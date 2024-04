Song Joong Ki giúp rating Queen of Tears cao chạm đỉnh, “náo loạn” MXH với vai diễn quá độc lạ

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 8 đánh dấu điểm kết cho chặng đầu của bộ phim, mở ra câu chuyện tiếp theo bằng chuỗi drama của gia tộc họ Hong. Tập này còn có màn cameo của nam diễn viên nổi tiếng Song Joong Ki, tất cả kết hợp kéo rating phim lên cao chạm đỉnh với con số 16,1%, lập kỷ lục mới cho cả bộ phim. Trước đó thông tin Song Joong Ki góp vui ở dự án này gây cả loạt tranh cãi, lý do bởi mỹ nam họ Song gần đây không được lòng khán giả vì loạt vấn đề đời tư. Thế nhưng trái với lo ngại của người hâm mộ, màn xuất hiện ngắn ngủi nhưng chất lượng của anh lại gây bùng nổ, nhận về sự quan tâm cực kỳ lớn trong đêm phát sóng tập 8.

Mở đầu tập 8, Hyun Woo (Kim Soo Hyun) nhắc cho vợ nhớ những gì mà cô đã quên, kể cả việc Hae In (Kim Ji Won) hận anh đến mức nào. Bị kéo về thực tại khiến Hae In chính thức yêu cầu ly hôn. Song Joong Ki cũng ngay lập tức xuất hiện ở đầu phim với tư cách luật sư ly hôn của Hae In. Theo lời kể của bạn thân Hyun Woo thì đây là một nhân vật vô cùng đáng sợ với nhiều lời đồn về thân thế của anh. Anh ta vừa là con trai tài phiệt vừa là cựu quân nhân đóng quân ở nước ngoài, lại vừa là người đi tàu vũ trụ đến trái đất, thậm chí còn là người sói. Tựu chung lại anh ta có tên Vincenzo. Lời giới thiệu này bao quát một loạt tác phẩm hot của Song Joong Ki, lần lượt là Cậu Út Nhà Tài Phiệt - Hậu Duệ Mặt Trời - Space Sweeper - Cậu Bé Người Sói - Vincenzo.

Quay lại với bộ phim, Vincenzo với tư cách mafia kiêm luật sư của Hae In khiến Hyun Woo và bạn thân sợ khiếp vía, lo mình sẽ bị xử tử. Trên thực tế, anh ta chỉ đại diện Hae In để đưa ra thoả thuận sau cùng, về việc họ sẽ tuyên bố trước truyền thông ra sao về lý do ly hôn của cặp vợ chồng tài phiệt.

Thoả thuận ly hôn xong xuôi, Hae In lại âm thầm đi đến những nơi mà Hyun Woo từng đi qua, trải nghiệm những việc mà anh từng làm một mình.

Trong lúc ăn tối tại quán quen của Hyun Woo, vô tình cô lại thấy chồng cũng dùng bữa tại đây. Cô âm thầm nghe được cuộc nói chuyện của Hyun Woo và biết Hyun Woo chấp nhận trải qua cuộc sống đau khổ tại nhà tài phiệt chỉ vì muốn ở bên mình. Cô sau đó cũng thừa nhận với Yoon Eun Sung việc mình ly dị là vì nghĩ cho Hyun Woo và cô không chấp nhận việc Eun Sung có ý muốn tiến tới với mình.

Tạm gác lại chuyện ly hôn của cặp chính, phim tiếp tục với những mưu đồ thâm độc của Eun Sung với tập đoàn nhà họ Hong, trước tiên là với dự án đầu tư resort của chàng quý tử Hong Soo Cheol. Hyun Woo liên tục nỗ lực để bảo vệ tập đoàn khỏi tay của Eun Sung tuy nhiên không thành khi chủ tịch Hong không còn tin anh. Ngay sau đó, chủ tịch còn lập tức đuổi cổ Hyun Woo khỏi tập đoàn nhưng Hae In đã ra mặt để bảo vệ anh.

Hyun Woo với sự giúp đỡ của cô ruột Hae In đã dần tìm ra các mối liên quan giữa Eun Sung với bà Seul Hee (người yêu của chủ tịch Hong). Sau khi điều tra và âm thầm xét nghiệm ADN, Hyun Woo đã biết Eun Sung chính là con ruột của bà Seul Hee. Anh chỉ không ngờ cùng lúc này, bà Seul Hee đã âm thầm khiến chủ tịch Hong ký giấy ủy quyền giao lại tập đoàn. Khi Hyun Woo phát hiện ra mọi chuyện và gọi điện thông báo với chủ tịch Hong, ông đã lên cơn đau tim cộng thêm việc bị bà Seul Hee đánh thuốc nên đã ngã gục ngay tại chỗ. Trước khi ngất đi, ông đã kịp nhìn thấy bộ mặt thật của người mà ông yêu bao năm qua - bà Seul Hee.

Sau khi chủ tịch Hong nhập viện, không một ai được phép vào thăm khi bà Seul Hee đã trở thành người giám hộ hợp pháp duy nhất của chủ tịch. Đây cũng là lúc toàn bộ người trong gia đình họ Hong bị tống cổ khỏi chính căn nhà và tập đoàn của họ. Cuối tập 8, Hyun Woo và cả nhà vợ phải về quê Hyun Woo để nương nhờ.

Nguồn ảnh: tvN