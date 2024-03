Khái niệm "váy báo thù" lan rộng và được biết đến rộng rãi sau khi Công nương Diana xuất hiện rạng rỡ trước đám đông trong chiếc váy lụa đen gợi cảm trễ vai. Đó là một lời tuyên bố đầy quyền lực, thể hiện sự tự tin và mạnh mẽ của phụ nữ sau khi kết thúc một mối quan hệ, mà nhiều ngôi sao nữ đã và đang theo đuổi. Trong tập 7 của "Queen of Tears" lên sóng vào tối ngày hôm qua (30/3), "tiểu thư tài phiệt" Hong Hae In (do Kim Ji Won thủ vai) cũng đã có một màn lên đồ "báo thù" ấn tượng, sau khi biết Baek Hyun Woo từng muốn ly hôn. Điểm khác biệt duy nhất là cô nàng đã chọn gam màu đỏ rực rỡ thay vì tone đen thường thấy, thể hiện ngọn lửa tức giận của mình.

Phân cảnh "chiếc váy báo thù" của Kim Ji Won trong tập 7 "Queen of Tears"

Tổng giá trị set đồ của Hong Hae In trong phân cảnh này có giá khoảng gần 1,3 tỷ đồng

Đầu tiên, không thể không nhắc tới chiếc đầm dài màu đỏ ôm sát cơ thể thể hiện đường cong quyến rũ và tôn lên vẻ đẹp hình thể của Kim Ji Won. Cô nàng phối cùng với áo khoác màu đỏ có giá khoảng hơn 65 triệu đồng của Balmain, mang lại vẻ ngoài quý phái và sang trọng.

Đôi giày cao gót màu đỏ quai mảnh, với thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, càng làm nổi bật set đồ của tiểu thư tài phiệt

Điểm nhấn thứ ba và cũng là chi tiết không thể thiếu trong bất kỳ bộ cánh hoàn hảo nào chính là phụ kiện. Kim Ji Won đã chọn một chiếc túi xách màu đỏ ton-sur-ton với set đồ của Valentino. Chiếc túi này có giá 4,035 đô, tương đương với khoảng hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, những phụ kiện đắt nhất trong set đồ "báo thù" của Kim Ji Won là set trang sức thuộc dòng Serpenti có biểu tượng từ loài rắn của BVLGARI. Tổng giá trị của hoa tai, dây chuyền và vòng tay rơi vào khoảng 43,100 đô, tương đương với hơn 1 tỷ đồng.

Set trang sức sang trọng, tinh xảo và quyền lực của kim hoàn nước Ý - BVLGARI

Không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn trang phục, Kim Ji Won còn tỉ mỉ trong từng lựa chọn trang điểm và kiểu tóc, điều này càng làm tôn lên tổng thể vẻ đẹp một cách hoàn hảo. Kiểu tóc buông xoã chia ngôi giữa sang trọng và thanh lịch, kết hợp với lối trang điểm tự nhiên, nhấn nhá đôi mắt sâu, và đôi môi màu MLBB, cô nàng đã trở thành tâm điểm của phân cảnh đầy ấn tượng này.

Kim Ji Won đã có một "outfit báo thù" đi vào sách mẫu

Đối với nhân vật Hong Hae In của Kim Ji Won, đây không chỉ là việc diện lên mình những thứ đắt đỏ, mà còn là cách cô ấy thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ thời trang của mình. Cô đã chứng minh rằng, với một bộ cánh hoàn hảo và sự tự tin, người phụ nữ có thể tự tin tỏa sáng và ghi dấu ấn.