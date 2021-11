Son Ye Jin bị người qua đường chụp lén ở hậu trường phim mới, thần thái lẫn cử chỉ thế nào mà khiến dân tình xôn xao?

Tối 3/11, mạng xã hội Twitter rầm rộ với bức ảnh của người qua đường chụp được cảnh Son Ye Jin đang trang điểm ở hậu trường phim 39.

Dù chất lượng ảnh khá kém, tuy nhiên làn da trắng sáng, thần thái của Son Ye Jin xứng đáng... chất lượng cao khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ và đồng loạt chia sẻ. Đặc biệt, thói quen ngồi trang điểm khi có thời gian rảnh của Son Ye Jin khiến ai cũng thích thú, quả không hổ danh "chị đẹp" trong lòng người hâm mộ.

Lộ ảnh hậu trường của Son Ye Jin ở trường quay phim 39.

Cách đó không lâu, người hâm mộ cũng vô tình chụp được loạt ảnh của Son Ye Jin trong lúc nữ diễn viên đang thực hiện quay ngoại cảnh, khiến dân tình thêm trông ngóng về màn tái xuất của bạn gái Hyun Bin.

Nói về dự án 39, đây là bộ phim truyền hình dài 12 tập kể về câu chuyện cuộc sống đời thường của 3 người bạn sắp bước sang tuổi 40. Trước đó, hồi tháng 6, nhà sản xuất phim đã công bố Son Ye Jin sẽ đóng vai chính Cha Mi Jo, một người sinh ra trong gia đình giàu có và hiện là bác sĩ trưởng của một viện da liễu ở Gangnam.

Ngoài bạn gái Hyun Bin, các diễn viên khác cũng sẽ góp mặt trong bộ phim bao gồm Jeon Mi Do, Ahn So Hee, Yeon Woo Jin và Lee Moo Saeng.

Phim do Kim Sang Ho - người từng cầm trịch phim Run On làm đạo diễn và được viết kịch bản bởi Yoo Young Ah - biên kịch của Encounter, Kim Ji Young, Born In 1982.