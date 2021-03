Sau Park Bo Gum, Song Hye Kyo lại "yêu đương" với đàn em kém tuổi trong phim mới, Song Joong Ki bỗng bị réo vào tranh cãi

Sau 2 năm không tham gia bất kỳ bộ phim nào, lần trở lại này Song Hye Kyo quả thật đang muốn phá đảo màn ảnh xứ Hàn khi tiếp tục công bố nhận thêm phim mới có tên Now, We Are Breaking Up.

Theo đó mới đây phía nhà sản xuất Now, We Are Breaking Up đã chính thức xác nhận Song Hye Kyo sẽ nên duyên cùng với đàn em kém tuổi Jang Ki Yong. Bên cạnh đó, Choi Hee Seo và Kim Joo Hun cũng đã xác nhận góp mặt trong dự án truyền hình này.

Song Hye Kyo.

Jang Ki Yong.

Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Đây là người có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Yoon Jae Guk được mô tả là một nhiếp ảnh gia thời trang tự do chững chạc, sở hữu body nóng bỏng. Sức hút lớn nhất của Yoon Jae Guk chính là sự giàu có và vẻ ngoài lạnh lùng, thời thượng ngay cả trước tình yêu.

Thông tin dàn cast Now, We Are Breaking Up.

Ngay sau thông tin Song Hye Kyo tiếp tục sánh vai với đàn em kém 9 tuổi, nhiều netizen bắt đầu lo lắng cho dự án này, bởi bộ phim Encounter mà nữ diễn viên đóng với Park Bo Gum cách đây 2 năm từng không nhận được phản ứng tích cực từ người xem vì phản ứng hóa học gượng gạo của cặp đôi chênh lệch nhau về tuổi tác.

Chưa dừng lại ở đó, nhiều netizen cũng réo Song Joong Ki vào cuộc với thắc mắc liệu rằng nam diễn viên có còn ghen tuông hay không khi vợ cũ liên tục hợp tác với đàn em nhỏ tuổi, hay chuyện Song Joong Ki có ủng hộ vợ cũ khi cô liên tục nhận lời mời đóng phim. Chưa kể việc trở lại của cả hai chắc chắn sẽ còn nhiều điều để bàn cãi nhất là ở các lễ trao giải cuối năm.

Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ lên sóng sau khi Penthouse phần 3 kết thúc.