Gây bão khi tái xuất trong một chương trình thực tế, nàng "Lâm Thi âm" Tiêu Tường khiến khán giả lóa mắt bởi ngoại hình thách thức thời gian: Vòng eo 22 inch (khoảng 56cm), mỡ nội tạng bằng 1 và tuổi xương trẻ trung như cô gái lứa tuổi đôi mươi.

Mới đây, cái tên chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội xứ Trung chính là Tiêu Tường. Ở tuổi 57, "Đệ nhất mỹ nhân Đài Loan" một thời đã có màn tái xuất không thể bùng nổ hơn khi tham gia chương trình thực tế sống còn Đạp Gió 2026 (Mùa 7 của sê-ri Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng).

Xuất hiện trong màn trình diễn mở màn với ca khúc kinh điển Một Thoáng Mộng Mơ, Tiêu Tường lập tức chứng minh đẳng cấp "gừng cay khúc lớn" bằng giọng hát thực lực và đặc biệt là một vóc dáng chuẩn chỉnh đến vô thực. Khán giả đồng loạt cảm thán: “Trạng thái hack tuổi này đúng là chạm trần showbiz rồi!”.

Để giữ được sắc vóc và năng lượng tươi trẻ như thiếu nữ suốt hàng chục năm qua, mỹ nhân họ Tiêu sở hữu một hệ thống kỷ luật tự giác nghiêm ngặt cùng tư duy sống cực kỳ thông thoáng. Dưới đây là 5 bí quyết "đóng băng tuổi tác" vừa được hé lộ của cô:

1. Cuồng yoga và bơi lội: Biến đam mê thành chuyên môn

Tiêu Tường quan niệm: “Làm bất cứ việc gì cũng phải xuất phát từ sự yêu thích nội tâm thì mới bền vững”. Cô duy trì thói quen tập yoga từ 1-2 tiếng mỗi ngày và đã đều đặn suốt hơn 20 năm qua. Các bài tập kéo giãn không chỉ giúp cơ thể thon thả, săn chắc mà còn tăng cường sức mạnh cho vùng cơ lõi (core). Để hiểu sâu hơn về bộ môn này, cô thậm chí đã thi lấy chứng chỉ huấn luyện viên Yin Yoga. Những năm gần đây, cô còn kết hợp thêm các bài giãn cơ động để chống lão hóa hệ cơ mạc (fascia).

Không dừng lại ở đó, Tiêu Tường còn là một "kình ngư" thứ thiệt. Cô sở hữu chứng chỉ lặn biển chuyên nghiệp PADI từ 20 năm trước và tự nhận mình thuộc nhóm bơi hệ "cá mập" khi tinh thông cả 4 kiểu bơi, đồng thời có luôn bằng huấn luyện viên bơi lội.

Riêng về đôi chân dài trứ danh, cô bật mí tư thế yoga "Tam giác" (Triangle Pose) là vũ khí tối thượng giúp cô điêu khắc cặp đùi thon gọn, tăng sức bền và cải thiện tình trạng căng cứng vùng hông do ngồi nhiều.

2. Thực dưỡng theo mùa và quy tắc "ngày 6 bữa"

Về ăn uống, Tiêu Tường áp dụng nguyên tắc "chia nhỏ bữa ăn" với 6 bữa/ngày, mỗi bữa chỉ ăn no khoảng 70% để hệ tiêu hóa luôn nhẹ nhàng, tránh tích tụ mỡ thừa. Cô theo chế độ ăn chay trường (có ăn trứng, sữa) và nói không tuyệt đối với đường tinh luyện cũng như thực phẩm siêu chế biến.

Đặc biệt, cô rất chuộng phương pháp thực dưỡng "thuận theo thời tiết". Mùa xuân và mùa hè cô ưu tiên thực phẩm màu xanh và đỏ để bổ khí huyết; mùa thu và mùa đông dễ bị khô hanh thì chuyển sang các món màu trắng như củ mài, bách hợp, mộc nhĩ trắng, đậu phụ để nhuận phổi, giữ ẩm cho da. Cô nhấn mạnh dù ăn chay vẫn phải nạp đủ protein từ trứng, sữa tươi và các loại đậu tự nhiên, hạn chế đồ chay giả mặn chế biến sẵn.

3. "Mật mã" cân nặng: Cao 1m70, nặng 45kg suốt mấy mươi năm

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m70 nhưng Tiêu Tường luôn khóa chặt mức cân nặng ở con số 45kg. Lần duy nhất cô chủ động tăng lên 47-48kg là từ thời trẻ để phục vụ cho một quảng cáo tất giấy.

Tuyệt chiêu quản lý vóc dáng của cô vô cùng thực tế: Mặc quần áo size nhỏ.

Chỉ cần thấy quần áo có dấu hiệu hơi chật, cô sẽ lập tức điều chỉnh chế độ ăn uống, nhờ đó biên độ dao động cân nặng suốt mấy chục năm qua chưa từng quá 3kg. Dù chỉ số này đối với người bình thường là khá gầy, nhưng các chỉ số sức khỏe của cô lại vô cùng đáng nể: Chỉ số mỡ nội tạng chỉ bằng 1, mật độ xương và độ dẻo dai vượt xa người cùng tuổi, tuổi xương khi kiểm tra tương đương một cô gái 28 tuổi.

4. Gen di truyền cực phẩm và tư duy "lão hóa ngược"

Bên cạnh sự nỗ lực, nữ diễn viên thừa nhận mình may mắn có nguồn gen tốt từ gia đình. Ở tuổi 55, cô từng khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ trên đầu không có một sợi tóc bạc nào - một đặc điểm thừa hưởng từ mẹ cô, người đến năm 70 tuổi tóc vẫn đen bóng.

Trước những áp lực về tuổi tác mà phụ nữ trung niên thường gặp phải, Tiêu Tường lại tỏ ra vô cùng ung dung. Khi bị gọi là "yêu tinh" vì quá trẻ, cô hóm hỉnh tự giễu trong bài phỏng vấn của Đạp Gió 2026 rằng mình đã là món "đồ cổ" trong mắt quản lý. Nữ minh tinh chọn cách già đi một cách thanh lịch và đúc kết châm ngôn sống bằng 9 chữ: "Phát hiện vấn đề, tìm cách giải quyết".

5. Nguyên tắc sống "chia ba" và giấc ngủ 8 tiếng

Bí quyết cuối cùng của "Đệ nhất mỹ nhân" là để thân - tâm - trí được phục hồi hoàn toàn. Cô nghiêm túc thực hiện nguyên tắc "chia ba quỹ thời gian 24 giờ": 8 tiếng ngủ, 8 tiếng làm việc và 8 tiếng cho sở thích cá nhân.

Cô duy trì lối sống sinh hoạt như đồng hồ sinh học: Đi ngủ lúc 8 giờ tối và thức dậy vào 4 giờ sáng, tuân thủ nguyên tắc "đầu mát chân ấm" của y học cổ truyền để thúc đẩy tuần hoàn máu. Việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy là chép Kinh Lạc và luyện thư pháp. Thói quen tu tâm dưỡng tính này được cô duy trì hơn 10 năm, giúp cô không chỉ trẻ đẹp ở diện mạo mà còn toát ra khí chất điềm đạm, kiêu sa từ bên trong.