Phim của Song Hye Kyo chưa lên sóng đã được khen nức nở, ekip Mouse của Lee Seung Gi bỗng bị lôi vào chỉ trích vì lý do này

Mới đây trên diễn đàn Theqoo, một netizen đã để lại bài đăng khen ngợi ekip bộ phim Now, We Are Breaking Up mà Song Hye Kyo đóng vai chính có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp.

Người này cho biết đã bắt gặp ekip đang quay hình trong một trung tâm thương mại vào buổi đêm, nhưng ai nấy cũng đều rất thân thiện và không khó chịu. Trong bức ảnh được lan truyền có thể thấy bóng dáng lấp ló của Song Hye Kyo đang thực hiện cảnh quay trong phim. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của netizen xứ Hàn.

Bộ phim Song Hye Kyo chưa lên sóng đã nhận được "feedback" tích cực của khán giả xứ Hàn.

Trong khi bộ phim của Song Hye Kyo chưa lên sóng đã được khán giả khen nức nở thì ekip Mouse do Lee Seung Gi đóng chính lại bị netizen lôi vào chỉ trích. Nguyên nhân là vì ekip quay phim trước cửa nhà dân nhưng không xin phép, làm ồn ào đến tận khuya, nhân viên của đoàn làm phim cũng không đeo khẩu trang giữa lúc dịch Covid-19 khiến nhiều người phải gọi cảnh sát đến xử lý.

Ekip Mouse vướng phải chỉ trích dữ dội vì làm việc thiếu chuyên nghiệp, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Nói về Now, We Are Breaking Up, đây là bộ phim mà Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Cô nàng là người có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).

Phim dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 11 tới đây.