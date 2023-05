Đại chiến MXH ngày 5/5: Sơn Tùng trở lại với Making My Way, Chi Pu ra mắt ở show Đạp Gió 2023

Sơn Tùng M-TP và Chi Pu từng có mối duyên khá lớn khi từng kết hợp cùng nhau trong tận 2 MV: Một Năm Mới Bình An và Buông Đôi Tay Nhau Ra. 2 sản phẩm ra mắt vào những năm đầu sự nghiệp của Sơn Tùng, trước lúc Chi Pu lấn sân sang con đường ca hát, được dân tình thời ấy khen ngợi nhiệt tình. Sơn Tùng và Chi Pu suốt những năm qua cũng đã trải nhiều thăng trầm, nhưng chắc hẳn vẫn giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp nhiều năm về trước.

Tuy nhiên, “năm mới” chuẩn bị hết “bình an” vì Sơn Tùng và Chi Pu chuẩn bị “buông đôi tay nhau ra”: vào ngày mai (5/5) Sơn Tùng và Chi Pu sẽ có màn “đại chiến” tưng bừng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đến với cả hai. Thế nên chắc chắn sẽ không có sự “nhường nhịn” nào giữa 2 nghệ sĩ, 2 ekip cũng như fandom 2 bên.

Chi Pu từng là nữ chính trong 2 MV của Sơn Tùng

Sơn Tùng comeback với Making My Way: tham vọng tiến ra quốc tế

Đúng 0h ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP sẽ chính thức cho lên sóng bản audio ca khúc Making My Way, đánh dấu màn tái xuất sau hơn 1 năm “im hơi lặng tiếng”. Với mật độ sử dụng MXH dày đặc, phối hợp đa dạng các nền tảng với đa dạng các nội dung để “nhử” khán giả nhằm “hâm nóng” cho sản phẩm chính thức, không khó để dự đoán Making My Way sẽ là sự trở lại đầy ấn tượng và bùng nổ của Sơn Tùng.

Hơn cả một màn comeback, Making My Way của Sơn Tùng được kỳ vọng rất nhiều từ người hâm mộ lẫn khán giả đại chúng về một "bom tấn" đúng nghĩa mà một quãng thời gian tương đối dài Vpop vẫn chưa được chứng kiến.

Sự đầu tư và kì vọng lần này của Sơn Tùng là lớn thấy rõ. Sự chờ đợi sau hơn 1 năm là đủ lâu để không chỉ fan Sơn Tùng, mà khán giả đại chúng, sốt ruột với âm nhạc mới của nam ca sĩ. Making My Way dù chưa ra mắt, nhưng chắc chắn sẽ là sản phẩm chiếm trọn "spotlight" làng nhạc Việt ít nhất là trong tháng 5 năm nay. Tất cả các nghệ sĩ lớn nhỏ của Vpop không hẹn mà cùng đẩy thời gian ra mắt sản phẩm lên trước lịch Making My Way để tránh đụng độ "con quái vật" Sơn Tùng - bấy nhiêu đủ để chứng minh tầm ảnh hưởng khổng lồ đến từ màn comeback của Sơn Tùng.

Loạt tạo hình mới mà Sơn Tùng đăng tải để quảng bá cho Making My Way.

Clip hé lộ giai điệu ca khúc Making My Way từ Sơn Tùng M-TP

Chi Pu lên sóng tập đầu tiên của Đạp Gió 2023: liệu có thể “Đông sơn tái khởi”?

Sau Sơn Tùng 11 tiếng, Chi Pu cũng sẽ lên sóng Đạp Gió 2023 tập đầu tiên vào lúc 11h00 trưa 5/5. Chi Pu gần như đã “đánh cược” hết tất cả những gì cô còn có thể, gác lại con đường âm nhạc tại Việt Nam để dấn thân vào một cuộc chơi rất lớn nhưng cũng đầy mạo hiểm. Cô sẽ phải đối đầu với dàn sao Hoa ngữ lẫn quốc tế để tranh suất debut trong nhóm nhạc gồm các “tỉ tỉ” kì cựu.

Nếu việc Chi Pu tham dự show sống còn lần này thành công, cô sẽ nhận được sự yêu mến từ một thị trường khổng lồ như Trung Quốc và chắc chắn rất nhiều cú "quay xe" từ khán giả Việt Nam. Kể từ những thông tin đầu tiên cho đến loạt trailer, poster gần đây, có thể thấy một sự thay đổi không hề nhỏ của netizen Việt Nam dành cho Chi Pu: từ chỉ trích, hồ nghi sâu sắc về khả năng của cô cho đến những cái “ậm ừ” chấp nhận và cuối cùng là sự “bùng nổ” những lời khen tích cực trước nhan sắc và thần thái mà Chi Pu thể hiện qua loạt poster và teaser giới thiệu chương trình.

Tại Trung Quốc có câu thành ngữ “Đông sơn tái khởi” để ám chỉ việc trở lại mạnh mẽ sau thất bại, liệu có thể ứng vào trường hợp này của Chi Pu? Nếu không tiến vào sâu hay mờ nhạt, Chi Pu lại trở về Việt Nam và chắc chắn sẽ rất khó để quay trở lại âm nhạc. Chi Pu giờ đây chỉ có thể nỗ lực hết mình, “bung” hơn 100% khả năng để tỏa sáng nhất có thể tại Đạp Gió 2023 mà thôi, không còn đường nào để lùi.

Chi Pu khoe visual đỉnh cao

Sơn Tùng và Chi Pu: ai sẽ thắng thế?

Sự trở lại của Sơn Tùng lẫn Chi Pu vào ngày mai đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với họ, thế nên chắc chắn cả hai sẽ “bung” hết sức lực. Đều là những cái tên phủ sóng mạnh mẽ MXH, liệu truyền ngày mai sẽ thuộc về ai? Ai sẽ thắng thế trong cuộc chiến giành tình cảm của netizen Việt?