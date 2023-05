Sơn Tùng M-TP vừa phát hành audio Making My Way, đạt top 1 trending chỉ sau 7 tiếng!

Đúng 0h00 ngày 5/5/2023, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành bản audio ca khúc Making My Way trên tất cả các nền tảng bao gồm: Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Amazon Music, Soundcloud, Tidal và nhiều nền tảng thông dụng khác trên thế giới. Making My Way đánh dấu sự trở lại của ngôi sao hàng đầu Vpop, trong sự chờ đợi của đông đảo khán giả. Là một ca khúc tiếng Anh, Making My Way như tiếp nối tham vọng quốc tế của nam ca sĩ gốc Thái Bình.

Sơn Tùng M-TP | Making My Way

Making My Way sở hữu với giai điệu bắt tai, lời được viết toàn bộ bằng tiếng Anh. Như phần giai điệu được hé lộ trước đó, Making My Way được Sơn Tùng dụng tâm làm nên bản phối mang âm hưởng raeggaton lôi cuốn. Đảm nhận cả phần lời và phần nhạc, Sơn Tùng lần nữa thể hiện tài năng âm nhạc trọn vẹn khi tự sản xuất mọi thứ. Phần credit được bao trùm toàn bộ bởi cái tên M-TP, phủ nhận loạt đồn đoán gần đây về khả năng Sơn Tùng kết hợp DJ Snake, Justin Bieber ở sản phẩm này.

Making My Way sở hữu với giai điệu bắt tai, lời được viết toàn bộ bằng tiếng Anh

Sơn Tùng đảm nhận mọi khâu sáng tác - sản xuất, chưa kết hợp cùng nghệ sĩ nước ngoài trong sản phẩm này

Với Making My Way, Sơn Tùng gửi gắm nhiều thông điệp và câu chuyện truyền cảm hứng. Bài hát giữ vai trò quan trọng Sơn Tùng, nam ca sĩ chia sẻ: “Ca khúc này có ý nghĩa rất lớn với tôi bởi giai điệu này khiến tôi quên hết những điều chưa như ý trong cuộc đời, nhắc nhở bản thân rằng hãy cứ làm bất kì điều gì trái tim mách bảo, đi đến bất kì nơi chốn nào mà âm nhạc chỉ dẫn nên đi. Đó là lý do tôi thực sự hi vọng ca khúc này cũng sẽ tìm được con đường vào thẳng trái tim của bạn!”.

Hứa hẹn bùng nổ cùng Making My Way, nhưng các fan vẫn hơi tiếc nuối khi Sơn Tùng M-TP chưa ra mắt MV cho sản phẩm này. Anh chỉ phát hành YouTube bằng một video visualizer, với concept và hình ảnh như đã tiết lộ qua loạt ảnh đăng gần đây.

Phần nhìn đơn giản nhưng ấn tượng nhường "spotlight" cho âm nhạc và giai điệu

Trong livestream cùng fan ở thời điểm ra mắt Making My Way, Sơn Tùng cũng cho biết bài hát này chỉ là bước đầu, fan càng stream nhiều sẽ càng sớm có MV: “Sau bản audio chắc chắn sẽ là MV, tuy nhiên thời điểm ra mắt khi nào vẫn chưa rõ và phụ thuộc vào sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Sau Making My Way sẽ là một bài hát nặng đô, sâu lắng, cảm xúc nhưng vẫn rất vui…” Bên cạnh đó, Sơn Tùng và Ben Phạm úp mở thêm về hình ảnh trong video visualizer, nam ca sĩ đứng trước một ngôi đền, phía sau có hình tượng con rắn. Cả hai cho biết những hình ảnh này cũng phần nào gợi nhắc đến nội dung MV sẽ được ra mắt sắp tới.

Making My Way nhanh chóng "đánh chiếm" làng nhạc

“Hâm nóng” sản phẩm từ nhiều ngày trước bằng cách quảng bá mới lạ, khác Sơn Tùng mọi khi, liên tục "thả thính" bằng những màn duet (kết hợp) với các clip sáng tạo của fan. Making My Way được đông đảo khán giả đặt lịch chờ đón từ sớm. Thời khắc điểm, ca khúc như “cú nổ" thu về 1,5 triệu lượt xem, đạt top 1 trending âm nhạc YouTube sau 7 tiếng ra mắt. Chỉ với video visualizer, Sơn Tùng chứng minh sức hút khủng của ngôi sao hàng đầu Việt Nam.

Ca khúc đạt #1 trending âm nhạc chỉ sau vài giờ

Theo ghi nhận đầu tiên, khán giả vô cùng phấn khích trước phần âm nhạc của Making My Way. Bài hát được bảo chứng bởi Sơn Tùng, bản phối lôi cuốn, catchy, dễ gây nghiện từ những lần nghe đầu tiên. Lời bài hát dịch ra lời Việt gây bất ngờ bởi tầng lớp ý nghĩa và sự “u tối" từ trong câu chữ. Nhưng bên cạnh đó, phát âm khi hát tiếng Anh của nam ca sĩ gần nữa được bàn tán rôm rả. Không ít ý kiến cho rằng Sơn Tùng M-TP hát tiếng Anh chưa mượt mà, đôi chỗ gượng ép và để phần nhạc lấn át phần lời.

Phản ứng netizen:

- Lyrics của Sơn Tùng chưa bao giờ gây thất vọng, nó đẹp và hoa mỹ thế nào á, đúng tài năng, hồi đó không thích lắm nhưng vẫn nghe nhạc, giờ thì u mê.

- Nhạc hay mặt đẹp giọng cuốn. Chỉ fan về âm nhạc, không fan về cuộc sống cá nhân, đến gần âm nhạc của anh và tránh xa đời sống riêng tư, mong Sơn Tùng sẽ ra thêm nhiều sản phẩm âm nhạc nữa đưa Vpop vươn xa. Luôn ủng hộ về mảng âm nhạc nè.

- Nhạc cuốn quá, tưởng tượng lái xe đêm ngắm đường phố mở nhạc này thì thật dễ chịu.

- Hát tiếng Việt đi. Tiếng Việt hát còn không rõ chữ. Hôm trước nghe snippet thấy hay mà full thấy... Tiếng nhạc to át giọng hoặc lỗ hổng phát âm nên phải để tiếng nhạc át giọng. Giọng sếp không hợp tiếng Anh chút nào, cảm thấy rất gồng chữ.



- Thích Sếp thật, nhạc cũng hay nhưng mà nghe phát âm hơi khó xuôi.



- Hát tiếng Việt nghe được, qua tiếng Anh nó… Tính ra Hãy Trao Cho Anh nghe hay hơn mặc dù cùng 1 vibe.



- Beat nhạc của Sơn Tùng không bao giờ gây thất vọng. Cuối bài đầu tư kinh khủng luôn.