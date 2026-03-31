Mười lăm năm trước, khi bước vào lễ đường cùng Thân vương William, Vương phi Kate đã khiến cả thế giới phải trầm trồ trước vẻ đẹp lộng lẫy nhưng vẫn giữ được nét tự nhiên, thanh tao vốn có. Giữa không gian tráng lệ, cô dâu hoàng gia xuất hiện rạng ngời trong chiếc váy cưới ren tinh xảo, tỏa ra khí chất sang trọng nhưng vô cùng gần gũi.

Người ta từng đồn đoán rằng chính tay cô đã tự họa mặt cho mình trong ngày trọng đại để giữ trọn vẹn nét mộc mạc mang đậm dấu ấn cá nhân. Thế nhưng, đằng sau vẻ đẹp vượt thời gian khiến bao trái tim say đắm ấy lại ẩn chứa những câu chuyện thú vị về sự lựa chọn mỹ phẩm vô cùng tinh tế và một chuyên gia trang điểm thầm lặng. Dưới đây là những "bảo bối" đã giúp Vương phi xứ Wales sở hữu nhan sắc tựa nữ thần trong ngày cưới lịch sử.

Lớp nền mỏng nhẹ tôn vinh vẻ đẹp chân thực

Vào ngày trọng đại sánh bước bên Thân vương William, Vương phi Kate đã mang đến một diện mạo sắc sảo, kiêu sa chuẩn mực hoàng gia nhưng không hề có cảm giác nặng nề hay khiên cưỡng. Suốt 15 năm qua, phong cách trang điểm vượt thời gian của cô vẫn luôn là niềm ao ước của hàng triệu phụ nữ trên toàn thế giới. Hóa ra, bí quyết cho làn da không tì vết ấy lại đến từ thương hiệu mỹ phẩm Bobbi Brown trứ danh. Điểm nhấn quan trọng nhất: Lớp nền siêu nhẹ giúp tôn lên trọn vẹn đường nét thanh tú và làn da khỏe khoắn của Vương phi.

Phiên bản hiện đại của dòng kem nền này mang tên Weightless Skin Foundation, hứa hẹn khả năng giữ màu bền bỉ suốt 24 giờ đồng hồ, đồng thời cấp ẩm sâu và kiểm soát dầu thừa cực kỳ hiệu quả. Nhờ công thức độ che phủ ở mức trung bình, kem nền tiệp hẳn vào da, nhẹ tênh và làm mờ lỗ chân lông hoàn hảo, mang lại hiệu ứng tự nhiên tựa như không trang điểm. Những người yêu làm đẹp từng trải nghiệm sản phẩm này đều phải thừa nhận một điều: Họ cuối cùng cũng tìm thấy chân ái của đời mình nhờ sự mỏng nhẹ mà nó mang lại. Vương phi Kate đã đi trước thời đại khi chọn phong cách "clean girl" rạng rỡ, trong trẻo ngay từ khi khái niệm này còn chưa bùng nổ.

Sự thật bất ngờ đằng sau lời đồn tự trang điểm

Trong suốt nhiều năm, công chúng và truyền thông vẫn luôn truyền tai nhau một giai thoại đầy ngưỡng mộ: Đích thân Vương phi đã tự tay trang điểm cho chính mình trong ngày cưới để có được vẻ ngoài ý nhị nhất. Thế nhưng, cuốn hồi ký mang tên "Still Bobbi" của nhà sáng lập thương hiệu Bobbi Brown đã tiết lộ một câu chuyện hoàn toàn khác. Sự thật là: Chuyên gia trang điểm người Anh Hannah Martin, một trong những tay cọ tài hoa của hãng, mới chính là người đứng sau diện mạo lộng lẫy của Vương phi Kate. Sự hỗ trợ từ chuyên gia không làm mất đi vẻ tự nhiên, mà ngược lại, giúp Vương phi tỏa sáng rực rỡ nhất dưới ống kính của hàng ngàn phóng viên.

Đến tận bây giờ, Hannah Martin vẫn ưu ái đưa dòng kem nền này vào danh sách những sản phẩm không thể thiếu trong túi đồ nghề của mình. Mối ân tình giữa Hoàng gia Anh và thương hiệu làm đẹp này cũng vô cùng sâu sắc. Vào năm ngoái, Bobbi Brown từng tự hào chia sẻ trên một kênh podcast một kỷ niệm khó quên: Bà vẫn giữ gìn cẩn thận bức thư cảm ơn đầy chân thành mà đội ngũ của Vương phi Kate gửi đến sau đám cưới thế kỷ. Hành động nhỏ này càng minh chứng cho sự tinh tế và lối sống đầy ân cần của Vương phi xứ Wales.

Điểm nhấn rạng rỡ và đôi môi ngọt ngào lôi cuốn

Bên cạnh lớp nền mướt mát, vẻ tươi tắn rạng ngời của Vương phi Kate còn được tô điểm bởi nghệ thuật sử dụng phấn bắt sáng đầy khéo léo. Trong ngày vui của mình, cô đã dùng dòng phấn Shimmer Brick kinh điển màu Pink Quartz.

Ngày nay, những chị em phụ nữ mong muốn học hỏi phong cách của Vương phi có thể tìm thấy hiệu ứng tương tự ở dòng Highlighting Powder màu Pink Glow. Một sự khác biệt nhỏ: Nếu phiên bản cũ nổi bật với các dải màu xếp lớp cứng cáp, thì phiên bản dạng gel lai phấn hiện tại lại mang đến sự hòa quyện màu sắc hữu cơ và mềm mại hơn rất nhiều. Với khả năng bắt sáng tinh tế, sản phẩm mang lại vẻ căng bóng rạng rỡ mà không hề gây cảm giác lấp lánh phô trương, thậm chí linh hoạt đóng vai trò như phấn mắt hay má hồng tiện dụng.

Chút nhấn nhá cuối cùng hoàn thiện nên nhan sắc vạn người mê chính là sắc môi hồng nữ tính. Dù thỏi son Sandwash Pink huyền thoại mà Vương phi Kate từng diện nay đã ngừng sản xuất, giới mộ điệu vẫn có thể dễ dàng tái tạo lại bờ môi căng mọng ấy với các dòng son bóng dưỡng ẩm chứa dầu thế hệ mới của hãng. Những tông màu hồng đất dễ dùng, độ bám màu tốt và đôi khi pha chút nhũ siêu mịn chính là bí quyết để phái đẹp luôn giữ được thần thái tươi trẻ. Lời khuyên cho phái đẹp: Hãy chọn cho mình một màu son bóng nhẹ nhàng để vừa dưỡng môi, vừa mang lại nét thanh lịch, cuốn hút đúng chuẩn phong cách Hoàng gia mà Vương phi Kate đã xây dựng thành công suốt một thập kỷ rưỡi qua.