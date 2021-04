Song Hye Kyo gây náo loạn khi lần đầu xuất hiện trên truyền hình kể từ vụ ly hôn, chỉ một chi tiết cũng khiến fan hạnh phúc

Đúng như tiết lộ từ phía nhà đài OCN, tối 24/4 bộ phim đặc biệt nói về Youn Yuh Jung nhân dịp nữ diễn viên gạo cội này kỷ niệm 55 năm tham gia hoạt động nghệ thuật đã chính thức được lên sóng. Đặc biệt màn góp mặt của Song Hye Kyo chính là tâm điểm của sự chú ý khi đây là lần đầu tiên nữ diễn viên xuất hiện trên truyền hình kể từ vụ ly hôn gây chấn động với chồng cũ Song Joong Ki.

Mặc dù xuất hiện trong tập phim đặc biệt chỉ vọn vẹn vài phút, tuy nhiên Song Hye Kyo đã khiến ai nấy cũng phải thảng thốt vì nhan sắc quá đổi xinh đẹp của cô. Đặc biệt nụ cười giòn tan của Song Hye Kyo khiến fan cũng phải vui theo vì trải qua nhiều biến cố, Song Hye Kyo giờ đây đã lấy lại được sự tự tin và hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Khuôn mặt đầy rạng rỡ của Song Hye Kyo khiến nhiều người phải xuýt xoa, trầm trồ.

Trong chương trình, Song Hye Kyo bộc bạch: "Khi tôi nghe được tin cô Youn Yuh Jung được đề cử giải Oscar, tôi đã nổi da gà và ngay lập tức gửi tin nhắn 'Chúc mừng cô giáo'. Tôi gặp cô Youn Yuh Jung lúc 21 tuổi khi đó đóng chung trong một dự án nhưng nó quá ngắn nên không có nhiều dấu ấn. Lần thứ 2 tôi gặp lại cô là ở bộ phim Hwang Jin Yi. Đây là bộ phim cổ trang đầu tiên của tôi. Bộ phim này nó đòi hỏi tinh thần cũng như rất áp lực. Tôi đã không dám ngủ khi tham gia bộ phim này. Nó thật sự là một áp lực rất và cô Youn Yuh Jung đã giúp đỡ tôi rất nhiều để hoàn thành được vai diễn".

Song Hye Kyo cũng nói thêm: "Thỉnh thoảng tôi cũng hay uống một chút rượu với cô. Gần đây tôi chia sẻ với cô về cuộc sống của tôi nhiều hơn. Cô thật sự rất dễ thương. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về cách mà cô giữ được sự trẻ trung như giới trẻ ngày nay. Tôi cứ nghĩ về điều này suốt. Cô Youn Yuh Jung chính là người ấm áp nhất trong tất cả những giáo viên mà tôi từng học. Cứ mỗi lần gặp cô là tôi lại cười rất nhiều. Tôi nghĩ là mình nên gặp cô nhiều hơn và muốn được trong vòng tay của cô".

Bên cạnh Song Hye Kyo, bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên khác như Lee Jung Jae, Jeon Do Yeon, Lee Seo Jin, Bong Tae Gyu, Kim Young Min, Lee Soon Jae, Moon So Ri. Đây đều là những diễn viên có tên tuổi và có mối quan hệ thân thiết với nữ diễn viên Youn Yuh Jung.

Phim hiện đang được phát hành trên kênh OCN.