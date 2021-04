Son Ye Jin tái xuất, đối đầu với Song Hye Kyo để "rửa hận" sau khi bị truyền thông xứ Hàn cho rằng không cùng đẳng cấp?

Trưa chiều 15/4, truyền thông xứ Hàn đồng loạt đưa tin Son Ye Jin chuẩn bị tái xuất trên màn ảnh nhỏ với dự án của đài jTBC có tên Thirty Nine. Được biết bộ phim này được chấp bút bởi biên kịch Yoo Young Ah - tác giả của dự án Encounter từng do Song Hye Kyo và Park Bo Gum đảm nhận vai chính.

Nhanh chóng sau đó, phía công ty chủ quản của Son Ye Jin cũng nhanh chóng lên tiếng phản hồi khi cho biết nữ diễn viên đang rất tích cực xem xét dự án phim này và sẽ có câu trả lời sớm nhất. Theo như phía nhà sản xuất, bộ phim dự kiến sẽ lên sóng vào cuối năm nay.

Son Ye Jin.

Thông tin Son Ye Jin đang cân nhắc cho dự án Thirty Nine được báo chí xứ Hàn đăng tải.

Như vậy nhiều khả năng, Son Ye Jin sẽ có màn tái xuất với dự án mới của nhà jTBC sau 3 năm hợp kể từ Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Điều đáng nói là nếu Son Ye Jin chấp nhận lời mời tham gia Thirty Nine thì chắc chắn chị đẹp sẽ có màn đối đẩu nảy lửa với vợ cũ Song Joong ki vào cuối năm nay, khi mà dự án Now, We Are Breaking Up của Song Joong Ki cũng đã xác nhận lên sóng vào tháng 11/2021.

Nếu như Son Ye Jin nhận lời tham gia Thirty Nine thì cuối năm nay, màn ảnh xứ Hàn sẽ có màn đối đầu gay cấn.

Ngoài ra, một điều khiến khán giả nghi ngờ Son Ye Jin bất ngờ úp mở về việc trở lại màn ảnh xứ Hàn là vì trước đó không lâu, truyền thông xứ Hàn liên tục ca tụng Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun là quốc bảo, đẳng cấp hàng đầu nhưng lại không thèm nhắc đến "bồ" của Hyun Bin khiến nhiều người bức xúc vì chị đẹp bị cho ra rìa. Thế nên không ít người cho rằng Son Ye Jin quyết định trở lại là để "đáp trả" việc bị cho vào quên lãng?