Song Hye Kyo đóng phim chung với mỹ nam nhóm EXO liền gây tranh cãi, lý do đến cả sao Việt cũng mắc phải

Mới đây, anh chàng Sehun (EXO) cũng đã xác nhận góp mặt trong dự án truyền hình Now, We Are Breaking Up (tạm dịch: Bây giờ, chúng tôi đang chia tay), đóng cùng với đàn chị Song Hye Kyo.

Trong phim, Sehun sẽ đảm nhận vai nhà thiết kế thời trang mới gia nhập công ty và làm việc dưới sự quản lý của Ha Young Eun (Song Hye Kyo thủ vai).

Sehun (EXO) góp mặt trong phim mà Song Hye Kyo đóng chính.

Thông tin anh chàng nổi tiếng nhà EXO cũng góp mặt trong dự án của Song Hye Kyo nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nếu như fan của EXO phấn khích khi nam thần tượng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, lại còn đóng với đàn chị nổi tiếng thì cũng xuất hiện không ít ý kiến chê bai Sehun chỉ vì đài từ.



"Sehun có kinh nghiệm diễn xuất nào không vậy?", "Giọng của Oh Sehun hơi đặc biệt. Anh ấy diễn giỏi không vậy?", "Giọng nói của Sehun chứng minh anh không phù hợp với diễn xuất", "Giọng Sehun tệ quá. Dù là vai chính hay vai phụ, tôi đều không muốn xem diễn xuất của anh ta", "Thật sự là tôi không thích giọng anh ấy chút nào"... - Netizen lo lắng phần đài từ của Sehun (EXO).

Bên cạnh những bình luận phấn khích về việc Sehun tham gia đóng phim, netizen không khỏi lo lắng về đài từ của nam thần tượng.

Trên thực tế, không ít diễn viên diễn xuất không tệ nhưng giọng nói kém khiến vai diễn không trọn vẹn. Ngược lại, có những vai diễn lại thành công nhờ đài từ của người đảm nhận.

Hiện tại thông tin Sehun tham gia phim đóng chung với Song Hye Kyo vẫn đang là chủ đề được nhiều người bàn tán. Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 tới đây.