Mỗi lần xuất hiện, Song Hye Kyo lại khiến công chúng bàn tán không chỉ vì thời trang hay kiểu tóc. Trong lần lộ diện gần đây với diện mạo mới trẻ trung hơn, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất vẫn là làn da căng mịn, đều màu, gần như không lộ dấu hiệu tuổi tác. Ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ đẹp được ví như "da ngọc", trong trẻo nhưng khỏe khoắn, không phải kiểu trắng bệch thiếu sức sống.

Nhiều năm qua, Song Hye Kyo luôn được xem là hình mẫu của trường phái chăm da tối giản nhưng đều đặn: Làm sạch kỹ, dưỡng ẩm đầy đủ, uống đủ nước, hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp với nắng gắt và ưu tiên chống nắng mỗi ngày.

Nhưng có một chi tiết thú vị thường bị bỏ qua: ngoài kem chống nắng và che chắn, nhiều chuyên gia da liễu hiện nay cho rằng chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa cũng góp phần hỗ trợ da chống lại tác động của tia UV từ bên trong. Không thay thế kem chống nắng, nhưng đây được xem là "lớp áo giáp bổ trợ" cho làn da của Song Hye Kyo.

1. Nước ép cà rốt

Nếu hỏi loại nước nào thường xuyên xuất hiện trong danh sách đồ uống đẹp da của Song Hye Kyo, nước ép cà rốt gần như luôn có mặt.

Lý do nằm ở beta-carotene, sắc tố thực vật tạo nên màu cam đặc trưng của cà rốt. Khi đi vào cơ thể, beta-carotene được chuyển hóa thành vitamin A và đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa.

Các nghiên cứu cho thấy, nhóm carotenoid (bao gồm beta-carotene) có khả năng giúp da chống lại một phần tổn thương oxy hóa do tia UV gây ra. Khi tích lũy ổn định trong thời gian dài thông qua thực phẩm, chúng có thể hỗ trợ giảm phản ứng đỏ da sau phơi nắng và góp phần bảo vệ cấu trúc collagen.

Nói dễ hiểu hơn, tia UV giống như những "mũi tên vô hình" liên tục tấn công da. Beta-carotene không dựng được tường chắn như kem chống nắng, nhưng có thể hỗ trợ cơ thể dọn dẹp bớt các gốc tự do sinh ra sau khi tiếp xúc ánh nắng.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia gọi nhóm thực phẩm giàu carotenoid là "chống nắng từ bên trong".

Không chỉ vậy, cà rốt còn giàu vitamin C và các hợp chất thực vật giúp:

Hỗ trợ làm dịu da sau khi tiếp xúc nắng.

Góp phần giảm nguy cơ tăng sắc tố.

Hỗ trợ quá trình phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Giúp da nhìn tươi sáng và ít xỉn màu hơn.

Cách uống để đẹp da hơn:

150–200ml/lần.

Có thể ép cùng táo hoặc cam để dễ uống.

Uống 3–4 lần/tuần là đủ.

Thêm vài giọt dầu ô liu hoặc ăn kèm chất béo tốt để tăng hấp thu beta-carotene.

Lưu ý: Uống quá nhiều nước ép cà rốt trong thời gian dài có thể khiến da ngả vàng nhẹ.

2. Nước chanh

Nếu cà rốt được xem như lớp bảo vệ, thì nước chanh lại giống đội "hậu cần phục hồi".

Song Hye Kyo từng nhiều lần chia sẻ, cô có thói quen uống nước chanh không đường hàng ngày, sau ăn vì tốt cho tiêu hóa lại dưỡng da trắng mịn. Điều này hoàn toàn khoa học.

Nước chanh cũng như các loại nước giàu vitamin C luôn được đánh giá cao cho sức khỏe làn da.

Chanh chứa:

Vitamin C.

Flavonoid chống oxy hóa.

Axit citric hỗ trợ quá trình tái tạo bề mặt da.

Về mặt khoa học, vitamin C là nguyên liệu quan trọng để cơ thể tổng hợp collagen, loại protein quyết định độ săn chắc và đàn hồi của da.

Đặc biệt hơn, vitamin C còn được biết đến với khả năng:

Trung hòa gốc tự do do tia UV tạo ra.

Hỗ trợ làm sáng vùng da xỉn màu sau nắng.

Giảm quá trình hình thành melanin quá mức, yếu tố liên quan đến nám và sạm da.

Nhiều bác sĩ da liễu ví vitamin C như "đội sửa chữa" sau những lần da chịu áp lực từ ánh nắng.

Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả:

Không nên pha quá chua.

Không uống lúc bụng quá đói.

Không thay thế nước lọc.

Không nghĩ rằng uống chanh rồi có thể bỏ kem chống nắng.

Một công thức dễ áp dụng:

300ml nước.

1/4–1/2 quả chanh.

Có thể thêm vài lát dưa leo hoặc lá bạc hà.

(Ảnh: Internet)