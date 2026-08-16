Sống cùng chồng 4 năm, tôi khổ sở vì một thứ của anh: Ra ngoài ai cũng né mà anh vẫn tỉnh bơ, vợ góp ý lại bị mắng là vô duyên

Tôi lấy chồng được 4 năm và có một chuyện khiến tôi ngày càng mệt mỏi, đó là mùi cơ thể của chồng. Chồng tôi bị hôi nách khá nặng. Bình thường trời mát thì còn đỡ, chứ cứ vào mùa hè, chỉ cần anh đi ngoài đường một lúc là mùi đã rất rõ. Điều đáng nói là anh lại cực kỳ lười tắm. Có hôm đi làm về, người đầy mồ hôi nhưng anh chỉ thay quần áo rồi nằm xem điện thoại. Tôi nhắc thì anh bảo lát nữa tắm, rồi lát nữa thành tối, tối thành mai.

Ở nhà đã khổ, đi ra ngoài cùng anh còn ngại hơn.

Có lần hai vợ chồng vào siêu thị mua đồ đúng hôm trời nắng nóng đỉnh điểm. Vừa bước vào cửa, thấy chiếc quạt lớn đang thổi mạnh, chồng tôi lập tức đi thẳng tới đứng ngay trước quạt. Gió thổi ngược từ người anh ra xung quanh. Tôi đứng cách vài bước mà còn thấy mùi rất rõ, huống gì những người đứng gần.

Có một cô đang lựa đồ bên cạnh phải lặng lẽ tránh sang chỗ khác. Một người đàn ông đứng gần đó còn đưa tay lên che mũi. Tôi vừa xấu hổ vừa chỉ mong chồng đi chỗ khác. Nhưng anh chẳng hề để ý, thậm chí còn phớt lờ cảm giác của người khác.

Ảnh minh họa

Lần khác, hai vợ chồng vào nhà hàng ăn trưa, thời tiết 35-36 độ, người anh lại đổ mồ hôi. Vừa vào cửa, anh cũng tìm ngay chỗ có điều hòa rồi đứng sát cửa gió. Tôi nhìn những người xung quanh khẽ nhăn mặt mà chỉ muốn biến mất.

Tôi kéo chồng ra một góc, nói rất nhẹ rằng anh nên để ý một chút, nếu ra ngoài thì dùng xịt khử mùi hoặc tắm rửa sạch sẽ trước khi đi. Tôi cũng bảo anh đừng đứng sát quạt khi người đang đầy mồ hôi vì sẽ khiến mùi bay ra xung quanh.

Không ngờ anh lập tức cau mặt, cho rằng tôi làm quá lên. Anh còn quát tôi là vô duyên, chồng mình mà cứ để ý mấy chuyện nhỏ nhặt trước mặt người ngoài.

Từ hôm đó, tôi chẳng dám góp ý nữa dù sống chung với anh khổ cực kỳ. Có những đêm tôi đang ngủ phải quay mặt vào tường vì mùi mồ hôi của chồng. Ga giường, áo gối cũng nhanh ám mùi. Tôi mua đủ loại sữa tắm, xịt khử mùi, thậm chí mua cả lăn nách loại tốt nhưng anh không chịu dùng vì "không thích hóa chất vào người", tôi làm mấy thứ khử mùi hữu cơ theo như người ta mách thì anh bảo "lang băm, vớ vẩn"...

Tôi không ghét chồng, càng không muốn làm anh tổn thương. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi tại sao một người có thể biết mình khiến người khác khó chịu mà vẫn mặc kệ.

Nhiều lúc tôi nghĩ, vợ chồng sống với nhau lâu dài, chuyện ngoại hình hay những khuyết điểm nhỏ có thể thông cảm. Nhưng nếu một người không chịu thay đổi dù người bên cạnh đã nói rất nhiều lần thì tôi phải chịu đựng đến bao giờ?