Hyun Bin hớt hải tới tiệc của Son Ye Jin, nhưng tương tác với tình cũ Song Hye Kyo mới khiến MXH bùng nổ

Tối 19/1, Hyun Bin đã gây sốt mạng xã hội xứ kim chi khi tới ủng hộ tiệc mừng công của phim No Other Choice do bà xã Son Ye Jin đóng chính. Đáng nói, trước đó nam tài tử vừa mới tham gia 1 hoạt động tuyên truyền cho tác phẩm điện ảnh Harbin cùng ngày. Và chỉ sau vài tiếng, anh đã hối hả tới ủng hộ tinh thần cho bà xã minh tinh trong buổi tiệc mừng công.

Tại buổi mừng công mới đây, Hyun Bin - Son Ye Jin dính nhau như “hình với bóng”, còn ngồi chung 1 bàn tiệc. Đặc biệt, cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đã ngồi chung bàn với tài tử Lee Byung Hun - nam chính của No Other Choice. Trên bàn tiệc, Hyun Bin còn trò chuyện khá thân thiết với nam diễn viên họ Lee và động thái này ngay lập tức đã gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội Hàn Quốc. Âu cũng là bởi cả Hyun Bin lẫn Lee Byung Hun đều là tình cũ của Song Hye Kyo.

Son Ye Jin - Hyun Bin ngồi chung bàn tiệc với Lee Byung Hun. Và màn tương tác giữa 2 tài tử hạng A Kbiz đã trở thành chủ đề nóng gây bàn tán trên mạng xã hội

Trước đó, Hyun Bin tham dự 1 sự kiện quảng bá cho tác phẩm điện ảnh Harbin do anh đóng chính

Cặp đôi Son Ye Jin - Hyun Bin liên tục gây sốt trong thời gian gần đây. 2 ngôi sao luôn ủng hộ, đồng hành cùng đối phương trong sự nghiệp. Gần đây, Son Ye Jin đã gửi xe đồ ăn tới phim trường nơi ông xã Hyun Bin đang quay phim Made in Korea

Hyun Bin và Lee Byung Hun đều từng bước qua đời Song Hye Kyo. Lee Byung Hun “phim giả tình thật” với nữ minh tinh họ Song hồi năm 2003 sau màn hợp tác ở All In nhưng cặp đôi 1 thời đã chia tay không lâu sau đó,...

... còn Hyun Bin - Song Hye Kyo cũng từng hẹn hò trong giai đoạn từ năm 2009-2011

Hóa ra 2 bên gia đình Son Ye Jin - Hyun Bin và Lee Byung Hun - Lee Min Jung có mối liên hệ đặc biệt. Được biết, Son Ye Jin và Lee Min Jung là cặp chị em thân thiết, có tình bạn đáng ngưỡng mộ ở Kbiz. Nhiều khán giả nhận định, Hyun Bin và Lee Byung Hun cũng dần trở nên quen thân với nhau nhờ vào mối quan hệ gắn bó giữa Son Ye Jin - Lee Min Jung. Có nguồn tin cho hay Son Ye Jin - Hyun Bin từng được bắt gặp đi chơi golf với vợ chồng Lee Byung Hun - Lee Min Jung.

Son Ye Jin và Lee Min Jung cùng thuộc 1 hội bạn thân toàn sao nữ đình đám Kbiz

