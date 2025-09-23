Trong buổi trò chuyện cùng ca sĩ – nhạc sĩ Jung Jae Hyung, Son Ye Jin đã lần đầu hé lộ loạt hình ảnh riêng tư của con trai. Khi được Jae Hyung khen ngợi "con trai quá đẹp, đúng là gen trội không thể phủ nhận", nữ diễn viên mỉm cười đáp: "Nghe khen nhiều cũng ngại, vì mọi người có thể kỳ vọng quá. Tôi sẽ cho xem ảnh để khách quan hơn".

Không chỉ dừng lại ở ảnh, Son Ye Jin còn lấy điện thoại cho Jae Hyung xem cả đoạn video của bé. Nữ diễn viên hài hước nói: "Các bà mẹ thường chọn ra những khoảnh khắc đẹp nhất để khoe con, tôi cũng không ngoại lệ".

Phản ứng bất ngờ của Jae Hyung – "Tôi vốn không thích trẻ con, nhưng bé thật sự quá đáng yêu" – càng khiến khán giả thêm tò mò về diện mạo cậu bé.

Điều thú vị là khi nhắc đến ngoại hình của con, Son Ye Jin tiết lộ: "Thông thường, các cặp vợ chồng hay mong con giống vợ hoặc chồng. Nhưng vợ chồng tôi thì khác, ai cũng muốn bé giống chính mình".

Nữ diễn viên cũng chia sẻ, trước khi có con, cô từng không phải tuýp người yêu trẻ nhỏ. Nhưng kể từ khi làm mẹ, Son Ye Jin mới cảm nhận rõ ràng: "Tôi hiểu vì sao các bà mẹ nói sinh con là điều tuyệt vời nhất. Tình yêu dành cho con là vô điều kiện và không thể so sánh được".

Son Ye Jin và Hyun Bin kết hôn vào tháng 3/2022 trong đám cưới thế kỷ tại Seoul, thu hút sự quan tâm của truyền thông toàn châu Á. Đến tháng 11 cùng năm, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng, chính thức mở ra cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Hiện tại, bên cạnh việc tận hưởng thiên chức làm mẹ, Son Ye Jin vẫn tích cực trở lại màn ảnh. Cô sẽ tái ngộ khán giả trong bộ phim "어쩔 수가 없다" (Không Thể Tránh Khỏi) của đạo diễn Park Chan Wook, dự kiến ra mắt ngày 24/9 tới. Trong tác phẩm này, Son Ye Jin đảm nhận vai người vợ Miri, sánh đôi cùng tài tử Lee Byung Hun.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Park Hee Soon, Lee Sung Min, Yeom Hye Ran và Cha Seung Won, hứa hẹn là dự án điện ảnh đáng chú ý của Hàn Quốc cuối năm 2025.