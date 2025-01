Song Hye Kyo gần đây đang là tên tuổi rất hot khi cô chuẩn bị tái xuất với bộ phim điện ảnh Dark Nuns. Chỉ trong nửa tháng, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trong hàng loạt những sự kiện, chương trình tạp kỹ để quảng bá cho bộ phim của mình. Ngày 20/1 mới đây, mỹ nhân họ Song cũng có mặt tại buổi công chiếu sớm của Dark Nuns, nơi cô một lần nữ trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi diện mạo trẻ đẹp trong kiểu tóc mới của mình.

Những hình ảnh của Song Hye Kyo tại buổi họp báo công chiếu dự án phim mới

Trẻ đẹp là vậy nhưng thực tế thì ngay sau khi xuất hiện tại sự kiện, Song Hye Kyo lại lập tức trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, một tài khoản trên nền tảng X đã đăng tải dòng trạng thái cùng đoạn clip ghi lại hình ảnh Song Hye Kyo đứng giữa dàn diễn viên Dark Nuns trong rạp phim. Người này bày tỏ sự thất vọng, thậm chí có ý miệt khi khi cho rằng Song Hye Kyo quá gầy và thấp. Ngay lập tức dòng trạng thái này nhận về lượng tương tác lớn từ người dùng X. Rất nhiều ý kiến tranh cãi xoay quanh ngoại hình của Song Hye Kyo.

Dòng trạng thái chê bai Song Hye Kyo

Khoảnh khắc ekip Dark Nuns đứng chung khung hình

Bên cạnh một số bình luận cho rằng Song Hye Kyo thực sự trông quá nhỏ con, thiếu sức sống, thậm chí là kém sức hút thì phần đông cư dân mạng lại bênh vực nữ diễn viên. Đa số đều cho rằng ở độ tuổi ngoài 40 mà vẫn giữ được vóc dáng như Song Hye Kyo là điều quá tuyệt vời. Còn vấn đề chiều cao thì từ trước đến nay, Song Hye Kyo chưa từng che giấu hay tỏ ra xấu hổ, ái ngại với chiều cao của mình. Hình thể của cô cũng rất phù hợp với chiều cao này.

Bình luận của khán giả:

- Tui cũng ngạc nhiên khi Song Hye Kyo nhỏ con như vậy, bình thường chị ấy đứng một mình và biết cách mix đồ nên không để ý. Đứng cạnh Jeon Yeo Bin mới thấy nhỏ xíu, không cân đối cho lắm.

- Thấp và gầy thật đấy, không ra dáng người nổi tiếng.

- Song Hye Kyo không cao đó giờ rồi, có gì cần phải bàn cãi hả. Chưa kể việc săm soi ngoại hình một người phụ nữ cũng không phải chuyện hay đâu.

- Lịch trình dày đặc như vậy, không ốm yếu là được rồi, gầy béo quan trọng gì.

- Từ The Glory, Hye Kyo đã gầy rồi. Nên nếu thích người đầy đặn thì mời xem cô khác.

Vóc dáng nhỏ con cũng giúp Song Hye Kyo trông trẻ trung hơn khi xuất hiện cạnh đàn em kém nhiều tuổi

Thực tế, từ thời The Glory, Song Hye Kyo đã thường xuyên bị săm soi vấn đề hình thể khi nhiều người cho rằng cô trông khá nhỏ con so với yêu cầu của một diễn viên (do trong The Glory, nữ diễn viên có một cảnh cởi đồ, để lộ thân hình).

Thời điểm hiện tại, có lẽ Song Hye Kyo càng giảm cân nhiều hơn khi mà cô đang trong thời gian thực hiện dự án mới, một tác phẩm mà theo cô chia sẻ thì việc giảm cân là cần thiết cho thiết lập nhân vật. Trong vlog gần đây, Song Hye Kyo thậm chí còn cho biết mình chỉ ăn đúng 2 lát bánh mì trong một ngày và tập luyện rất nhiều. Liên tục chạy show để quảng bá Dark Nuns lại đang trong giai đoạn ghi hình tác phẩm mới, việc Song Hye Kyo trông vẫn tươi tắn, giữ được trạng thái tinh thần tốt mỗi khi xuất hiện đã là một điều đáng trân quý.

Song Hye Kyo đang giảm cân vì vai diễn mới

Về Dark Nuns, đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại sau 10 năm vắng bóng màn ảnh rộng của Song Hye Kyo. Từng bị cho là thuốc độc phòng vé khi không có bộ phim điện ảnh thành công nào, lần này Dark Nuns hứa hẹn sẽ mở ra một trang mới trong sự nghiệp của Song Hye Kyo. Bởi lẽ dù chưa chiếu nhưng phim đã gặt hái được nhiều thành tích cao, đứng top đầu về lượng vé đặt trước tại Hàn và được 160 quốc gia mua bản quyền phát hành. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai một nữ sơ, người quyết tâm bằng mọi giá giành giật lại sự sống của một cậu bé từ tay những thế lực tâm linh hắc ám.

Hình ảnh ở Dark Nuns

Dark Nuns phát hành tại Hàn từ 24/1 và dự kiến ra mắt ở Việt Nam vào cuối tháng 2/2025.