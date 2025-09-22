Son Ye Jin đi đâu cũng nhớ về Hyun Bin, gọi 1 tiếng "mình ơi" ngọt xớt gây náo loạn xứ Hàn

Mới đây, Son Ye Jin đã xuất hiện trên kênh YouTube Fairy Jaehyung của nam ca sĩ Jung Jae Hyun. Cô có nhiều chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp, đặc biệt là có khoảnh khắc thể hiện tình cảm "ngọt sâu răng" với ông xã Hyun Bin, làm mạng xã hội xứ Hàn phát sốt.

Cụ thể, Son Ye Jin khen ngon, tỏ ra rất thích thú khi thử món bánh tarte tatin do Jung Jae Hyung nướng. Cô hỏi ca sĩ đàn anh rằng liệu có thể gói đem về không vì "Em cũng muốn chồng em được ăn thử món này". Jung Jae Hyung vui vẻ chuẩn bị thêm 1 phần cho Son Ye Jin mang về nhưng ra điều kiện Hyun Bin phải đến tham gia chương trình của anh sau khi ăn xong. Son Ye Jin đồng ý ngay lập tức và không ngần ngại nhìn thẳng vào máy quay nói: "Mình ơi, em mang 1 ít về cho anh đây".

Son Ye Jin ngạc nhiên vì món bánh quá ngon và muốn đem 1 ít về cho Hyun Bin thử

Sau khi xin được 1 phần mang về, Son Ye Jin ngọt ngào nhìn thẳng vào máy quay và nói: "Mình ơi, em mang 1 ít về cho anh đây"

Sự phấn khích tột độ của Son Ye Jin khi muốn chia sẻ món bánh tarte tatin với chồng đã nhanh chóng lan truyền khắp các cộng đồng mạng. Cư dân mạng xứ Hàn không khỏi phát sốt trước phản ứng đáng yêu của nữ diễn viên khi nếm thử món ăn, và cả cách cô công khai gọi "mình ơi" trước ống kính. Hyun Bin - Son Ye Jin sống rất kín tiếng, nhưng giờ đây họ đã công khai thể hiện tình cảm hơn.



"Ôi trời ơi, cô ấy dễ thương quá! Cô ấy gọi Hyun Bin là 'mình ơi'… Tôi phát điên mất", "Không đời nào tôi có thể đánh bại Hyun Bin… haiz, Hyun Bin và Son Ye Jin rốt cuộc là vợ chồng thế nào vậy?!”, "Rất dễ thương, cô ấy thực sự là 1 người rất dễ thương!", "Cách cô ấy gọi Hyun Bin là 'mình ơi' 1 cách ngọt ngào như thế", "Ước gì tôi là chồng cô ấy", "Ôi, tôi không thể tin là mình còn sống để chứng kiến ngày Son Ye Jin nói những lời như thế thẳng vào máy quay", "Họ thực sự là một cặp đôi hoàn hảo, đáng yêu nhất"... netizen xứ Hàn phát cuồng.

Cư dân mạng phát sốt vì Son Ye Jin gọi Hyun Bin là "mình ơi" ngọt xớt

Chuyện tình của Hyun Bin và Son Ye Jin được xem là một trong những mối tình đẹp nhất của làng giải trí Hàn Quốc, thậm chí được nhiều fan gọi là “chuyện cổ tích bước ra đời thực”. Vào năm 2011, cả hai từng xuất hiện trong một lễ trao giải, nhưng khi đó chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp. Đến năm 2018, họ đóng chung trong bộ phim điện ảnh The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử). Lúc này họ đã có sự ăn ý nhưng chưa có tin hẹn hò. Cuối 2018 – đầu 2019, ặp đôi dính tin đồn tình cảm khi bị bắt gặp đi chơi cùng nhau ở Mỹ, nhưng cả hai đều phủ nhận.

Hạ Cánh Nơi Anh là bộ phim bước ngoặt se duyên cho cả 2. Bộ phim gây sốt toàn châu Á nhờ chemistry bùng nổ giữa hai diễn viên. Nhiều khán giả khi ấy đã “đẩy thuyền” mạnh mẽ vì sự ngọt ngào trên màn ảnh lẫn hậu trường.

Đến ngày 1/1/2021, Dispatch tung loạt ảnh chứng minh Hyun Bin và Son Ye Jin đang hẹn hò. Ngay sau đó, công ty quản lý của cả hai xác nhận mối quan hệ, khiến người hâm mộ vô cùng hạnh phúc. Ngày 31/3/2022, “đám cưới thế kỷ” diễn ra tại Seoul, với sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A. Tháng 11/2022, Son Ye Jin hạ sinh con trai đầu lòng. Từ đó, cả hai giữ đời sống gia đình kín đáo, chỉ đôi khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc.

Hyun Bin và Son Ye Jin là "cặp đôi vàng" của showbiz Hàn

Nguồn: Koreaboo