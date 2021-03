Song Hye Kyo liên tục bị hỏi: "Chị có ghen khi Song Joong Ki ôm ấp gái xinh trong phim mới?" và đây là cách fan đáp trả

Song Joong Ki đang góp mặt trong bộ phim truyền hình Vincenzo của tvN. Mặc dù không nhận được hiệu ứng quá lớn vì lên sóng cùng thời điểm với Cuộc chiến thượng lưu - Penthouse, tuy nhiên Vincenzo vẫn thu hút sự chú ý của một bộ phận khán giả.

Bên cạnh vẻ ngoài điển trai của Song Joong Ki, người xem cũng quan tâm đến những màn chemistry của nam diễn viên với nữ chính Jeon Yeo Bin.

Việc Song Joong Ki bắt cặp với nữ diễn viên xinh đẹp Jeon Yeo Bin nhận được khá nhiều sự chú ý. Tuy nhiên cũng vì lý do này mà vợ cũ của Song Joong Ki - nữ diễn viên Song Hye Kyo cũng bị réo tên liên tục.

Theo đó ở dưới các bài đăng của Song Hye Kyo, nhiều netizen liên tục hỏi chuyện nữ diễn viên có ghen tuông khi nhìn những màn chemistry của chồng cũ với Jeon Yeo Bin. Mặc dù Song Hye Kyo đã phớt lờ những lời bình luận này, tuy nhiên các fan của của nữ diễn viên lại cảm thấy không vừa lòng, bởi trên thực tế cả hai đã chia tay nên việc liên tục nhắc đến tên "người cũ" khiến ai nấy cũng cảm thấy rất khó chịu.

Fan Song Hye Kyo "trổ quạu" vì liên tục bị hỏi về người cũ.

Chemistry của Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin trong phim.

Được biết, Song Hye Kyo cũng vừa nhận lời tham gia 2 dự án truyền hình trong năm 2021 là Now, We Are Breaking Up và The Glory. Trong 2 bộ phim này, vợ cũ Song Joong Ki cũng sánh đôi với 2 nam chính vô cùng điển trai. Và nhiều khả năng, Song Joong Ki sẽ bị "tấn công" với nhiều câu hỏi liên quan đến vợ cũ.