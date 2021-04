Song Hye Kyo "đáp trả" khi bị réo gọi vì cảnh hôn của Song Joong Ki với "người mới", fan vẫn lo lắng điều này

Song Hye Kyo là cái tên bất đắc dĩ khi liên tục bị réo vào những phân cảnh ngọt ngào của Song Joong Ki với Jeon Yeo Bin trong bộ phim Vincenzo.

Tần suất bị réo tên càng nhiều hơn khi mới đây Song Joong Ki và Jeon Yeo Bin đã có cảnh hôn đầu tiên, cũng vì lý do này mà nhiều người bắt đầu ship cả hai ở ngoài đời thực.

Mới đây, Song Hye Kyo cũng đã có động thái đầu tiên sau chuỗi ngày bị netizen réo gọi vì người cũ. Theo đó, nữ diễn viên đã cập nhật kịch bản cho bộ phim mà cô vừa xác nhận tham gia vai nữ chính là Now, We Are Breaking Up (tạm dịch: Bây giờ, chúng tôi đang chia tay).

Song Hye Kyo cũng nhanh chóng cập nhật về màn trở lại sau khi Song Joong Ki gây "sóng gió" với dự án phim Vincenzo.

Mặc dù không trực tiếp phản hồi về việc liên tục nhắc tên đến những chuyện của Song Joong Ki, tuy nhiên nhiều người vẫn ngầm hiểu Song Hye Kyo muốn thông báo rằng giữa cô và người cũ đã chia tay rồi nên việc bị lôi tên vào là điều không nên. Được biết, Now, We Are Breaking Up sẽ bắt đầu bấm máy vào ngày hôm nay (6/4).

Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ đóng cặp cùng đàn em Jang Ki Yong. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của Yura (Girl’s Day’s). Tuy nhiên nhiều fan vẫn không khỏi lo lắng khi cho rằng Song Hye Kyo sẽ phải "cân" cả bộ phim này, vì Jang Ki Yong hay Yura không phải là cái tên nổi đình nổi đám để khán giả quan tâm.

Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Đây là người có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).



Yoon Jae Guk được mô tả là một nhiếp ảnh gia thời trang tự do chững chạc, sở hữu body nóng bỏng. Sức hút lớn nhất của Yoon Jae Guk chính là sự giàu có và vẻ ngoài lạnh lùng, thời thượng ngay cả trước tình yêu.

Now, We Are Breaking Up dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 tới đây.