữa tiệc tối thứ Bảy thực chất là sự kiện dành cho các "tastemaker" (người tạo ra xu hướng) nhằm ăn mừng việc phát hành phần hai của loạt phim Beef , với sự góp mặt của nữ chính Carey Mulligan. Danh sách khách mời quy tụ toàn những tên tuổi đình đám như Orlando Bloom, Katy Perry, cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau hay tài tử Oscar Isaac.

Đáng nói, gần như toàn bộ khách mời hôm đó đều diện trang phục mang gam màu trung tính, ngay cả Vương tử Harry cũng chỉ mặc một bộ suit màu xanh navy đơn giản phối cùng sơ mi trắng không cà vạt. Ngoại lệ duy nhất lại chính là Carey Mulligan, người cũng diện một chiếc váy màu xanh chartreuse có sắc độ gần như y hệt Meghan.

Có một tin đồn chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cho rằng dress code (quy định trang phục) của bữa tiệc thực chất là trắng và đen, nhằm mục đích tôn lên chiếc váy xanh của nữ chính Mulligan. Dù thực hư thế nào và dù Meghan vô tình hay cố ý chọn màu sắc đụng hàng, một điều chắc chắn là nếu mục tiêu của Nữ công tước xứ Sussex là thu hút mọi ánh nhìn tại bữa tiệc của sếp lớn Netflix, cô đã thành công rực rỡ.