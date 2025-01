Cuộc hôn nhân của Song Hye Kyo - Song Joong Ki luôn là chủ đề tốn giấy mực của truyền thông. Khi còn hạnh phúc, họ là hình mẫu đẹp miễn bàn của giới giải trí. Khi đường ai nấy đi rồi, sự nghiệp, đời sống của cả 2 vẫn thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh.

Song Joong Ki từng rất được công chúng ủng hộ sau cuộc ly hôn. Nhưng giờ đây, Song Hye Kyo mới là người vượt trội hơn cả. Vậy từ đâu và vì sao gió lại đổi chiều như vậy?

"Red flag" Song Joong Ki: Âm mưu tâm cơ nhen nhóm hại vợ cũ, đàn em thân thiết cũng không tha

Vào tháng 6/2019, Song Joong Ki đơn phương ly hôn Song Hye Kyo mà không hề báo trước. Nữ diễn viên lúc này đang đi công tác ở nước ngoài, cô và phía công ty quản lý chỉ biết sự việc qua truyền thông, chưa có sự chuẩn bị trước.

Tại showbiz mọi nước, các cặp đôi ly hôn hay chia tay đều rất cố gắng giữ mặt mũi cho nhau vì họ còn tiếp tục hoạt động. Tại Kbiz, thông thường các cặp đôi đều giải quyết xong chuyện ly hôn, chia tay rồi mới gửi thông báo chung đến công chúng. Họ thường chọn lý do chung chung như "lịch trình bận rộn", "khác biệt lối sống" và gửi lời chúc tốt đẹp tới đối phương dù sự thật có thể không đẹp đẽ đến thế.

Nhưng Song Joong Ki thì không nghĩ như vậy. Việc nam diễn viên đệ đơn ly hôn trước khiến nhiều người hiểu rằng Song Hye Kyo có lỗi lầm gì đó mới bị chồng bỏ. Từ đó, nữ diễn viên bị "ném đá", mạt sát nặng nề dù đây là vụ ly hôn đồng thuận. Thậm chí, cô còn bị đồn thổi ngoại tình với Park Bo Gum, vốn là đàn em thân thiết của Song Joong Ki.

Song Joong Ki "đánh úp" đơn phương ly hôn Song Hye Kyo trước, khiến công chúng nghĩ rằng cô là người sai. Tài tử này còn im lặng, "thuận nước đẩy thuyền" tin đồn vợ cũ ngoại tình với đàn em thân thiết của mình

Tin đồn này không có bằng chứng nhưng làm ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng của 2 diễn viên. Mà hình tượng, danh tiếng lại là thứ quan trọng nhất đối với nghệ sĩ. Mặc cho Park Bo Gum phải lên tiếng phủ nhận tin đồn và tuyên bố kiện nhưng Song Joong Ki vẫn giữ im lặng. Là người lăn lộn trong showbiz cả chục năm, chắc chắn Song Joong Ki biết những hành động, lời nói của mình đều trở thành chủ đề hot khiến dư luận bàn tán. Nhưng nam diễn viên vẫn kiên quyết giữ im lặng khiến người em thân thiết bị hiểu lầm. Gia đình Song Joong Ki cũng liên tiếp có những hành động "đá đểu" con dâu cũ trên mạng xã hội.

Ở thời điểm đó, không phải không có người nhìn ra cách cư xử đậm chất "red flag" của Song Joong Ki. Nhưng những tiếng nói này quá nhỏ bé so với làn sóng bênh vực Song Joong Ki, căm ghét Song Hye Kyo. Nữ diễn viên phải chịu những lời chỉ trích cay nghiệt nhất, thậm chí là mang tính xúc phạm nặng nề.

Bất chấp vậy, Song Hye Kyo chỉ giải thích 1 lần duy nhất thông báo ly hôn do không hợp tính cách. Sau đó, cô không hề đôi co với chồng cũ hay các tin đồn tiêu cực. Việc Song Hye Kyo im lặng càng là cái cớ để antifan thóa mạ cô. Họ cho rằng nữ diễn viên không lên tiếng vì cô là người sai trong cuộc tình này, nên không thể và không có quyền gì bào chữa cho bản thân.

Từ đầu đến cuối, Song Hye Kyo chỉ nói về chuyện ly hôn 1 lần

Thời gian là câu trả lời: Song Joong Ki "gậy ông đập lưng ông", Song Hye Kyo tỏa sáng từ sự im lặng

Những năm đầu tiên sau khi ly hôn, cán cân nghiêng hẳn về phía Song Joong Ki. Dù "sảy chân" với Biên Niên Sử Arthdal, nhưng anh vẫn có Space Sweepers, Vincenzo và Cậu Út Nhà Tài Phiệt thành công rực rỡ. Song Joong Ki bị nghi chiếm spotlight của vợ cũ qua việc mở Instagram vào đúng ngày lễ Tình nhân để Song Hye Kyo không thể đăng gì, hay liên tiếp "xào couple" với Jeon Yeo Bin - Kim Tae Ri... nhưng những phốt này vẫn rất nhỏ. Số đông cho rằng điều này chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, những kẻ gán cáo buộc tài tử ghen ghét, chèn ép vợ cũ chỉ đang suy diễn quá đà.

Trái ngược lại, Song Hye Kyo lại gặp phải nhiều khó khăn. Cô gồng mình chống chọi với những tin đồn từ trên trời rơi xuống, những chỉ trích vô cùng vô lý. Tác phẩm trở lại Now, We Are Breaking Up thất bại khiến Song Hye Kyo bị chê bai diễn xuất 1 màu, già xấu, hết thời.

Thời gian đầu, Song Joong Ki lấn lướt Song Hye Kyo

Nhưng tất cả đã thay đổi từ cuối năm 2022. Song Hye Kyo vừa họp báo ra mắt phim The Glory thì Song Joong Ki công khai tuyên bố kết hôn với Katy Louise Saunders. Nhà sản xuất The Glory thông báo dàn diễn viên sẽ không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào, làm dấy lên nghi vấn họ muốn ngăn chặn khả năng Song Hye Kyo bị hỏi chuyện đời tư, làm ảnh hưởng bộ phim. Dù họ giải thích rằng lý do không phải như vậy, nhưng sự thật vẫn là The Glory mất đi cơ hội được quảng bá qua các cuộc phỏng vấn.

Tin tức Song Joong Ki tái hôn chính xác là 1 "quả bom" truyền thông, lấn át tất cả, bao gồm cả The Glory của Song Hye Kyo. Rất may mắn là nhờ nội dung tốt cùng dàn diễn viên xuất sắc, The Glory đã chiếm lại được ánh hào quang. Bộ phim nhanh chóng gây sốt mạng xã hội, Song Hye Kyo nhận được "mưa" lời khen cho diễn xuất đột phá. Lúc này, nhiều người bắt đầu tự hỏi tại sao Song Joong Ki lại chọn công khai chuyện tình chấn động giữa lúc Song Hye Kyo vừa quảng bá phim mới.

Song Joong Ki được cho là dùng chuyện tái hôn "tung đòn" quấy phá The Glory của Song Hye Kyo

Nhưng Song Joong Ki chưa dừng lại tại đây. Chuyện là sau khi Katy Louise Saunders lộ diện, nhiều tin tức tiêu cực về cô đã xuất hiện. Trên khắp mạng xã hội, netizen đồn thổi vợ mới Song Joong Ki từng hẹn hò tài phiệt, có 1 đời chồng và con riêng. Tài tử này ban đầu im lặng, nhưng bất ngờ lên tiếng phủ nhận mọi chuyện vào lúc Song Hye Kyo vừa tạo nên cơn sốt tại Milan Fashion Week. Tại sao Song Joong Ki để mặc vợ mới bị đàm tiếu suốt 2 tháng, lại lựa chọn lên tiếng giải vây vào lúc vợ cũ đang tỏa sáng? Nhiều người cho rằng việc Song Joong Ki "tạo sóng" khi Song Hye Kyo tái xuất 1 lần có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần thì khó có thể coi đó là tình cờ nữa.

Và đến nay, Song Joong Ki được cho là dùng chiến thuật đem đời tư PR phim mới, đồng thời chiếm spotlight của Song Hye Kyo. Ở chương trình nào, tài tử cũng nói nhiều về vợ con hơn là phim mới. Nhưng chiêu trò này đã hoàn toàn phản tác dụng. Kết quả là phim mới của anh thua lỗ chỏng gọng, rating các chương trình cũng thua xa Song Hye Kyo. Việc tài tử bật khóc vì phim mới thua lỗ càng khiến hình ảnh của anh thêm mất điểm trong mắt công chúng.

Màn khóc lóc khiến Song Joong Ki trở thành "chúa hề" của cư dân mạng. Netizen mỉa mai tài tử giả tạo, nước mắt cá sấu

Từ diễn viên được yêu mến, Song Joong Ki "thở thôi cũng bị ghét", bị đào lại hàng loạt tranh cãi quá khứ, liên tục bị chỉ trích vì cách cư xử và bị gán mác chiêu trò "tâm cơ". Nhiều người cho rằng tài tử này đang phải gánh chịu những gì mình tự gây ra. Những âm mưu ghen ghét, chèn ép vợ cũ giờ đây "gậy ông đập lưng ông", khiến Song Joong Ki chịu tổn thất nặng nề.

Trong lúc Song Joong Ki khốn khó thì Song Hye Kyo ngày càng tỏa sáng, từ sự nghiệp cho đến thiện cảm của công chúng. Màn lội ngược dòng ngoạn mục này đến từ thái độ tử tế cùng tinh thần vô cùng mạnh mẽ của Song Hye Kyo. Cô không chọn tốn sức gào lên giải thích từng tin đồn, điều này cũng chưa chắc có tác dụng. Thay vào đó, đại minh tinh xứ Hàn im lặng, chăm chỉ làm việc, khẳng định bản thân qua từng tác phẩm xuất sắc. Càng về những năm gần đây, Song Hye Kyo càng chứng minh được năng lực của mình. Cô không còn giới hạn bản thân trong những bộ phim rom-com, yêu đương bi đát, thay vào đó là xuất hiện trong những tác phẩm nặng tâm lý hơn.

Và thời gian đã chứng minh Song Hye Kyo đúng. Không phải những ồn ào bên lề, tác phẩm suy cho cùng mới là quyền lực, là tiếng nói lớn nhất của 1 diễn viên. Chiếc cúp Thị hậu Baeksang đã chứng tỏ năng lực của nữ diễn viên với giới chuyên môn, đập tan mọi lời chê bai diễn xuất. Với khán giả, Song Hye Kyo ngày càng được yêu mến hơn nhờ lối cư xử duyên dáng. Có thể nói sau 6 năm ly hôn, Song Hye Kyo giờ đây đã giành chiến thắng đậm trước chồng cũ. Cô nhận được những gì cô xứng đáng nhận, còn chồng cũ phải gánh chịu hậu quả do mình tự gây ra.