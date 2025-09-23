Streamer Nắng 27 tuổi mắc ung thư 2 lần, chàng IT vẫn kiên trì tỏ tình 9 lần: "Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"

Lướt mạng xã hội, nhiều người sẽ biết tới streamer Nắng (tên thật Đàm Thanh Huyền, sinh năm 1998). Cô nàng streamer xinh đẹp nhưng phải đối mặt với những thử thách nghiệt ngã của số phận. Năm 11 tuổi, Nắng phát hiện mắc ung thư xương và phải cắt bỏ một phần chân trái. Đến năm 2023, cô lại đối diện thử thách lớn khi được chẩn đoán ung thư phổi.

Chàng nhân viên IT tỏ tình Nắng đến 9 lần nhưng vẫn bị từ chối

Trải qua nhiều biến cố, Nắng vẫn cảm thấy mình may mắn vì có một chuyện tình đẹp và đầy ý nghĩa bên Hải Trần (sinh năm 1992). Năm 2017, Nắng 19 tuổi từ Bắc Ninh lên Hà Nội làm thiết kế đồ họa, gặp Hải - nhân viên IT - trong một buổi tiệc công ty. Hải ngay lập tức để ý Nắng nhưng không dám tiếp cận, còn Nắng thì hoàn toàn không để ý. Đầu 2018, cả hai rời công ty, tưởng chừng không gặp lại.

27 tuổi, Nắng 2 lần mắc bệnh ung thư, đối diện với nhiều thử thách trong cuộc đời.

Nắng là một streamer được nhiều người yêu thích.

Một ngày, Hải thuê Nắng làm thiết kế, dần dần cả hai gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn. Hải thổ lộ tình cảm nhưng bị Nắng từ chối đến 9 lần. Nắng lúc ấy chưa rung động vì cho rằng Hải quá mộc mạc. Năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát, Hải không thể về đều đặn, hai người dừng liên lạc. Dù vậy, Hải vẫn âm thầm theo dõi Nắng, trong khi cô trải qua vài mối tình ngắn nhưng không gắn bó lâu dài.

Đầu 2023, Hải nhắn tin cho Nắng, thông báo anh chuẩn bị về Việt Nam và muốn gặp cô. Khi đó, Nắng vừa làm sinh thiết và nhận kết quả ung thư phổi. Hải sốc nhưng luôn ở bên, động viên và tự tìm hiểu cách chăm sóc bệnh nhân.

Mỗi đợt hóa trị xong, anh lại đưa cô đi thư giãn, từ bỏ công việc cố định để dành thời gian chăm sóc Nắng. Những lần thăm viện, Nắng đội mũ che tóc rụng sau hóa chất, nhưng Hải luôn nói: “Anh chưa bao giờ thấy em xấu cả”. Sự chân thành ấy khiến Nắng vô cùng cảm động.

"Em sống được bao nhiêu ngày, anh sẽ ở bên em bấy nhiêu ngày"

Sau 7 năm, Nắng nhận ra mình đã thay đổi: từ yêu thích lãng mạn, vui vẻ, cô giờ trân trọng một người đàn ông bản lĩnh, đáng tin cậy. “ Anh ấy phát triển mỗi ngày và tình yêu dành cho tôi chưa bao giờ vơi. Lúc đó tôi thật sự rung động ”, cô nói.

Cuối 2023, khi hóa trị khiến Nắng muốn bỏ cuộc, chính Hải cho cô niềm khao khát sống và hạnh phúc. Anh nói: “ Anh chăm sóc em, sau này khỏi bệnh em lấy người khác cũng được ”. Nhờ anh, Nắng quyết định tiếp tục điều trị. Tình cảm giữa họ dần rõ ràng và tự nhiên đến với nhau.

Hải chăm sóc Nắng khi cô nằm viện điều trị.

Tháng 5/2024, Nắng bước vào ca phẫu thuật cắt một phần thùy phổi phải, bệnh ung thư thoái lui. Trong suốt quá trình chữa bệnh, Hải. luôn bên cạnh Nắng. Thậm chí ở thời điểm đó, Nắng còn chưa thích Hải. và nhiều lần từ chối anh.

" Anh ý bảo là sau này em khỏe lại em yêu người khác cũng được, giờ cứ để anh ở bên cạnh chăm sóc em đi. Trời, nghe có thương không? Rồi anh ấy cứ giúp đỡ mình. Làm mọi thứ cho mình vui. Dần dần thì mình có tình cảm lúc nào mình cũng không biết luôn. Cũng chẳng có lần tỏ tình thứ 10, tự 2 người ngầm hiểu là người yêu của nhau" , cô bạn chia sẻ về hành trình H. tán tỉnh và cả hai trở thành người yêu của nhau.

Nắng đã chính thức được cầu hôn.

Tháng 5/2025, cộng đồng mạng vui mừng thay khi cặp đôi này đã có cái kết viên mãn khi Nắng đã chính thức được cầu hôn.

" Em có chồng rồi mấy chị ơi. Người mà thích mình 7 năm, bên mình lúc điều trị ung thư, truyền hoá chất, đầu trọc lóc. Cuối cùng cũng đã cầu hôn mình rồi. Mình đã 1 nghìn lần tưởng tượng đến cảnh này, nhưng đến lúc này thì mới xúc động " - cô nàng cho hay.

Nắng chia sẻ thêm cảm xúc: " Khúc sau thì anh Hải quay ra rút nhẫn cưới và cầu hôn, mình cũng tắt máy quay luôn. Một đứa thì khóc quá trời, một đứa thì mắt đỏ hoe rưng rưng: Em lấy anh nhé. Bình thường mình sẽ đùa là "không", nhưng lúc này không nhây nhây. Mình chỉ hỏi: " Anh còn nhớ 3 điều em muốn anh hứa trước khi kết hôn không?". Đọc vanh vách luôn, chắc là biết sẽ bị kiểm tra đó" .

Cả hai đăng ký kết hôn sớm và dự kiến tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12.

Cô nàng tiết lộ 3 điều đó là: "1. Sẽ luôn yêu thương và đối xử tốt với em. 2. Sẽ luôn cùng em cố gắng vì mối quan hệ này. 3. Không lừa dối em bất kể điều gì. Mình bảo sau này kể cả anh có yêu người khác, chỉ cần anh nói với em 1 câu thôi, đừng lừa dối em là được. Chỉ thế thôi, chung thuỷ là cần tự giác ".

Sau nhiều năm kiên trì và cùng nhau vượt qua bệnh tật, Nắng và Hải cuối cùng đã về chung một nhà. Cả hai đăng ký kết hôn sớm và dự kiến tổ chức lễ cưới vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, khép lại hành trình tình yêu đầy cảm động với một cái kết viên mãn.