Son Ye Jin bị lôi vào tranh cãi vì bị xếp "chung mâm" với "điên nữ" Seo Ye Ji, fan giành giật danh hiệu nữ hoàng phim kinh dị

Sau thành công của dự án truyền hình Điên thì có sao, "điên nữ" Seo Ye Ji cũng đã nhanh chóng trở lại với bộ phim điện ảnh mới có tên Tomorrow's Memory, sẽ được ra mắt vào tháng 4 tới đây.

Được biết, Tomorrow's Memory thuộc thể loại phim kinh dị, kể về câu chuyện của một người phụ nữ mất trí nhớ. Cô ấy có khả năng nhìn thấy tương lai và sẽ phải đối mặt với một thực tế lớn về chồng mình.

Seo Ye Ji xuất hiện ở buổi họp báo phim cách đây không lâu.

Việc Seo Ye Ji liên tục nhận lời tham gia trong hàng loạt các dự án có nội dung gây sốc và tạo được nhiều sự chú ý khiến netizen dành tặng cho cô nàng danh hiệu nữ hoàng phim kinh dị. Tuy nhiên điều này lại trái ý với một bộ phận fan của Son Ye Jin khi cho rằng danh hiệu này thực chất là của "chị đẹp".

Son Ye Jin cũng được gắn với danh hiệu nữ hoàng phim kinh dị.

Trên thực tế, Son Ye Jin từng tham gia không ít các dự án phim kinh dị như Spellbound. Blood and Ties,... và nhận được vô số giải thưởng lớn. Thế nên việc Seo Ye Ji là "đàn em" nhưng được phong cho danh hiệu vốn đã được gắn với Son Ye Jin khiến nhiều người cảm thấy không được vừa lòng. Cũng từ đây, hàng loạt các tranh cãi nổ ra xoay quanh việc ai mới xứng đáng là nữ hoàng phim kinh dị.

Trong khi đó, Seo Ye Ji cũng sở hữu không ít các dự án đậm chất kinh dị như Save Me, Warning Do Not Play,... Tuy nhiên điều đáng nói là các dự án này chưa mang về cho cô nàng các giải thưởng lớn như Son Ye Jin.

Tên tuổi của Seo Ye Ji chỉ thật sự được chú ý cho tới khi cô nàng góp mặt trong Điên thì có sao đóng với Kim So Hyun.

Tomorrow's Memory do Seo Ye Ji đóng vai chính sẽ được ra rạp vào ngày 21/4 tới đây.