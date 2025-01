Những ngày gần đây, Song Hye Kyo là cái tên cực hút truyền thông, mọi nhất cử nhất động của cô đều trở thành chủ đề hot trên MXH. Cũng chỉ trong hơn nửa tháng đầu năm, Song Hye Kyo liên tục khiến khán giả bất ngờ khi có những động thái hiếm thấy trong sự nghiệp. Từ việc cắt tóc ngắn, tham gia show tạp kỹ đến ra một loạt vlog,... đều khiến khán giả đứng ngồi không yên. Một trong số những lý do của loạt động thái này là bởi Song Hye Kyo chuẩn bị tái xuất với dự án phim điện ảnh Dark Nuns.

Hình ảnh gần đây của Song Hye Kyo

Dark Nuns là bộ phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo sau 10 năm vắng bóng màn ảnh rộng. Có lẽ chính bởi vậy nên dù cô không nói thì nhiều người cũng mặc định đây là dự án rất quan trọng trong sự nghiệp của Song Hye Kyo. Bởi lẽ trong sự nghiệp đóng phim của mình, dù thành công vang dội trên sóng truyền hình nhưng Song Hye Kyo lại bị coi là "thuốc độc phòng vé" khi chưa từng được nếm trải thành công ở địa hạt phim điện ảnh. Ngay cả tác phẩm thành công nhất thì cũng chỉ ghi nhận được 1,62 triệu vé bán ra tại Hàn. Lần này, với Dark Nuns, dù phim mới chỉ mở bán vé sớm chứ chưa chính thức công chiếu, nó đã gây ra cơn sốt phòng vé, đứng top 1 về lượng vé bán ra suốt nhiều ngày liền. Đây là điều chưa từng thấy trong cuộc đời của Song Hye Kyo, báo hiệu tương lai tươi sáng, đưa Song Hye Kyo vào hàng ngũ diễn viên phim điện ảnh đáng tin cậy của làng phim Hàn.

Hậu trường phim Dark Nuns

Hiện tại, theo số liệu thống kê từ của mạng lưới vé xem phim tích hợp Hàn Quốc, tính đến tối ngày 19, Dark Nuns ghi nhận tỷ lệ đặt trước theo thời gian thực là 46,0%, số lượng vé đặt trước là 100.371 vé. Thành tích này giúp phim đứng vững vị trí đầu tiên về tỷ lệ đặt trước, vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Hitman 2 và Secret: Untold Melody. Không chỉ phá kỷ lục về lượt vé đặt trước 5 năm qua tại Hàn, thành tích này còn dự đoán về một sự bùng nổ tại phòng vé Hàn Quốc khi nó bỏ xa tỷ lệ đặt trước Cáp Nhĩ Tân (5,4%). Đây là bộ phim thống lĩnh phòng vé Hàn suốt gần 1 tháng qua với số vé bán ra tính tới ngày 19/12 là 4,42 triệu.

Hậu trường phim Dark Nuns

Hiện tại, ngoài việc quan tâm đến thành tích của Dark Nuns, nhiều người còn so sánh nó với bộ phim Bogota: City of the Lost của Song Joong Ki. Phim ra mắt từ 31/12 vừa qua nhưng hoàn toàn thất thế trước Cáp Nhĩ Tân và hàng loạt bom tấn tại phòng vé Hàn. Tính đến ngày 19/1, số lượng khán giả của Bogota mới là 419.670 người. Hiện tại, chỉ sau vài ngày mở bán vé sớm, Dark Nuns đã ghi nhận hơn 100 nghìn lượt vé bán ra. Còn tới 4 ngày nữa thì Dark Nuns mới công chiếu tại Hàn, có lẽ việc vượt mặt Bogota ngay cả khi chưa phát hành là điều không quá vô lý với bộ phim này. Và cứ với tình hình hiện tại thì bộ phim của Song Joong Ki dù có chiếu trước gần 1 tháng thì cũng hoàn toàn không có cửa đọ lại tác phẩm của Song Hye Kyo.

Song Joong Ki ở Bogota

Dark Nuns là phiên bản nữ của phim điện ảnh ăn khách The Priests ra mắt năm 2015. Phim đi sâu vào câu chuyện hấp dẫn về hai nữ tu thực hiện các nghi lễ bị cấm để cứu một cậu bé bị linh hồn ma quỷ đáng sợ chiếm hữu. Hiện tại, với sức hút không tưởng từ Song Hye Kyo nói riêng và cả dự án nói chung, Dark Nuns đã được 160 quốc gia mua bản quyền phát hành, trong đó có cả Việt Nam. Tại rạp Việt, phim dự kiến ra mắt vào cuối tháng 2/2025.

LỆ AN